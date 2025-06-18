Binnur Kaya Kimdir? Binnur Kaya Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Evli mi? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?
Televizyonun ve sinemanın unutulmaz yüzlerinden biri olan Binnur Kaya, canlandırdığı karakterlerle milyonların kalbine taht kurmuştur. Peki, Binnur Kaya kaç yaşındadır, aslen nerelidir, boyu ve burcu nedir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır, kariyerine nasıl adım atmış, hangi ödülleri kazanmıştır? Son yıllarda hangi projelerde yer alıyor, özel hayatı hakkında neler biliniyor? Oyunculuğu kadar samimiyetiyle de sevilen Kaya'nın öne çıkan açıklamaları nelerden ibaret? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlasını sizler için derledik!
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Binnur Kaya Kimdir?
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Binnur Kaya Kaç Yaşında?
Binnur Kaya Aslen Nereli?
Binnur Kaya'nın Kariyer Başlangıcı
Binnur Kaya'nın Özel Hayatı
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Binnur Kaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları
Binnur Kaya'nın Yer Aldığı Diziler
Binnur Kaya'nın Yer Aldığı Filmler
Binnur Kaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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