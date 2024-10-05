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Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi İstanbul'a Gelmiyor

Beşiktaş'ın Basketboldaki İsrailli Rakibi İstanbul'a Gelmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
05.10.2024 - 16:19

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol takımı ile İsrail temsilcisi Hapoel Schlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim'de oynanacak EuroCup karşılaşması, güvenlik gerekçesiyle Belgrad'a taşındı.

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Halk TV'de yer alan habere göre, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde yapılacağı duyurulan karşılaşmanın yeri yeniden değiştirildi. EuroCup yönetimi, müsabakanın güvenlik nedeniyle Belgrad'da oynanacağını açıkladı.

Halk TV'de yer alan habere göre, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde yapılacağı duyurulan karşılaşmanın yeri yeniden değiştirildi. EuroCup yönetimi, müsabakanın güvenlik nedeniyle Belgrad'da oynanacağını açıkladı.

Yönetim daha önce de maçın Belgrad'da oynanacağını açıklamış, ancak Beşiktaş ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güvenlik garantisi vermesi sonrasında karşılaşma yeniden İstanbul'a alınmıştı.

Yönetim daha önce de maçın Belgrad'da oynanacağını açıklamış, ancak Beşiktaş ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güvenlik garantisi vermesi sonrasında karşılaşma yeniden İstanbul'a alınmıştı.

Bu kararla birlikte maç üçüncü kez salon değiştirmiş oldu. Beşiktaş'ın resmi baskı ve çalışmaları işe yaramazken bundan sonra bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu kararla birlikte maç üçüncü kez salon değiştirmiş oldu. Beşiktaş'ın resmi baskı ve çalışmaları işe yaramazken bundan sonra bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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