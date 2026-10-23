BİM'e Çift Yönlü Isıtıcı Geliyor! 25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM indirim kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.500 TL
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL
Articolo Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL
North Pacific Hobi Olta Takımı 899 TL
Sahte Balık Çeşitleri 69 TL
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