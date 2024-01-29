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Bir Dönemin Efsane Çocuk Programı Zoboomafoo'nun Sunucuları Kratt Kardeşler Programın 25. Yılını Kutladı

Bir Dönemin Efsane Çocuk Programı Zoboomafoo'nun Sunucuları Kratt Kardeşler Programın 25. Yılını Kutladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 15:35

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Bir dönemin efsane çocuk belgeseli Zoboomafoo'yu mutlaka hatırlarsınız. Bir nesli büyüten belgesel, bugün hala çocukların en sevdiği programlar arasında.

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Her bölümde vahşi yaşama küçük bir yolculuk yaparak birbirinden ilginç hayvanları tanıdığımız programın sunucuları Chris Kratt ve Martin Kratt kardeşler, geçtiğimiz günlerde programın 25. yılına özel kısa bir video paylaştı.

Her bölümde vahşi yaşama küçük bir yolculuk yaparak birbirinden ilginç hayvanları tanıdığımız programın sunucuları Chris Kratt ve Martin Kratt kardeşler, geçtiğimiz günlerde programın 25. yılına özel kısa bir video paylaştı.

Bir dönem Zoboomafoo'yla büyümüş olanlara ve günümüzde programla yeni tanışanlara selam gönderen Kratt kardeşlerin yaşadığı değişim, Zoboomafoo severleri biraz üzdü.

Bir dönem Zoboomafoo'yla büyümüş olanlara ve günümüzde programla yeni tanışanlara selam gönderen Kratt kardeşlerin yaşadığı değişim, Zoboomafoo severleri biraz üzdü.

İşte o video;

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