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Bir İlde Daha 16 Ekim Cuma Okullar Tatil Edildi

Bir İlde Daha 16 Ekim Cuma Okullar Tatil Edildi

Kocaeli Sağanak yağış okul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 13:38
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Marmara'yı etkisi altına alan sağanak, eğitim takvimini bir kez daha değiştirdi. Kocaeli Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Kentte öğrenciler böylece iki gün üst üste ders başı yapmamış olacak.

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Kocaeli'de eğitime yarın da ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kocaeli'de eğitime yarın da ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanağın 16 Ekim Cuma günü de etkisini azaltarak sürmesinin beklendiği belirtildi. Yağışın yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kocaeli'de okullar 15 Ekim Perşembe günü de aynı gerekçeyle kapalıydı. Valilik, son meteorolojik verilere göre sağanağın etkisini artıracağını değerlendirerek ilk kararı 14 Ekim'de duyurmuştu. Yağışın sürmesi üzerine tatil bir gün daha uzatılmış oldu.

Karar yalnızca öğrencileri kapsamıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gaziler ve malul gaziler, hamile personel, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar cuma günü idari izinli sayılacak.

Rehabilitasyon merkezine, anaokuluna ya da kreşe giden çocuğu olan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar da izin kapsamına alındı. Kurumların işleyişi açısından görev başında olması zorunlu personel ise bu uygulamanın dışında tutuldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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