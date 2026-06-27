Bir Film Sahnesinin Sonunda Çalmayı Hak Eden 10 Şarkı
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Bazı şarkılar bir hikayenin kapanışı için harika bir seçenek olabilir. Hatta bazı şarkılar ise sanki sadece bir sahneyi ağırlaştırmak ya da bir karakteri sessizce uğurlamak için söylenmiş gibi hissettirir. İşte bu liste de tam olarak o hissi taşıyor.
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1. M83 – Outro
2. Sigur Rós – Hopípolla
3. Radiohead – Exit Music (For a Film)
4. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche
5. Bon Iver – Holocene
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6. The Cinematic Orchestra – To Build a Home
7. Arctic Monkeys – 505
8. Explosions in the Sky – Your Hand in Mine
9. Sufjan Stevens – Mystery of Love
10. Ólafur Arnalds – Near Light
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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