Beşiktaş'ın Antrenmandaki Koordinasyon Çalışması Taraftarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!
Beşiktaş'ın Antrenmandaki Koordinasyon Çalışması Taraftarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!
Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve gelen Serdar Topraktepe, kulüpteki havayı bir nebze değiştirse de futbolcuların antrenmandaki tavırları bazı siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.
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Çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü deplasmanından 0-0'la dönen Beşiktaş, yarın ligde oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarında sona geldi.
Serdar Topraktepe’nin yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, koordinasyon çalışmasıyla dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Youtube kanalındaki günün antrenmanı videosundan bir kesit, sosyal medyada viral oldu 👇
Futbolcuların antrenmanı, taraftarlardan eleştiri aldı 👇
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