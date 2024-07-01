Benzin, Motorin, Sigara, İçki ve Otogaza ÖTV Zammı Geliyor

1 Temmuz itibarıyla yüzde 38 oranında artırılan elektrik fiyatlarının ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının 5 temel ürün grubunu etkilemesi bekleniyor.

Bu ürünler arasında benzin, motorin, sigara, içki ve otogaz bulunuyor. Bu durum, söz konusu ürünlerin fiyatlarında önemli bir artışa yol açacak ve tüketicilerin alım gücünü doğrudan etkileyecek.