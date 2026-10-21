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Belge Savaşı Kızıştı: Eski Sevgilisi, Biran Damla Yılmaz'ın 6 Ay Hapis Aldığını Gösteren Belgeyi Paylaştı!

Belge Savaşı Kızıştı: Eski Sevgilisi, Biran Damla Yılmaz'ın 6 Ay Hapis Aldığını Gösteren Belgeyi Paylaştı!

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 08:50
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Almanya'da 6 ay hapis cezası aldığı iddiasıyla aylardır gündemden düşmeyen Biran Damla Yılmaz, Hamburg Mahkemesi'nden gelen yazıyı paylaşarak bu haberlere son noktayı koymak istemişti. Ne var ki oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın boş durmadı ve asıl mahkeme kararı olduğunu öne sürdüğü belgeyi Sabah'ın Günaydın ekine ulaştırdı. İki tarafın elinde de Hamburg damgalı birer kâğıt olunca belge savaşı iyice kızıştı.

Kaynak: Sabah

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Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'den Halef'e uzanan kariyerinde bu yıl en çok hukuk kavgasıyla konuşuldu.

Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'den Halef'e uzanan kariyerinde bu yıl en çok hukuk kavgasıyla konuşuldu.

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü olarak tanınan, ardından Yasak Elma'nın Kumru'suyla ekranlardaki yerini sağlamlaştıran Biran Damla Yılmaz, son olarak NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki Yıldız karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Ne var ki genç oyuncunun adı bu yıl rollerinden çok, Almanya'da birlikte yaşadığı eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'la girdiği hukuki kavgayla anıldı.

Mayıs 2026'daki ayrılığın ardından önce Almanya'da ödenmemiş estetik faturası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi, temmuzda ise Aydın, Yılmaz'ın oturum izni için sahte belge kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Oyuncunun avukatı tüm iddiaları reddederken Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını da açıkladı, ancak asıl fırtına 25 Eylül'de Günaydın'ın Yılmaz'ın Hamburg'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını yazmasıyla koptu.

Biran Damla Yılmaz, Hamburg Mahkemesi'nin yazısını paylaşarak hakkında hapis kararı bulunmadığını savunmuştu.

Biran Damla Yılmaz, Hamburg Mahkemesi'nin yazısını paylaşarak hakkında hapis kararı bulunmadığını savunmuştu.

Aylardır süren bu iddialara Biran Damla Yılmaz'ın en güçlü yanıtı geçtiğimiz günlerde geldi ve oyuncunun menajerlik ajansı Felix Management, Hamburg Yerel Mahkemesi'nin 13 Ekim tarihli yazısını avukatının açıklamasıyla birlikte paylaştı. 'Negatif Bilgi' başlığını taşıyan yazıda 332 Ds 15/26 numaralı dosyada oyuncu aleyhine yürütülen bir dava ya da verilmiş bir karar bulunmadığı belirtiliyor, olayın ise sahtecilik şüphesiyle Hamburg Savcılığı'na iletildiği aktarılıyordu.

Yılmaz'ın avukatı Murat Umut Akbeniz de haberlere dayanak gösterilen belgelerin başka bir kişiye ait olduğunu ve isim değiştirilerek müvekkiline aitmiş gibi servis edildiğini öne sürmüştü. Günaydın ise bu yazıyı 'belge oyunu' olarak nitelendirdi ve üzerinde hapis cezasıyla ilgili bir bilgi yer almadığını yazdı.

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın Günaydın'a ulaştırdığı belgede 6 ay hapis cezası ifadesi yer alıyor.

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın Günaydın'a ulaştırdığı belgede 6 ay hapis cezası ifadesi yer alıyor.

Oyuncunun paylaştığı yazının ardından devreye giren Abdurrahman Aydın, Hamburg Mahkemesi'nin verdiği kararı gösterdiğini söylediği resmi belgeyi Günaydın'a teslim etti. Gazetenin aktardığına göre bu belgede Biran Damla Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiğine dair bir ifade bulunuyor ve Aydın tarafı, oyuncunun kendi paylaştığı yazıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia ediyor.

Böylece iki tarafın da Hamburg Mahkemesi'ne dayandırdığı ve birbiriyle çelişen birer belgesi ortaya çıkmış oldu. Mahkeme dosyayı sahtecilik şüphesiyle savcılığa gönderdiği için hangi belgenin gerçeği yansıttığının Hamburg Savcılığı'nın incelemesiyle netlik kazanması bekleniyor, oyuncunun bu yeni belgeye nasıl yanıt vereceği de merak ediliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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