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Beyazperdede Yıl Sonu Raporu Belli Oldu: İşte 2023 Yılında Sinemada En Çok İzlenen Filmler!

Beyazperdede Yıl Sonu Raporu Belli Oldu: İşte 2023 Yılında Sinemada En Çok İzlenen Filmler!

Sinema film 2023
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 10:42

2023 yılının sinema dünyasında en çok tercih edilen filmlerinin listesi belli oldu. İşte, sinema severlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 2023 yılında en çok izlenen filmler listesi!

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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2023 sinema dünyası için oldukça bereketli bir yıl oldu. Yılın bitmesine sayılı günler kalmışken 2023'te en çok hangi filmler izlendi gelin birlikte bakalım!

2023 sinema dünyası için oldukça bereketli bir yıl oldu. Yılın bitmesine sayılı günler kalmışken 2023'te en çok hangi filmler izlendi gelin birlikte bakalım!

20. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

20. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Görevimi Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 295.069

19. Guardians of the Galaxy Vol. 3

19. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Galaksinin Koruyucuları 3, Rocket’in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 304.423

18. Elemental

18. Elemental

Elemental: Doğanın Güçleri, Element Şehri’nde yaşayan ateş, su, toprak ve hava elementlerinden sakinlerin hikayesini konu ediyor.

Toplam Seyirci: 321.243

17. Transformers: Rise Of The Beasts

17. Transformers: Rise Of The Beasts

Transformers: Canavarların Yükselişi, Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorconlar ve Maximal'ın maceralarını konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 322.916

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16. Kuru Otlar Üstüne

16. Kuru Otlar Üstüne

Kuru Otlar Üstüne, ücra bir kasabada yaptığı zorunlu görevini tamamlayıp tayin olmayı bekleyen bir öğretmenin hikayesini konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 334.061

15. Çok Aşk

15. Çok Aşk

Çok Aşk, bir yandan hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da hayatının aşkının kalbini kazanmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 380.433

14. Meg 2: The Trench

14. Meg 2: The Trench

Meg 2: Çukur, tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 475.593

13. The Super Mario Bros. Movie

13. The Super Mario Bros. Movie

Süper Mario Kardeşler Filmi, Brooklynli iki musluk tamircisi olan Luigi ve Mario Kardeşlerin maceraları konu ediliyor. 

Toplam Seyirci: 541.547

12. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

12. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

Anka, bilim insanı Fikret ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Onların yanında teknik işleri halleden on dört küçük, bir büyük drone vardır. Ancak onlar çalışmalarını ilerletirken adaya bir gök taşı düşer ve yayılan manyetik alan drone’ların canlanmasına neden olur. 

Toplam Seyirci: 547.122

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11. Spider-Man: Across The Spider-Verse

11. Spider-Man: Across The Spider-Verse

Spider-Man: Into the Spider-Verse, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 565.392

10. İllegal Hayatlar

10. İllegal Hayatlar

Mahsun, kaçak bir kumarhane işletmektedir. Bu nedenle de polis baskınlarıyla baş etmekte bir hayli zorlanır. Kumarhaneyi işletmeye devam etmek isteyen Mahsun, bu amaçla sahte bir siyasi parti kurmaya karar verir.

Toplam Seyirci: 677.306

9. Puss in Boots: The Last Wish

9. Puss in Boots: The Last Wish

Çizmeli Kedi: Son Dilek, 9 canının 8'ini acımasızca harcayan Çizmeli Kedi’nin maceralarını konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 816.621

8. John Wick 4

8. John Wick 4

John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor.

Toplam Seyirci: 1.050.239

7. Kutsal Damacana 4

7. Kutsal Damacana 4

Fikret, yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda kendisini tahmin edemeyeceği bir konumda bulur. Beklenmedik bir şekilde Vatikan'a kadar yükselen Fikret, artık yurduna geri dönmeye karar verir

Toplam Seyirci: 1.147.111

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6. Barbie

6. Barbie

Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 1.399.139

5. Ölümlü Dünya 2

5. Ölümlü Dünya 2

Ölümlü Dünya 2, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini konu ediyor. Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer ailesinin her biri üyesi kendi sorunlarıyla boğuşuyor.

Toplam Seyirci: 1.419.065

4. Fast X

4. Fast X

Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor.

Toplam Seyirci: 1.577.429

3. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)

3. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı 'Atatürk 1881 - 1919', yetim bir çocukken bir kahraman dönüşen Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor. 

Toplam Seyirci: 1.608.483

2. Oppenheimer

2. Oppenheimer

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. 

Toplam Seyirci: 1.704.369

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1. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa

1. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa

Akın, astronomi kulübünün en parlak üyelerinden biridir. Yörüngemize yerleşmiş olan bir uzay gemisi keşfeden Akın, bu keşfiyle dünyanın gündemine oturur. Hayri de keşfin yapılmasına katkı sağlamıştır ve bu onun ufak da olsa şöhret kazanmasını sağlar. 

Toplam Seyirci: 2.853.070

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