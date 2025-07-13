Bilim Konuşuyor: İlişkilerde Neden Zoru Oynamamalıyız?

İlk buluşmada ya da ilişkinin başlangıcında “zoru oynamak” taktiğinin popüler olduğu bir gerçek. Fakat bilim devreye girdiğinde aslında bu taktiklerin pek de sağlıklı olmadığını söylüyor.

E basit goller yemeyelim ama zor da olmayalım deniyorsa nasıl davranmamız lazım?