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BİM'e Çift Yönlü Isıtıcı Geliyor! 25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Çift Yönlü Isıtıcı Geliyor! 25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.10.2026 - 11:02
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25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM indirim kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.500 TL

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.500 TL

  • Dijitsu 65 İnç 4k Ultra Hd Qled Google TV 65DQ40000 28.500 TL

  • Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 7.900 TL

  • Havit ANC Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık H692BT PRO 1.290 TL

  • Aukes Işıldak 30 Led 499 TL

  • Aukes Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL

  • House Pratik Tüy Toplama Cihazı Şarjlı HP47 249 TL

  • Nature Love Hava Nemlendirici 499 TL

  • Forever Alevli Şömine Lambası 399 TL

  • Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL

  • Kumtel Baharat Öğütücü 399 TL

  • Ampul 12W 3'lü 99 TL

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL

  • Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 749 TL

  • Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı HC-2948 2.250 TL

  • Dikey Isıtıcı 2.190 TL

  • Zenon Mini Quartz Isıtıcı 749 TL

  • Kamp Termosu ~1,5 L 1.790 TL

  • Kamp Termosu ~2 L 1.990 TL

  • Piccolo Mondi Dinazora Dönüşen Robot 219 TL

  • Redka Şut ve Gol Oyunu 259 TL

  • Mgs Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL

  • Mgs Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL

  • Mgs Bileklik Yapım Setleri 109 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Org 699 TL

  • Piccolo Mondi Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL

  • Kitap Görünümlü Saklama Kutusu 99 TL

  • Acayip İnsanlar Oyun Kartları 109 TL

  • Gokidy Bul ve Çevir Hafıza Oyunu 189 TL

  • Gokidy Sevgili Oyuncak Bebek 139 TL

  • Gokidy Çek Bırak Metal Arabalar 99 TL

  • Ebby Tekli Oyun Hamuru 35 TL

  • Hikaye Kitapları 55 TL

  • Eolo Hareketli Kitaplar 159 TL

  • Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık 1.690 TL

Articolo Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL

Articolo Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL

  • Articolo Vintage Makas Seti 249 TL

  • Tuval 99 TL

  • Articolo Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL

  • Articolo Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti (Büyük) 459 TL

  • Articolo Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 249 TL

  • Articolo Şövale ve Tuval Seti 199 TL

  • Avansas Koli Bandı 29 TL

  • Articolo Pul Şekilli Delgeç 249 TL

  • Articolo Hobi Pens Seti 449 TL

  • Articolo Ahşap Manken Adam 249 TL

  • Articolo Fırça Seti 249 TL

  • Bubi Köpük Hamur 39 TL

  • Articolo Seramik Vazo Boyama Seti (Büyük) 599 TL

  • Articolo Seramik Vazo Boyama Seti 399 TL

  • Articolo Seramik Boyama Seti 349 TL

  • Articolo Damga / Mühür Seti 279 TL

  • Articolo Renkli / Desenli Bant Seti 109 TL

  • Articolo Sıcak Silikon Tabancası 349 TL

North Pacific Hobi Olta Takımı 899 TL

North Pacific Hobi Olta Takımı 899 TL

  • Hobi Çantası 259 TL

  • Balıkçı Çantası 259 TL

  • Olta Sehpası 399 TL

  • Karbon Olta Kamışı (420 cm C.W: 100-300 g) 1.250 TL

  • Karbon Olta Kamışı (420 cm C.W: 100-200 g) 1.690 TL

  • Olta Misinası 179 TL

  • Monofilament Misina 139 TL

  • Olta Makarası (Büyük boy) 1.790 TL

  • Olta Makarası 1.890 TL

  • Işıldak 199 TL

  • Balıkçı Kancası 59 TL

  • Balıkçı Makası 69 TL

  • Kafa Lambası 129 TL

  • Balık Pulu Temizleyici 99 TL

  • Fosfor Çubuğu 69 TL

  • Balık Kavrama Aparatı 89 TL

  • Balıkçı Pensesi 219 TL

  • Organizer Kutu 149 TL

  • Balıkçı Çakısı 149 TL

  • Yem Bağlama İpi 129 TL

  • Balıkçı Bıçağı 199 TL

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Sahte Balık Çeşitleri 69 TL

Sahte Balık Çeşitleri 69 TL

  • Sahte Balık Kaşık 179 TL

  • Sahte Balık Klipsi 10'lu 69 TL

  • Fırdöndü 10'lu 69 TL

  • Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL

  • Sahte Balık (119 TL) 119 TL

  • Sahte Balık (139 TL) 139 TL

  • Silikon Sahte Kurbağa 89 TL

  • Silikon Sahte Balık 2'li 149 TL

  • Sahte Balık (129 TL) 129 TL

  • Klipsli Olta Zili 5'li 69 TL

  • Olta Ucu Işığı 89 TL

  • Silikon Sahte Balık 5'li 99 TL

  • Sahte Balık Kaşık Çeşitleri 159 TL

  • Silikon Sahte Kurt Yem (89 TL) 89 TL

  • Silikon Sahte Yem 10'lu 79 TL

  • Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 89 TL

  • Zokalı Silikon Sahte Yem 79 TL

  • Silikon Sahte Karides 95 TL

  • Skirt Zoka 119 TL

  • Zoka 5'li 109 TL

  • Jig Head 3'lü 59 TL

  • Zoka 99 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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