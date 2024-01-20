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Akaryakıta Zam Geldi Motorin Fiyatları 41 Lirayı Aştı! İşte Güncel Brent Petrol, LPG, Motorin, Benzin Fiyatı

Akaryakıta Zam Geldi Motorin Fiyatları 41 Lirayı Aştı! İşte Güncel Brent Petrol, LPG, Motorin, Benzin Fiyatı

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.01.2024 - 10:44

Yeni yıl ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da etkili olan ÖTV artışının ardından yeni zamlar da belli oldu. 3 Ocak'ta yaşanan ÖTV artışının ardından şimdi de LPG ve motorinle peş peşe zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte motorin fiyatları 41 lirayı aştı. Peki, motorine ne kadar zam geldi? Benzin ve LGP fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, akaryakıtta son durum...

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Motorine Zam! Motorin fiyatları 40 lirayı aştı.

Motorine Zam! Motorin fiyatları 40 lirayı aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin Yİ-ÜFE oranı Ocak ayı itibarıyla yüzde 25.6 olarak belirlendi. Bu oran akaryakıttan alınan ÖTV oranına da etki etti, akaryakıt fiyatları yükseldi. 

Yaşanan artışın ardından bir süre durgunluk gösteren piyasada hareketlilik başladı. 3 Ocak'ta akaryakıta yansıyan ÖTV artışının ardından ilk zam 18 Ocak Perşembe günü LGP'ye geldi. 37 kuruşluk zammın ardından LPG fiyatları 20 lirayı aştı. Bu kez de motorine zam geldi. 

20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olan motorin zammı 1 lira 15 kuruş olarak belirlendi. Zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları 41 lirayı aştı.

Peki, Benzine Zam veya İndirim Var mı?

Peki, Benzine Zam veya İndirim Var mı?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin grubu ve LPG için planlanan bir zam ya da indirim söz konusu değil.

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol varil fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Brent petrol varil fiyatı günü yüzde 0.63'lük düşüşle kapattı. Düşüşün ardından 78.60 dolardan alıcı bulan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ise küresel piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak devam edeceği öngörülüyor. 

İşte, güncel akaryakıt pompa fiyatları 👇

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 36.82 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 40.19 TL

  • LPG litre fiyatı 19.76 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 36.91 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 40.26 TL

  • LPG litre fiyatı 20.28 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 37.54 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 40.96 TL

  • LPG litre fiyatı 20.15 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 37.76 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.16 TL

  • LPG litre fiyatı 19.87 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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