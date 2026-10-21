Belge Savaşı Kızıştı: Eski Sevgilisi, Biran Damla Yılmaz'ın 6 Ay Hapis Aldığını Gösteren Belgeyi Paylaştı!
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Almanya'da 6 ay hapis cezası aldığı iddiasıyla aylardır gündemden düşmeyen Biran Damla Yılmaz, Hamburg Mahkemesi'nden gelen yazıyı paylaşarak bu haberlere son noktayı koymak istemişti. Ne var ki oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın boş durmadı ve asıl mahkeme kararı olduğunu öne sürdüğü belgeyi Sabah'ın Günaydın ekine ulaştırdı. İki tarafın elinde de Hamburg damgalı birer kâğıt olunca belge savaşı iyice kızıştı.
Kaynak: Sabah
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Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'den Halef'e uzanan kariyerinde bu yıl en çok hukuk kavgasıyla konuşuldu.
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Biran Damla Yılmaz, Hamburg Mahkemesi'nin yazısını paylaşarak hakkında hapis kararı bulunmadığını savunmuştu.
Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın Günaydın'a ulaştırdığı belgede 6 ay hapis cezası ifadesi yer alıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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