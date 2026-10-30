Bilim İnsanlarından Müjde: Yaralar İz Bırakmadan Kapanabilir!

Longaker'ın ekibi şimdi insan denemelerinin eşiğinde; ilacın ameliyatla birlikte tek iğne halinde uygulanması planlanıyor. Verteporfin yara izi için henüz onaylı bir tedavi değil. Birmingham Üniversitesi'nde ise yanık hastalarında dekorin proteinli jel pansumanlar deneniyor; izler geç oluştuğu için sonuçlar birkaç yıl sürecek.

Araştırmacılar bu çalışmaların karaciğer sirozu gibi organ hasarlarına da ışık tutabileceğini düşünüyor.

Belki bir gün ameliyat izleri yalnızca anılarda kalacak.