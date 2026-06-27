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Bir Film Sahnesinin Sonunda Çalmayı Hak Eden 10 Şarkı

etiket Bir Film Sahnesinin Sonunda Çalmayı Hak Eden 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 12:01
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Bazı şarkılar bir hikayenin kapanışı için harika bir seçenek olabilir. Hatta bazı şarkılar ise sanki sadece  bir sahneyi ağırlaştırmak ya da bir karakteri sessizce uğurlamak için söylenmiş gibi hissettirir. İşte bu liste de tam olarak o hissi taşıyor.

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1. M83 – Outro

İnsanın içinde yavaş yavaş büyüyen ve sonunda her şeyi geniş bir boşluğa bırakan bir şarkı gibi hissettiriyor. Gerçek anlamda bir kapanış hissi yaratmak için harika bir seçim.

2. Sigur Rós – Hopípolla

Duygular piyano ile birleştiği zaman ortaya muazzam bir şey çıkıyor. Mutluluk ve hüzün sanki aynı anda bu şarkıda hissediliyor. Final sahnesinde karakterlerin birbirine gülümsediği anlar için harika bir seçim.

3. Radiohead – Exit Music (For a Film)

Zaten isminden bile anlaşılacağı üzerine bu şarkı bir hikayenin karanlık kapanışı için yaratılmış sanki. Her saniyesi ayrı mükemmel.

4. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche

Sözsüz olmasına rağmen çok net bir anlatımı var. Filmde bir karakter yalnız kalıyorsa bu şarkı çok daha anlamlı bir hale geliyor.

5. Bon Iver – Holocene

Her şey bitmiş ama dünya hala sanki dönmeye devam ediyormuş gibi bir his veriyor. Final sahnesinde kamera uzaklaşırken hissedilen sessiz bir kabulleniş gibi.

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6. The Cinematic Orchestra – To Build a Home

Adı bile sanki sahneyi yazıyor. Bir şeyin inşa edilip sonra geride bırakıldığı hikayeler için ideal şarkılardan bir tanesi. Duygusal olarak çok ağır bir kapanış etkisi var.

7. Arctic Monkeys – 505

Bu şarkı her filmle uysa da filmde eğer son bir geri dönüş sahnesi varsa tam olarak o ana oturuyor!

8. Explosions in the Sky – Your Hand in Mine

Enstrümantal olmasına rağmen hikâye anlatıyor gibi.. İnsanı başka dünyalarda yolculuğa çıkarıyor.

9. Sufjan Stevens – Mystery of Love

Bitmeyen bir hikayenin eşlikçisi gibi bir kapanış yaptırıyor.  Film sonunda hafif bir boşluk ve özlem bırakır.

10. Ólafur Arnalds – Near Light

Ve son olarak modern klasik ile eletronik arasında çok temiz bir denge kuran bu harika şarkı ile listeyi kapatalım. Sahnenin duygusunu büyütmeden derinleştiriyor.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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