Bilim Konuşuyor: İlişkilerde Neden Zoru Oynamamalıyız?
İlk buluşmada ya da ilişkinin başlangıcında “zoru oynamak” taktiğinin popüler olduğu bir gerçek. Fakat bilim devreye girdiğinde aslında bu taktiklerin pek de sağlıklı olmadığını söylüyor.
E basit goller yemeyelim ama zor da olmayalım deniyorsa nasıl davranmamız lazım?
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İlişkilerde ilk izlenimin önemli olduğunu hep vurgularız.
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Zoru oynamak bize ne kazandır(m)ıyor?
Değinmemiz gereken konu ise "belirsizlik".
Cinsel olarak arzu duymak ve açık iletişim, bu konuda birbiriyle bağlantılı.
Yapılan deneyden biraz bahsedelim.
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Deneydeki A grubu, karşı tarafı daha çekici buldu. B grubu ise biraz isteksiz davrandı.
Belirsiz davranmanın reddedilme korkusuyla da bir ilgisi var!
Zoru oynamak sadece iletişime zarar vermiyor, aynı zamanda cinsel çekimi de azaltıyor. Peki bu durumda ne yapmalı?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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