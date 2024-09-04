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Bir Mevlit Etkinliğinde Salonun Ortasında Semazen Gösterisi Yapıldığı Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir Mevlit Etkinliğinde Salonun Ortasında Semazen Gösterisi Yapıldığı Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 17:47

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Günümüzde birçok etkinliğin hatta dini ritüellerin bile ilginç versiyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. Cinsiyet açıklama, isim partisi gibi yeni etkinlikler ortaya çıkarken, mevlit gibi etkinlikler de modernize edilmeye ya da güncellenmeye çalışılıyor. Elbette ortaya ilginç sonuçlar da çıkabiliyor.

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Bir mevlit etkinliğinde eve iki semazen çağırıldı.

Bir mevlit etkinliğinde eve iki semazen çağırıldı.

Salonun ortasında gerçekleştirilen gösteri oldukça ilginç bulundu.

Salonun ortasında gerçekleştirilen gösteri oldukça ilginç bulundu.

İşte o etkinlik;

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Turgut Güler

İslamda mevlit yoktur, miraç kandili mevlit kandili regaip kandili berat kandili diye bişey de yoktur, kutlu doğum haftası da yoktur, bi de peygamberin ana r... Devamını Gör