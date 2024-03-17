Bilim İnsanlarının Aklını Karıştıran 10 Gizemli Olay

Bilim dünyası, çoğu zaman her soruya mantıklı bir cevap bulabilse de, bazen öyle olaylarla karşılaşır ki, en akıllı kafalar bile 'Bu neyin nesi şimdi?' diye sorup durur. İşte, bilim insanlarının bile 'Vay be!' dediği, gizemli ve bir o kadar da merak uyandıran 10 olayı sizler için derledik.

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