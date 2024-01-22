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Benzine Dev Zam Yolda! Litre Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Benzine Dev Zam Yolda! Litre Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Zam Benzin Motorin
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 19:38

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geleceği öğrenildi. Sektör kaynaklarından edinlen bilgiye göre, 24 Ocak çarşamba gününden itibaren benzine1 lira zam gelmesi bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış 2024 yılı itibariyle iyiden iyiye hız kazandı. 20 Ocak'ta motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zam sonrası benzine de zam geleceği öğrenildi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış 2024 yılı itibariyle iyiden iyiye hız kazandı. 20 Ocak'ta motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zam sonrası benzine de zam geleceği öğrenildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Ocak Çarşamba saat 00.01 itibariyle benzinin litresine 1 lira zam geleceği öğrenildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Ocak Çarşamba saat 00.01 itibariyle benzinin litresine 1 lira zam geleceği öğrenildi.

Bugün gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına gelen 40 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımıştı.

Bugün gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına gelen 40 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımıştı.

Mevcut-zamlı yakıt fiyatları

Mevcut-zamlı yakıt fiyatları

-İstanbul güncel akaryakıt fiyatı        - İstanbul'da zam sonrası benzin fiyatı

  • Benzin: 36,91 TL                                 Benzin: 37,91 TL

  • Motorin: 40,21 TL                                Motorin: 40,21 TL

  • LPG: 20,28 TL                                      LPG: 20,28 TL

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