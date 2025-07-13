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Bilim Konuşuyor: İlişkilerde Neden Zoru Oynamamalıyız?

etiket Bilim Konuşuyor: İlişkilerde Neden Zoru Oynamamalıyız?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 23:01

İlk buluşmada ya da ilişkinin başlangıcında “zoru oynamak” taktiğinin popüler olduğu bir gerçek. Fakat bilim devreye girdiğinde aslında bu taktiklerin pek de sağlıklı olmadığını söylüyor.

E basit goller yemeyelim ama zor da olmayalım deniyorsa nasıl davranmamız lazım?

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İlişkilerde ilk izlenimin önemli olduğunu hep vurgularız.

İlk izlenimler çok önemli. Bu noktada açık ve net bir ilgi sinyali vermek, karşı tarafa samimi ve güven verici bir mesaj iletir. Kimse karşısındakini korkutup kaçırmak istemez sonuçta.

Zoru oynamak bize ne kazandır(m)ıyor?

Araştırmalar, net ve dürüst bir ilgi gösteriminin romantik çekiciliği artırdığını kanıtlıyor. Yani fazla soğuk davranmak yerine içtenlikle hislerinizi ifade etmek, hem sizi daha etkileyici kılıyor hem de ilişkiyi sağlam temellere oturtuyor.

Değinmemiz gereken konu ise "belirsizlik".

Bunun hakkında bilim insanları, bir deney yaptılar ve ortaya çıkan sonuçlar, zoru oynamanın aslında pek de faydasının olmadığını gösterdi.

Cinsel olarak arzu duymak ve açık iletişim, bu konuda birbiriyle bağlantılı.

Araştırmaya göre cinsel çekicilik ve açık iletişimin yanında romantik ilgi, birbiriyle bağlantılı. Partnerinizin sizinle ilgilendiğini bilmek, onu daha çekici bulmanızı sağlıyor. Yani ilişkilerde 'oyun oynamak' yerine açık ve samimi olmak her zaman daha iyi bir yol.

Yapılan deneyden biraz bahsedelim.

Deneyde iki grup var. Birine A, diğerine de B grubu diyelim.19-31 yaş aralığındaki 51 kadın ve 50 erkek katılımcının bulunduğu deneyde, katılımcıların bir çevrimiçi tanışma uygulamasından biriyle konuştuklarını düşünmelerini istediler. Tüm katılımcılara aynı kişi gösterildi ve konuştukları kişi, A grubundan bir haber beklediğini belirtti, B grubunu ise cevapsız bıraktı.

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Deneydeki A grubu, karşı tarafı daha çekici buldu. B grubu ise biraz isteksiz davrandı.

Sonuçlar, partnerin kendilerinden haber almak için istekli olduğunu bilen katılımcıların partnerlerini daha cinsel olarak çekici bulduklarını gösterdi. Belirsizlik yaşayan katılımcılar ise partnerlerini daha az çekici buldu. Yani cinsel arzunun belirsizliğin azalmasıyla arttığını söyleyebiliriz.

Belirsiz davranmanın reddedilme korkusuyla da bir ilgisi var!

Çalışmanın yazarlarından Harry Reis’e göre belirsizlik, aslında bir kendini koruma mekanizması. Reddedilme korkusuyla kişi, karşındakine mesafe koyuyor. Ama bu mesafe ilişkinin gelişmesini engelliyor. Yani kendini korumak adına ilişkiden uzaklaşma diyebiliriz.

Zoru oynamak sadece iletişime zarar vermiyor, aynı zamanda cinsel çekimi de azaltıyor. Peki bu durumda ne yapmalı?

İlginizi belli etmekten çekinmeyin. Belirsiz davranmanın bir şey kazandırmayacağını, iletişimin eninde sonunda biteceğini ve kafa karıştırıcı davranmanın bu süreci sadece uzatacağını aklınızdan çıkarmayın.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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