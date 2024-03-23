Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül Hastalığına Yakalanan Kişilerde Hiçbir Semptom Olmadığını Açıkladı!
Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül Hastalığına Yakalanan Kişilerde Hiçbir Semptom Olmadığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26864...
Bilim insanları, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan tüberküloz enfeksiyonuna yakalanan birçok kişinin sağlıklı hissettiğini açıkladı. Detaylar için buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilim insanları, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan tüberküloz enfeksiyonuna yakalanan birçok kişinin sağlıklı hissettiğini açıkladı.
Şu ana kadar uzmanlar, aktif tüberküloz adı verilen tüberkülozun bulaşıcı versiyonuna sahip kişilerin öksürük gibi semptomlar gösterdiğine inanıyordu.
Bilim insanları tüberkülozun sadece öksürük ve hapşırık yoluyla yayıldığı varsayımına şüpheyle yaklaşıyor. Basit nefes alma eyleminin enfeksiyonu yaymak için yeterli olabileceğini öne sürüyorlar.
Tüberkülozun hem bulaşıcı hem de semptomsuz olduğu erken evreleri için yeni bir sınıflandırma yapılacak.
2022 yılında dünyada 7,5 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda