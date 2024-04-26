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Beşiktaş'ın Antrenmandaki Koordinasyon Çalışması Taraftarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!

Beşiktaş'ın Antrenmandaki Koordinasyon Çalışması Taraftarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.04.2024 - 15:57

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve gelen Serdar Topraktepe, kulüpteki havayı bir nebze değiştirse de futbolcuların antrenmandaki tavırları bazı siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.

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Çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü deplasmanından 0-0'la dönen Beşiktaş, yarın ligde oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarında sona geldi.

Çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü deplasmanından 0-0'la dönen Beşiktaş, yarın ligde oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarında sona geldi.

Serdar Topraktepe’nin yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, koordinasyon çalışmasıyla dikkat çekti.

Serdar Topraktepe’nin yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, koordinasyon çalışmasıyla dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Youtube kanalındaki günün antrenmanı videosundan bir kesit, sosyal medyada viral oldu 👇

Futbolcuların antrenmanı, taraftarlardan eleştiri aldı 👇

Futbolcuların antrenmanı, taraftarlardan eleştiri aldı 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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