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Abdulkadir Selvi, Fettullah Gülen Hakkındaki Senaryoları Değerlendirdi!

Abdulkadir Selvi, Fettullah Gülen Hakkındaki Senaryoları Değerlendirdi!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.06.2024 - 23:37

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CNN Türk canlı yayınında sunucu Fulya Öztürk'le birlikte son dönemlerde FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'le ilgili ihtimalleri değerlendiren gazeteci Abdulkadir Selvi 'Kortizonla takviye ederek ayakta tutmaya çalışıyorlar' dedi. 

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FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in öldüğüne dair iddiaların yayılması üzerine ortaya çıkan fotoğraflar bir süredir kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in öldüğüne dair iddiaların yayılması üzerine ortaya çıkan fotoğraflar bir süredir kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

CNN Türk ekranlarında sunucu Fulya Öztürk'le birlikte Gülen'in başına gelen senaryoları bir tahtaya yazarak ele alan gazeteci Abdulkadir Selvi ise yeni bir değerlendirmede bulundu.

CNN Türk ekranlarında sunucu Fulya Öztürk'le birlikte Gülen'in başına gelen senaryoları bir tahtaya yazarak ele alan gazeteci Abdulkadir Selvi ise yeni bir değerlendirmede bulundu.

İddialar arasında 'Gülen yaşıyor ama ağır hasta, Pensilvanya dışında bir yerde CIA kontrolünde ve örgüt içi güç mücadelesiyle uğraşıyor' gibi senaryolar yer alırken Selvi son olarak 'Kortizon tedavisi gördüğü' yönünde bir iddia daha ortaya attı. İşte o anlar 📹

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Osman Elmallı

milletin çok umrundaydı fethullah gülen

chillybombom

Ölse ne olacak yaşasa ne olacak anlamadım. Adam zaten yürüyen ölü. İki gün sonra ölüp gidecek ve hemen ardından yerine başkasını koyacaklar. Siz de hak ettiğ... Devamını Gör

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