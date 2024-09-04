Bir Mevlit Etkinliğinde Salonun Ortasında Semazen Gösterisi Yapıldığı Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Günümüzde birçok etkinliğin hatta dini ritüellerin bile ilginç versiyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. Cinsiyet açıklama, isim partisi gibi yeni etkinlikler ortaya çıkarken, mevlit gibi etkinlikler de modernize edilmeye ya da güncellenmeye çalışılıyor. Elbette ortaya ilginç sonuçlar da çıkabiliyor.