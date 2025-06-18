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Binnur Kaya Kimdir? Binnur Kaya Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Evli mi? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Binnur Kaya Kimdir? Binnur Kaya Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Evli mi? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2025 - 23:34

Televizyonun ve sinemanın unutulmaz yüzlerinden biri olan Binnur Kaya, canlandırdığı karakterlerle milyonların kalbine taht kurmuştur. Peki, Binnur Kaya kaç yaşındadır, aslen nerelidir, boyu ve burcu nedir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır, kariyerine nasıl adım atmış, hangi ödülleri kazanmıştır? Son yıllarda hangi projelerde yer alıyor, özel hayatı hakkında neler biliniyor? Oyunculuğu kadar samimiyetiyle de sevilen Kaya'nın öne çıkan açıklamaları nelerden ibaret? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlasını sizler için derledik!

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Binnur Kaya Kimdir?

Binnur Kaya Kimdir?

Binnur Kaya, Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biridir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olarak sahne yaşamına başlayan Kaya, kısa sürede televizyon dünyasına “Kaynanalar” dizisiyle adım atmış; “Avrupa Yakası” dizisinde Dilber Hala ve Şahika karakterleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanarak popülerliğe ulaşmıştır. 

Sinema kariyerinde “Vavien” filmiyle SİYAD ve Yeşilçam En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanarak saygınlığını perçinlemiş; komedi rolleriyle Altın Kelebek gibi kritik ödüller de almıştır. 

Profili itibarıyla Kaya, oyunculuğu hem dram hem komedi türlerinde güçlü bir şekilde temsil eden, çok yönlü performanslar sergileyen; Türkiye’de samimi ve sevecen rolleriyle gönüllere dokunan bir sanatçıdır.

Binnur Kaya Kaç Yaşında?

Binnur Kaya Kaç Yaşında?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972 doğumlu olup, 2025 itibarıyla 53 yaşındadır. 1,63 m boyunda, yaklaşık 57 kg ağırlığındadır. Burcu ise Koç’tur.

Binnur Kaya Aslen Nereli?

Binnur Kaya Aslen Nereli?

Binnur Kaya, 19 Nisan 1972’de Ankara’da doğmuş olsa da ailesi aslen Adanalı’dır. Babası Mustafa Kaya emekli gazeteci, annesi Rahime Kaya ise ev hanımıdır; bir ablası bulunmaktadır. 

Tiyatro eğitimi için 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından İstanbul’a taşınarak Ankara Sahnesi, Karatahta Çocuk Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde çalışmıştır.

Binnur Kaya'nın Kariyer Başlangıcı

Binnur Kaya'nın Kariyer Başlangıcı

Binnur Kaya, 1995’te Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti; burada Ankara Sahnesi, Karatahta Çocuk Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda sahne deneyimi kazandı.

Televizyon dünyasına, arkadaşı aracılığıyla katıldığı Hülya Avşar Show’daki “Asiye” karakteriyle adım attı.

İlk dizi deneyimini ise 1996’da “Kaynanalar” dizisinde “Rukiye” rolüyle yaşayarak sektöre giriş yaptı. Asıl çıkışını ise 2004–2008 yılları arasında yer aldığı Avrupa Yakası'yla yaparak, hem “Dilber Hala” hem de “Şahika” karakterleriyle geniş kitlelerin tanıdığı ve sevdiği bir yüz haline geldi.

Binnur Kaya'nın Özel Hayatı

Binnur Kaya'nın Özel Hayatı

Binnur Kaya, özel yaşamını medya önünde oldukça gizli tutar; ne evli ne de romantik ilişkileri hakkında halkın bilgisine açık resmi bir açıklaması yoktur.

Yakın dostları ve meslektaşlarıyla samimi ilişkileri öne çıkar; özellikle sahnele birlikte büyüdüğü ve hâlâ yakın ilişki kurduğu Engin Günaydın’la olan dostluğu, hem tiyatro hem de özel hayatındaki samimiyetinin göstergesidir.

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Binnur Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Binnur Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Asabiye tipiyle ekranda izleyiciyi kırıp geçirdim ama yıllar sonra ‘Amma boşuna üzmüşüm kendimi’ dedim.”

  • Tiyatro okudum, televizyona çıkıyorum, ne diyeceğim herkese?”

