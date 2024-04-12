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Beyninizin Eriyip Kulaklarınızdan Akmasına Sebep Olacak Kadar Saçma 22 Soru

Beyninizin Eriyip Kulaklarınızdan Akmasına Sebep Olacak Kadar Saçma 22 Soru

Aden
Aden - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 11:02

Bugünkü içeriğimizde dünyanın en tuhaf ve anlamsız sorularıyla karşılaşmış 22 kişinin hikayelerine bakıyor olacağız. Sizin de başınıza benzer durumlar geldiyse lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ne kadar süredir ikizsiniz?"

1. "Ne kadar süredir ikizsiniz?"

2. "Ne iş yapıyorsun diye sormuşlardı ama restoranda yemeklerini getiren garsondum..."

2. "Ne iş yapıyorsun diye sormuşlardı ama restoranda yemeklerini getiren garsondum..."

3. "Teleskobumla arkadaşıma bildiğimiz gezegenleri gösterirken bana ciddi bir ses tonuyla 'Dünya nerede?' diye sordu..."

3. "Teleskobumla arkadaşıma bildiğimiz gezegenleri gösterirken bana ciddi bir ses tonuyla 'Dünya nerede?' diye sordu..."

4. "Penguenlerin hayatta kalmak için suya ihtiyacı varsa balık olmuyorlar mı?"

4. "Penguenlerin hayatta kalmak için suya ihtiyacı varsa balık olmuyorlar mı?"

5. "Çocuklarının fotoğrafını çektikten sonra içeride beraber fotoğrafları inceliyorduk."

5. "Çocuklarının fotoğrafını çektikten sonra içeride beraber fotoğrafları inceliyorduk."

'Annesi bana oldukça ciddi bir şekilde bakıp, 'yanağındaki çiziğin gözükmemesi için çocuğumu yan çevirebilir misin?' dedi.'

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6. "İş yerinde tanıştığım bir adam, sadece 3 erkek kardeşim olduğuna inanamamıştı çünkü insanların erkek/kız/erkek şeklinde doğum yaptıklarını düşünüyordu."

6. "İş yerinde tanıştığım bir adam, sadece 3 erkek kardeşim olduğuna inanamamıştı çünkü insanların erkek/kız/erkek şeklinde doğum yaptıklarını düşünüyordu."

7. "Eski çadırımı satıyordum ve alıcılardan birisi bahçesine sığıp sığmayacağını sordu."

7. "Eski çadırımı satıyordum ve alıcılardan birisi bahçesine sığıp sığmayacağını sordu."

'Ben senin bahçeni nerden bileyim...'

8. "Eğer sahillerde derin ve sığ kesimler varsa neden suyun dışı hep dümdüz?"

8. "Eğer sahillerde derin ve sığ kesimler varsa neden suyun dışı hep dümdüz?"

'Ben de şok olmuştum...'

9. "Eskiden rafting eğitmeni olarak çalışıyordum ve bir keresinde 30 yaşlarındaki bir adam, nehirdeki taşların dibe kadar gidip gitmediğini sormuştu..."

9. "Eskiden rafting eğitmeni olarak çalışıyordum ve bir keresinde 30 yaşlarındaki bir adam, nehirdeki taşların dibe kadar gidip gitmediğini sormuştu..."

10. "Demansı olan annemi kontrol etmek için gelen sosyal hizmetler görevlisi, 'annenizle ilişkiniz nedir?' diye sormuştu..."

10. "Demansı olan annemi kontrol etmek için gelen sosyal hizmetler görevlisi, 'annenizle ilişkiniz nedir?' diye sormuştu..."
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11. "Jurassic Park filmindeki dinozorları nasıl eğittiklerini sormuştu..."

11. "Jurassic Park filmindeki dinozorları nasıl eğittiklerini sormuştu..."

12. "2010'lu yıllarda Yellowstone National Park'ta çalışırken Fransız bir kadın yanıma gelip ne zaman hayvanları turistlerin görmesi için çıkaracağımızı sormuştu."

12. "2010'lu yıllarda Yellowstone National Park'ta çalışırken Fransız bir kadın yanıma gelip ne zaman hayvanları turistlerin görmesi için çıkaracağımızı sormuştu."

13. "Bir arkadaşım laktoz intoleransım olduğu için yumurta yiyemediğimi düşünüyordu."

13. "Bir arkadaşım laktoz intoleransım olduğu için yumurta yiyemediğimi düşünüyordu."

'Sadece yumurtalara karşı alerjiğim...'

14. "Bir keresinde birisi, 'yüzündeki gerçek cildin mi?' diye sormuştu..."

15. "Madagaskar filmindeki Madagaskar gerçekten var mı?"

15. "Madagaskar filmindeki Madagaskar gerçekten var mı?"
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16. "Almanya'daki yol tabelaları neden hep Almanca?"

16. "Almanya'daki yol tabelaları neden hep Almanca?"

17. "Sence Forrest Gump hala hayatta mıdır?"

17. "Sence Forrest Gump hala hayatta mıdır?"

'Film karakteri olduğunu bilmiyormuş...'

18. "Görme engelliyim ve birisi nasıl yürüdüğümü sormuştu."

18. "Görme engelliyim ve birisi nasıl yürüdüğümü sormuştu."

19. "Hawaii'de çalışırken New York'tan gelen bir çift, orada alışveriş yapmak için dolar kullanıp kullanamayacaklarını sormuştu."

19. "Hawaii'de çalışırken New York'tan gelen bir çift, orada alışveriş yapmak için dolar kullanıp kullanamayacaklarını sormuştu."

20. "Afrika'da internet var mı?"

20. "Afrika'da internet var mı?"
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21. "Kanser tedavisi gördüğüm bir sırada markette bir çocuk neden şapka taktığımı sormuştu."

21. "Kanser tedavisi gördüğüm bir sırada markette bir çocuk neden şapka taktığımı sormuştu."

'Kanserden dolayı saçlarımı kaybettiğimi açıkladığımda, 'Nasıl yani? Peki, öldün mü?' diye sordu...'

22. "Bir keresinde birisi muzlar vegan mı diye sormuştu."

22. "Bir keresinde birisi muzlar vegan mı diye sormuştu."

'Böyle düşünmelerinin sebebiyse muzların hayvanlar üzerinde test edilme potansiyeli olduğuymuş...'

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