Beyaz Saray’ın Yasadışı Göçmen Vurgulu Şiirli Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyayı Çılgına Çevirdi
Beyaz Saray’ın Yasadışı Göçmen Vurgulu Şiirli Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyayı Çılgına Çevirdi
Donald Trump’ın Kasım 2024’te yeniden başkanlığa seçildiği ABD’de de adeta ‘çılgın’ günler yaşanıyor. Trump fıkra gibi açıklamalarla, bilerek kırdığı potlarla ve mimikleriyle her gün yeni gündemler doğuruyor. Göçmen karşıtı Trump’ın Beyaz Saray’ından Sevgililer Günü özel şiirli bir paylaşım yapıldı. Ancak tüm bildiklerinizi unutun, çünkü bu bildiğiniz romantik Sevgililer Günü mesajı değil!
Sevgililer Günü mesajının ana teması göçmenlere ‘gözdağıydı’: 'Güller kırmızı, Menekşeler mavi, Buraya yasadışı gelin sizi sınır dışı edelim.'
Paylaşım tepki çekti.
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Bir Sevgililer Günü'nü daha geride bıraktık. Sosyal medyada kafamızı nereye çevirsek çiçekli böcekli şiirli aşk dolu kocaman gülümseyen çiftleri gördük. Herkese sağlıklı, mutlu ilişkiler diliyoruz tabii!
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Sevgi pıtırcığı imayı bir kenara bırakalım ve tüm bildiklerinizi unutturacak bir Sevgililer Günü paylaşımına götürelim. Görselden anlaşılacağı üzere skandal açıklamaların skandal başkanı Donald Trump’la ilgili konumuz!
Her taşın altından çıkan Trump, bu kez Sevgililer Günü kutlamasıyla ortaya çıktı. Beyaz Saray’dan sosyal medyayı çılgına çeviren bir Sevgililer Günü paylaşımı yapıldı.
"Güller kırmızı, menekşeler mavi, buraya yasadışı gelin sizi sınır dışı edelim."
Beyaz Saray'ın resmi hesabından yapılan bu paylaşıma tepki yağdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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