  • “‘Kırmızı Oda’, şifalı bir iş…”

  • “En önemlisi ‘iyi senaryo’; iyi senaryo beraberinde iyi oyuncuları da getirir…”

  • “Tiyatroda da… seyirci ayağa kalkıp alkışlıyor, içim katılıyor…”

  • “Mesleğinizin haklarının korunduğu yerlerde, bizim lüks dediğimiz… olağan akış.”

  • “Ruhumuzdaki yaralar için de ruh doktoruna gitmek en iyi şeylerden biri.”

  • “Samimiyet, nitelikli oyunculuk ve iyi senaryo…”

  • “Pandemi benim için hediye bir zamandı.”

  • “Benim sosyal medya hesabım olmamasına rağmen, adıma açılmış hesaplar var… Korkunç!”

Binnur Kaya'nın Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Kaynanalar, 1996, Rukiye 

  • Baba Evi, 1997, Meryem 

  • Dış Kapının Mandalları, 1998, Saliha 

  • Çarli, 1999, Hijyen 

  • Güneş Yanıkları, 2000, Aylin 

  • Benimle Evlenir Misin?, 2001, Gaye Şenoğlu 

  • Yeni Hayat, 2001, Gülistan

  • Bir Demet Tiyatro, 2000–2002, Berna / Manyak / Pala 

  • Hadi Uç Bakalım, 2003, Düriye 

  • Yedi Numara, 2003, Hürrem (konuk)

  • Bekârlar, 2003, Binnur (rol adıyla) 

  • Yabancı Damat, 2004–2007, Nazire Demir 

  • Avrupa Yakası, 2007–2009, Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala 

  • Türk Malı, 2010, Abiye Kuzu 

  • Muhteşem Yüzyıl, 2011, Duacı Hatun (konuk) 

  • Aramızda Kalsın, 2013–2015, Hüsne Celepoğlu 

  • Analar ve Anneler, 2015, Neriman Hemşire 

  • Bu Sayılmaz, 2017, Küçük Semiha 

  • Zengin ve Yoksul, 2019, Berrin Taştan 

  • Kırmızı Oda, 2020–2022, Dr. Manolya Yadigaroğlu / Doktor 

  • Doğduğun Ev Kaderindir, 2020, konuk (Doktor Manolya) 

  • Masumlar Apartmanı, 2021–2022, Doktor Manolya / Doktor 

  • Güzel Günler, 2022–2023, Kıymet Gülce 

  • Yalı Çapkını, 2023–2024, Nükhet Korhan 

🌐 İnternet Dizileri

  • Kübra, 2024, Seslendirme 

  • Prens, 2025, Kraliçe Myrın (yardımcı)

Binnur Kaya'nın Yer Aldığı Filmler

Binnur Kaya'nın Yer Aldığı Filmler

  • Kaçıklık Diploması, 1998

  • Abuzer Kadayıf, 2000

  • Muhallebicinin Oğlu, 2000

  • İnşaat, 2003, Ayşe

  • Babam ve Oğlum, 2005, Hanife

  • Hayatımın Kadınısın, 2006, Firdevs

  • Küçük Kıyamet, 2006, Filiz

  • Kampüste Çıplak Ayaklar, 2009, Parvati / Esin

  • Vavien, 2009, Sevilay

  • Türkan, 2011, Kumru Hemşire

  • Mutlu Aile Defteri, 2012, Asuman

  • Şarkı Söyleyen Kadınlar, 2013, Esma

  • Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, 2017, Şengül

  • Bizi Hatırla, 2018, Fatoş

  • Cinayet Süsü, 2019, Asuman

  • Azizler, 2021, Kamuran

  • Sen Ben Lenin, 2021, İffet

  • Ayşe Ayşe, 2024, Ayşe

Binnur Kaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları

Binnur Kaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2008, Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) – Avrupa Yakası

  • 2008, Sinema Burada Festivali, Gelecek Vadeden Oyuncu

  • 2009, SİYAD Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu – Vavien

  • 2009, Yeşilçam Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu – Vavien

  • 2009, Medya Oscarları, Yılın Kadın Oyuncusu

  • 2013, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal) – Mutlu Aile Defteri

  • 2014, Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın

  • 2021, Golden Palm Awards, Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Kırmızı Oda

  • 2024, Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu – Ayşe

  • 2024, Kahire Uluslararası Film Festivali, Sanatsal Katkı Ödülü – Ayşe (başrol olarak)

🎯 Adaylıklar

  • 2023, Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Adayı – Güzel Günler
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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