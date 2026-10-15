Bir İlde Daha 16 Ekim Cuma Okullar Tatil Edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanağın 16 Ekim Cuma günü de etkisini azaltarak sürmesinin beklendiği belirtildi. Yağışın yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kocaeli'de okullar 15 Ekim Perşembe günü de aynı gerekçeyle kapalıydı. Valilik, son meteorolojik verilere göre sağanağın etkisini artıracağını değerlendirerek ilk kararı 14 Ekim'de duyurmuştu. Yağışın sürmesi üzerine tatil bir gün daha uzatılmış oldu.

Karar yalnızca öğrencileri kapsamıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gaziler ve malul gaziler, hamile personel, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar cuma günü idari izinli sayılacak.

Rehabilitasyon merkezine, anaokuluna ya da kreşe giden çocuğu olan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar da izin kapsamına alındı. Kurumların işleyişi açısından görev başında olması zorunlu personel ise bu uygulamanın dışında tutuldu.