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Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül Hastalığına Yakalanan Kişilerde Hiçbir Semptom Olmadığını Açıkladı!

Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül Hastalığına Yakalanan Kişilerde Hiçbir Semptom Olmadığını Açıkladı!

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:33

Bilim insanları, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan tüberküloz enfeksiyonuna yakalanan birçok kişinin sağlıklı hissettiğini açıkladı. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26864...
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Bilim insanları, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan tüberküloz enfeksiyonuna yakalanan birçok kişinin sağlıklı hissettiğini açıkladı.

Bilim insanları, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan tüberküloz enfeksiyonuna yakalanan birçok kişinin sağlıklı hissettiğini açıkladı.

Şu ana kadar uzmanlar, aktif tüberküloz adı verilen tüberkülozun bulaşıcı versiyonuna sahip kişilerin öksürük gibi semptomlar gösterdiğine inanıyordu.

Şu ana kadar uzmanlar, aktif tüberküloz adı verilen tüberkülozun bulaşıcı versiyonuna sahip kişilerin öksürük gibi semptomlar gösterdiğine inanıyordu.

Ancak son araştırmalar aktif tüberküloz hastası olan birçok kişinin kendini iyi hissettiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları tüberkülozun sadece öksürük ve hapşırık yoluyla yayıldığı varsayımına şüpheyle yaklaşıyor. Basit nefes alma eyleminin enfeksiyonu yaymak için yeterli olabileceğini öne sürüyorlar.

Bilim insanları tüberkülozun sadece öksürük ve hapşırık yoluyla yayıldığı varsayımına şüpheyle yaklaşıyor. Basit nefes alma eyleminin enfeksiyonu yaymak için yeterli olabileceğini öne sürüyorlar.

Profesör Rein Houben: 'Hastalığın bulaşmasını önlemek için, fazla semptom gösteren kişiler yerine hiçbir semptom göstermeyen ancak hastalığa sahip kişilere odaklanmalıyız. Tüberküloz semptomları gelişmeden aylarca veya yıllarca hastalığı bulaştıran kişiler var.'

Tüberkülozun hem bulaşıcı hem de semptomsuz olduğu erken evreleri için yeni bir sınıflandırma yapılacak.

Tüberkülozun hem bulaşıcı hem de semptomsuz olduğu erken evreleri için yeni bir sınıflandırma yapılacak.

'Bizim sınıflandırmamız erken evre tüberküloz hastası olan kişilerin tedavisine yardımcı olabilir ve hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik çabaları ileriye taşıyabilir. ”

2022 yılında dünyada 7,5 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı.

2022 yılında dünyada 7,5 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı.

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