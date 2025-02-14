Beyaz Saray’ın Yasadışı Göçmen Vurgulu Şiirli Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyayı Çılgına Çevirdi

Donald Trump’ın Kasım 2024’te yeniden başkanlığa seçildiği ABD’de de adeta ‘çılgın’ günler yaşanıyor. Trump fıkra gibi açıklamalarla, bilerek kırdığı potlarla ve mimikleriyle her gün yeni gündemler doğuruyor. Göçmen karşıtı Trump’ın Beyaz Saray’ından Sevgililer Günü özel şiirli bir paylaşım yapıldı. Ancak tüm bildiklerinizi unutun, çünkü bu bildiğiniz romantik Sevgililer Günü mesajı değil!

Sevgililer Günü mesajının ana teması göçmenlere ‘gözdağıydı’: 'Güller kırmızı, Menekşeler mavi, Buraya yasadışı gelin sizi sınır dışı edelim.'

Paylaşım tepki çekti.