Belge Savaşı Kızıştı: Eski Sevgilisi, Biran Damla Yılmaz'ın 6 Ay Hapis Aldığını Gösteren Belgeyi Paylaştı!

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü olarak tanınan, ardından Yasak Elma'nın Kumru'suyla ekranlardaki yerini sağlamlaştıran Biran Damla Yılmaz, son olarak NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki Yıldız karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Ne var ki genç oyuncunun adı bu yıl rollerinden çok, Almanya'da birlikte yaşadığı eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'la girdiği hukuki kavgayla anıldı.

Mayıs 2026'daki ayrılığın ardından önce Almanya'da ödenmemiş estetik faturası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi, temmuzda ise Aydın, Yılmaz'ın oturum izni için sahte belge kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Oyuncunun avukatı tüm iddiaları reddederken Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını da açıkladı, ancak asıl fırtına 25 Eylül'de Günaydın'ın Yılmaz'ın Hamburg'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını yazmasıyla koptu.