Akaryakıta Zam Geldi Motorin Fiyatları 41 Lirayı Aştı! İşte Güncel Brent Petrol, LPG, Motorin, Benzin Fiyatı
Akaryakıta Zam Geldi Motorin Fiyatları 41 Lirayı Aştı! İşte Güncel Brent Petrol, LPG, Motorin, Benzin Fiyatı
Yeni yıl ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da etkili olan ÖTV artışının ardından yeni zamlar da belli oldu. 3 Ocak'ta yaşanan ÖTV artışının ardından şimdi de LPG ve motorinle peş peşe zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte motorin fiyatları 41 lirayı aştı. Peki, motorine ne kadar zam geldi? Benzin ve LGP fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?
İşte, akaryakıtta son durum...
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Motorine Zam! Motorin fiyatları 40 lirayı aştı.
Peki, Benzine Zam veya İndirim Var mı?
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