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Bilim İnsanlarından Müjde: Yaralar İz Bırakmadan Kapanabilir!

Bilim İnsanlarından Müjde: Yaralar İz Bırakmadan Kapanabilir!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 12:09
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Dizleriniz, elleriniz, kollarınız... Sebebini bile bilmediğiniz yara izleriniz canınızı sıkıyor olabilir. Yaralarımızın, anne karnındayken hiç iz bırakmadan kapandığı onlarca yıldır biliniyor.

Peki bu 'yeteneğimiz' geri gelebilir mi?

Stanford Üniversitesi'nden plastik cerrah Dr. Michael Longaker, bu yeteneği yetişkinlikte yeniden açmanın yolunu 40 yılı aşkın süredir arıyor. BBC Science Focus'a konuşan Longaker, 'Bir eşiğin önünde duruyoruz' diyor.

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Yara İzi Aslında Fazla Çalışan Bir Tamir Ekibinin İşi

Yara İzi Aslında Fazla Çalışan Bir Tamir Ekibinin İşi

Doğumdan sonra her yara aynı yolu izliyor: Önce pıhtı oluşuyor, ardından bağışıklık hücreleri geliyor, en son da kolajen taşıyan fibroblast hücreleri yarayı yamıyor. Sorun, bu hücrelerin kolajeni normal derideki gevşek örgü yerine sıkı demetler halinde döşemesi.

İnsanda bu süreç gebeliğin yaklaşık 24. haftasında başlıyor; o güne kadar açılan yaralar izsiz iyileşiyor. Dünyada her yıl yaklaşık 100 milyon yeni yara izi oluşuyor.

İzi Başlatan 'Öfkeli' Hücreler Bulundu

İzi Başlatan 'Öfkeli' Hücreler Bulundu

Longaker'ın ekibi 2015'te fibroblastların tek tip olmadığını, içlerinden birinin yara izini başlattığını gösterdi. Bristol Üniversitesi'nden Prof. Paul Martin'e göre bu hücrelere 'iz yap' emrini veren, yaraya ilk ulaşan makrofaj adlı bağışıklık hücreleri.

Nitekim bağışıklık hücresi olmayan genetiği değiştirilmiş yetişkin fareler, yaralarını tıpkı embriyolar gibi izsiz kapatıyor.

Bir Göz İlacıyla Domuzlarda İzsiz İyileşme

Bir Göz İlacıyla Domuzlarda İzsiz İyileşme

Ekip, sarı nokta hastalığında zaten kullanılan verteporfin adlı ilacın, deri gerildiğinde fibroblastları harekete geçiren YAP proteinini durdurduğunu buldu. İlaç 2021'de farelerde, 2025'te ise derisi insanınkine çok benzeyen domuzlarda yaraların izsiz kapanmasını sağladı.

Üstelik yeni deride, yara izlerinde normalde bulunmayan kıl kökleri ve ter bezleri de vardı. Domuz çalışması Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.

Sıradaki Adım İnsanlar

Sıradaki Adım İnsanlar

Longaker'ın ekibi şimdi insan denemelerinin eşiğinde; ilacın ameliyatla birlikte tek iğne halinde uygulanması planlanıyor. Verteporfin yara izi için henüz onaylı bir tedavi değil. Birmingham Üniversitesi'nde ise yanık hastalarında dekorin proteinli jel pansumanlar deneniyor; izler geç oluştuğu için sonuçlar birkaç yıl sürecek.

Araştırmacılar bu çalışmaların karaciğer sirozu gibi organ hasarlarına da ışık tutabileceğini düşünüyor.

Belki bir gün ameliyat izleri yalnızca anılarda kalacak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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