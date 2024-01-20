Bekleyiş Son Buluyor! Hellblade 2 İçin Yeni Oynanış Görüntüleri ve Çıkış Tarihi Yayınlandı!

İlk oyunun en büyük eksikliklerinden birisi şüphesiz savaş sistemiydi. Oyunun başından sonuna kadar neredeyse aynı hareketleri yapıyorduk. Bu oyun ile birlikte tam anlamıyla yeni bir savaş sistemi ile karşı karşıyayız. Bunun yanında oyundaki kan ve vahşet miktarı da artırılmış.