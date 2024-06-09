Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir İşletmenin İzlerken Kalp Krizi Geçirten 'Damat Dürümü' İsimli Tostu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir İşletmenin İzlerken Kalp Krizi Geçirten 'Damat Dürümü' İsimli Tostu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.06.2024 - 00:23

İçerik Devam Ediyor

Bir işletmenin yaptığı 'Damat dürümü' isimli tostu paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Ekmek arasında bolca fıstık, bal, meyve ve margarin içeren tostu izleyenler şok geçirdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir işletmenin 'Damat dürümü' adıyla hazırladığı bol kalorili tost sosyal medyada gündem oldu.

Bir işletmenin 'Damat dürümü' adıyla hazırladığı bol kalorili tost sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları şeker krizine girdiğini söyledi. 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.