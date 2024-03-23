Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül Hastalığına Yakalanan Kişilerde Hiçbir Semptom Olmadığını Açıkladı!

Profesör Rein Houben: 'Hastalığın bulaşmasını önlemek için, fazla semptom gösteren kişiler yerine hiçbir semptom göstermeyen ancak hastalığa sahip kişilere odaklanmalıyız. Tüberküloz semptomları gelişmeden aylarca veya yıllarca hastalığı bulaştıran kişiler var.'