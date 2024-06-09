Bir İşletmenin İzlerken Kalp Krizi Geçirten 'Damat Dürümü' İsimli Tostu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir işletmenin yaptığı 'Damat dürümü' isimli tostu paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Ekmek arasında bolca fıstık, bal, meyve ve margarin içeren tostu izleyenler şok geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir işletmenin 'Damat dürümü' adıyla hazırladığı bol kalorili tost sosyal medyada gündem oldu.
Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları şeker krizine girdiğini söyledi. 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.