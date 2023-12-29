Beyazperdede Yıl Sonu Raporu Belli Oldu: İşte 2023 Yılında Sinemada En Çok İzlenen Filmler!
Beyazperdede Yıl Sonu Raporu Belli Oldu: İşte 2023 Yılında Sinemada En Çok İzlenen Filmler!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
2023 yılının sinema dünyasında en çok tercih edilen filmlerinin listesi belli oldu. İşte, sinema severlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 2023 yılında en çok izlenen filmler listesi!
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2023 sinema dünyası için oldukça bereketli bir yıl oldu. Yılın bitmesine sayılı günler kalmışken 2023'te en çok hangi filmler izlendi gelin birlikte bakalım!
20. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
19. Guardians of the Galaxy Vol. 3
18. Elemental
17. Transformers: Rise Of The Beasts
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16. Kuru Otlar Üstüne
15. Çok Aşk
14. Meg 2: The Trench
13. The Super Mario Bros. Movie
12. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
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11. Spider-Man: Across The Spider-Verse
10. İllegal Hayatlar
9. Puss in Boots: The Last Wish
8. John Wick 4
7. Kutsal Damacana 4
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6. Barbie
5. Ölümlü Dünya 2
4. Fast X
3. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)
2. Oppenheimer
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1. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
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