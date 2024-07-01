Benzin, Motorin, Sigara, İçki ve Otogaza ÖTV Zammı Geliyor
Benzin, Motorin, Sigara, İçki ve Otogaza ÖTV Zammı Geliyor
1 Temmuz itibarıyla yüzde 38 oranında artırılan elektrik fiyatlarının ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının 5 temel ürün grubunu etkilemesi bekleniyor.
Bu ürünler arasında benzin, motorin, sigara, içki ve otogaz bulunuyor. Bu durum, söz konusu ürünlerin fiyatlarında önemli bir artışa yol açacak ve tüketicilerin alım gücünü doğrudan etkileyecek.
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TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak.
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Yİ-ÜFE'nin açıklanmasıyla benzin, motorin, otogaz, sigara ve alkole gelecek olan ÖTV zammı belli olacak.
2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. Çarşamba günü haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı netlik kazanacak.
Beklentilere göre oranın yüzde 20'lere çıkacağı öngörülüyor. TÜİK'in açıklayacağı veri sonrası benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş, en ucuz sigaraya ise 10 lira zam gelmesi bekleniyor.
Rakı, viski, cin gibi yüksek alkollü içkilerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarı ise yüzde 20 oranında zamlanması durumunda 1.275 liraya çıkacak
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Zammına sokum yeter la
Küfür etmicem sakinim sakinim….
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