Beşiktaş’ta Yeni Teknik Direktör Belli OIuyor: “Beşiktaş Nuri Şahin ile Anlaştı”
Beşiktaş’ta Yeni Teknik Direktör Belli OIuyor: “Beşiktaş Nuri Şahin ile Anlaştı”
Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın bir süredir gündeminde yer alan isimlerden Nuri Şahin ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör düğümü çözülüyor.
Siyah-Beyazlılar'ın Nuri Şahin görüşmelerinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos'un görevden alınması sonrası ismi geçen teknik direktör adaylarının başında Nuri Şahin geliyordu.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın gerçekleştirdiği Almanya seyahatinde, genç teknik adam ile görüştüğü belirtilmişti.
Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın haberine göre; Beşiktaş, Nuri Şahin ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşması sağlamış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Nuri Şahin'i takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın