Beyninizin Eriyip Kulaklarınızdan Akmasına Sebep Olacak Kadar Saçma 22 Soru
Beyninizin Eriyip Kulaklarınızdan Akmasına Sebep Olacak Kadar Saçma 22 Soru
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde dünyanın en tuhaf ve anlamsız sorularıyla karşılaşmış 22 kişinin hikayelerine bakıyor olacağız. Sizin de başınıza benzer durumlar geldiyse lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Ne kadar süredir ikizsiniz?"
2. "Ne iş yapıyorsun diye sormuşlardı ama restoranda yemeklerini getiren garsondum..."
3. "Teleskobumla arkadaşıma bildiğimiz gezegenleri gösterirken bana ciddi bir ses tonuyla 'Dünya nerede?' diye sordu..."
4. "Penguenlerin hayatta kalmak için suya ihtiyacı varsa balık olmuyorlar mı?"
5. "Çocuklarının fotoğrafını çektikten sonra içeride beraber fotoğrafları inceliyorduk."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "İş yerinde tanıştığım bir adam, sadece 3 erkek kardeşim olduğuna inanamamıştı çünkü insanların erkek/kız/erkek şeklinde doğum yaptıklarını düşünüyordu."
7. "Eski çadırımı satıyordum ve alıcılardan birisi bahçesine sığıp sığmayacağını sordu."
8. "Eğer sahillerde derin ve sığ kesimler varsa neden suyun dışı hep dümdüz?"
9. "Eskiden rafting eğitmeni olarak çalışıyordum ve bir keresinde 30 yaşlarındaki bir adam, nehirdeki taşların dibe kadar gidip gitmediğini sormuştu..."
10. "Demansı olan annemi kontrol etmek için gelen sosyal hizmetler görevlisi, 'annenizle ilişkiniz nedir?' diye sormuştu..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Jurassic Park filmindeki dinozorları nasıl eğittiklerini sormuştu..."
12. "2010'lu yıllarda Yellowstone National Park'ta çalışırken Fransız bir kadın yanıma gelip ne zaman hayvanları turistlerin görmesi için çıkaracağımızı sormuştu."
13. "Bir arkadaşım laktoz intoleransım olduğu için yumurta yiyemediğimi düşünüyordu."
14. "Bir keresinde birisi, 'yüzündeki gerçek cildin mi?' diye sormuştu..."
15. "Madagaskar filmindeki Madagaskar gerçekten var mı?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "Almanya'daki yol tabelaları neden hep Almanca?"
17. "Sence Forrest Gump hala hayatta mıdır?"
18. "Görme engelliyim ve birisi nasıl yürüdüğümü sormuştu."
19. "Hawaii'de çalışırken New York'tan gelen bir çift, orada alışveriş yapmak için dolar kullanıp kullanamayacaklarını sormuştu."
20. "Afrika'da internet var mı?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. "Kanser tedavisi gördüğüm bir sırada markette bir çocuk neden şapka taktığımı sormuştu."
22. "Bir keresinde birisi muzlar vegan mı diye sormuştu."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın