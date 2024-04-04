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Beşiktaş Son Dakikada Gelen Golle Yıkıldı: Siyah Beyazlılar Başakşehir Deplasmanından 1-1'lik Skorla Döndü

Beşiktaş Son Dakikada Gelen Golle Yıkıldı: Siyah Beyazlılar Başakşehir Deplasmanından 1-1'lik Skorla Döndü

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.04.2024 - 22:33

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar, deplasmandan beraberlikle döndü.

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Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir'e konuk oldu.

Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir'e konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, 16. dakikada Omar Colley ile öne geçse de 90+5'te Emirhan İlkhan'ın kafa golüne engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, 16. dakikada Omar Colley ile öne geçse de 90+5'te Emirhan İlkhan'ın kafa golüne engel olamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş, üç puan hasretini 4 maça çıkardı. Ligde son galibiyetini 27. haftada İstanbulspor’a karşı 25 Şubat 2024 tarihinde 2-0’lık skorla alan Kartal, söz konusu süreçten sonra sırasıyla Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor’a kaybetmişti.

Bu sonuçla Beşiktaş, üç puan hasretini 4 maça çıkardı. Ligde son galibiyetini 27. haftada İstanbulspor’a karşı 25 Şubat 2024 tarihinde 2-0’lık skorla alan Kartal, söz konusu süreçten sonra sırasıyla Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor’a kaybetmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

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