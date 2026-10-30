Bilim İnsanlarından Müjde: Yaralar İz Bırakmadan Kapanabilir!
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Dizleriniz, elleriniz, kollarınız... Sebebini bile bilmediğiniz yara izleriniz canınızı sıkıyor olabilir. Yaralarımızın, anne karnındayken hiç iz bırakmadan kapandığı onlarca yıldır biliniyor.
Peki bu 'yeteneğimiz' geri gelebilir mi?
Stanford Üniversitesi'nden plastik cerrah Dr. Michael Longaker, bu yeteneği yetişkinlikte yeniden açmanın yolunu 40 yılı aşkın süredir arıyor. BBC Science Focus'a konuşan Longaker, 'Bir eşiğin önünde duruyoruz' diyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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