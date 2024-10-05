Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi İstanbul'a Gelmiyor
Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi İstanbul'a Gelmiyor
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Halk TV'de yer alan habere göre, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde yapılacağı duyurulan karşılaşmanın yeri yeniden değiştirildi. EuroCup yönetimi, müsabakanın güvenlik nedeniyle Belgrad'da oynanacağını açıkladı.
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Yönetim daha önce de maçın Belgrad'da oynanacağını açıklamış, ancak Beşiktaş ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güvenlik garantisi vermesi sonrasında karşılaşma yeniden İstanbul'a alınmıştı.
Bu kararla birlikte maç üçüncü kez salon değiştirmiş oldu. Beşiktaş'ın resmi baskı ve çalışmaları işe yaramazken bundan sonra bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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