Benzine Dev Zam Yolda! Litre Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Benzine Dev Zam Yolda! Litre Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Geçtiğimiz günlerde motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geleceği öğrenildi. Sektör kaynaklarından edinlen bilgiye göre, 24 Ocak çarşamba gününden itibaren benzine1 lira zam gelmesi bekleniyor.
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Akaryakıt fiyatlarındaki artış 2024 yılı itibariyle iyiden iyiye hız kazandı. 20 Ocak'ta motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zam sonrası benzine de zam geleceği öğrenildi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Ocak Çarşamba saat 00.01 itibariyle benzinin litresine 1 lira zam geleceği öğrenildi.
Bugün gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına gelen 40 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımıştı.
Mevcut-zamlı yakıt fiyatları
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