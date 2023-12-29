Beyazperdede Yıl Sonu Raporu Belli Oldu: İşte 2023 Yılında Sinemada En Çok İzlenen Filmler!

Anka, bilim insanı Fikret ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Onların yanında teknik işleri halleden on dört küçük, bir büyük drone vardır. Ancak onlar çalışmalarını ilerletirken adaya bir gök taşı düşer ve yayılan manyetik alan drone’ların canlanmasına neden olur.

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