Bir Film Sahnesinin Sonunda Çalmayı Hak Eden 10 Şarkı

Bazı şarkılar bir hikayenin kapanışı için harika bir seçenek olabilir. Hatta bazı şarkılar ise sanki sadece bir sahneyi ağırlaştırmak ya da bir karakteri sessizce uğurlamak için söylenmiş gibi hissettirir. İşte bu liste de tam olarak o hissi taşıyor.