Bir Şehir Efsanesi mi, Gerçek mi? 'Anne Olunca Anladığım' Şeyleri Masaya Yatırıyoruz!
Bir Şehir Efsanesi mi, Gerçek mi? 'Anne Olunca Anladığım' Şeyleri Masaya Yatırıyoruz!
Pek çok kadın, annesinden mutlaka 'Anne olunca anlarsın' sözünü duymuştur. Özellikle genç bir kadınken ve annelik hakkında hiçbir fikrimiz yokken bu söz annelerimizin abartması gibi gelir. Açıkçası ben de tam olarak böyle düşünüyordum... Sık sık duyduğumuz bu sözün hayatımın bir bölümünde annemin neyi kastettiğini harfi harfine anlayarak karşıma çıkacağını hiç düşünmemiştim.
Henüz anlamadıysanız bir gün sizin de anlayacağınızı düşünerek, anneliğin neler kazandırdığını açıklamaya çalıştım. Gelin biraz dertleşelim canım anneler!
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Henüz anne olmadan önce anneliğin hayatımda neler değiştirebileceğinden haberim yoktu.
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Hamilelik sürecinde bir dizinin sezon finali istediğim gibi bitmedi diye saatlerce ağladığımı hatırlıyorum.
Bu hormonal etki hamilelik ve postpartum dönemden sonra azalıyor azalmasına ama kendimden ve etrafımdaki annelerden yola çıkarak söylersem, sanki bir miktar duygusallık baki kalıyor diyebiliriz.
Hamilelikte dönüşmeye başlasanız da, doğumla birlikte anne olarak yeni bir benlik kazanıyorsunuz.
Anneliğin ilk günlerinde bu küçücük ve büsbütün size muhtaç canlı sizin öğreticiniz olmaya başlıyor.
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Anne olunca neyi anladığınız da artık bu noktadan itibaren yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.
Aklınızdaki düşünceler yenidoğan döneminde oluşmaya başlar ve sonra annenizin ne demek istediği gözünüzde canlanır.
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde, iyi bir gelişim göstermesi, hayata dair doğru aktarımlar, sağlığı vs. gibi pek çok konu aklınızı sürekli meşgul eder.
Anne olunca temelde anladığınız şey, bebeğin/çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken kendi içinizde keşfettiklerinizle ilgili daha çok.
Tıbbi olarak bir karşılığı var mı bilmiyorum ama kendi annelik deneyimime bakarak şunu söyleyebilirim ki, artık kendimi hayata karşı çok daha güçlü hissediyorum.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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