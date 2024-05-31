Bir Grup Arkadaş, World of Tanks Oyununu Daha Gerçekçi Oynamak için Ev Yapımı Tank Simülatörü Geliştirdi!
Bir Grup Arkadaş, World of Tanks Oyununu Daha Gerçekçi Oynamak için Ev Yapımı Tank Simülatörü Geliştirdi!
Kaynak: https://x.com/MapleKestrel/status/179...
Bir grup oyuncunun World of Tanks oyununu daha gerçekçi oynamak için geliştirdiği ev yapımı tank simülatörü sosyal medyada gündem oldu.👇
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Son yıllarda oyun dünyasında gittikçe popülerleşen oyun simülatörleri, her geçen gün daha çok geliştiği gibi, hemen hemen her oyunseverin evinde bulundurduğu düzenekler haline geliyor.
Son olarak Güney Kore'deki bir grup arkadaş, ünlü World of Tanks oyununu daha gerçekçi oynamak için geliştirdiği ev yapımı tank simülatörüyle olayı başka bir boyuta taşıdı.
Sosyal medyada gündem olan düzenek üzerinden oyundaki tankların yön ve hareketlerinden tutun da atılan topların açısı bile kontrol edilebiliyor.
Tank simülatörünü geliştiren oyunseverler, direksiyon ile tankın hareketlerini yönetirken, pet şişelerini tank mermisi olarak kullanıyor.
İşte Kore'deki bir grup arkadaşın evde geliştirdiği oldukça gerçekçi tank simülatörü ⬇️
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Sosyal medyada beğeni toplayan ev yapımı tank simülatörüne gelen bazı tepkiler ⬇️
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