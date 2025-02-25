Bir Şehir Efsanesi mi, Gerçek mi? 'Anne Olunca Anladığım' Şeyleri Masaya Yatırıyoruz!

Pek çok kadın, annesinden mutlaka 'Anne olunca anlarsın' sözünü duymuştur. Özellikle genç bir kadınken ve annelik hakkında hiçbir fikrimiz yokken bu söz annelerimizin abartması gibi gelir. Açıkçası ben de tam olarak böyle düşünüyordum... Sık sık duyduğumuz bu sözün hayatımın bir bölümünde annemin neyi kastettiğini harfi harfine anlayarak karşıma çıkacağını hiç düşünmemiştim.

Henüz anlamadıysanız bir gün sizin de anlayacağınızı düşünerek, anneliğin neler kazandırdığını açıklamaya çalıştım. Gelin biraz dertleşelim canım anneler!