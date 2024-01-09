Beşiktaş'ın 18 Yaşındaki "Wonderkid"i Semih Kılıçsoy Rizespor Maçının Ardından Övgüleri Topladı
Beşiktaş'ın 18 Yaşındaki "Wonderkid"i Semih Kılıçsoy Rizespor Maçının Ardından Övgüleri Topladı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy izleyenleri adeta büyüledi. Muhteşem oyununu 2 golle süsleyen Semih Kılıçsoy, bir de asist yaparak skora katkı verdi. Wonderkid Semih Kılıçsoy sosyal medyanın dilindeydi.
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Zorlu Rizespor deplasmanında 3 puanı kapan Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy adeta şov yaptı.
2 tane muhteşem golü filelere yollayan Semih Kılıçsoy, 4. golde Cenk Tosun'a asist yaptı. Kariyerinin en kolay gollerinden birisini atan Cenk Tosun topu boş kaleye yuvarladı.
Karşılaşmanın ardından "İdolün kim?" sorusuna "Agüero" diyerek cevap verdi Kartalların yeni yıldızı.
Maçın ardından sosyal medyanın dilinde harika çocuk Semih Kılıçsoy vardı.
Gelen yorumlar şöyleydi👇
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Siz Semih Kılıçsoy'un performansını nasıl buldunuz?
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