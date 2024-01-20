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Bekleyiş Son Buluyor! Hellblade 2 İçin Yeni Oynanış Görüntüleri ve Çıkış Tarihi Yayınlandı!

Bekleyiş Son Buluyor! Hellblade 2 İçin Yeni Oynanış Görüntüleri ve Çıkış Tarihi Yayınlandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:35

2019 yılında ilk defa gördüğümüz Hellblade 2, yıllardır merakla bekleniyor. Özellikle geliştirici ekibin oyun için ketum davranması, Hellblade'e olan merağı bir hayli artırdı.

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Hellblade 2 ile ilgili birçok detay, Xbox Developer Direct sunumu ile birlikte ortaya çıktı.

Görsel anlamda üst düzey bir oyun bizleri bekliyor.

Görsel anlamda üst düzey bir oyun bizleri bekliyor.

2017 yılında çıkan ilk oyun, döneminde görsel anlamda oldukça iyi yorumlar almayı başarmıştı. İkinci oyun ile beraber çıtayı daha da yükseklere çıkaran Ninja Theory, sizleri adeta bir sinema filminin içine davet ediyor.

Combat sistemine de büyük değişiklikler geliyor!

Combat sistemine de büyük değişiklikler geliyor!

İlk oyunun en büyük eksikliklerinden birisi şüphesiz savaş sistemiydi. Oyunun başından sonuna kadar neredeyse aynı hareketleri yapıyorduk. Bu oyun ile birlikte tam anlamıyla yeni bir savaş sistemi ile karşı karşıyayız. Bunun yanında oyundaki kan ve vahşet miktarı da artırılmış.

Seuna'nın serüvenini devam ettirecek oyun, 21 Mayıs 2024'de bizlerle buluşacak.

Seuna'nın serüvenini devam ettirecek oyun, 21 Mayıs 2024'de bizlerle buluşacak.

Hellblade sunumunun sonunda oyunun çıkış tarihi de verildi. 21 Mayıs 2024'de çıkacak oyun, sadece PC ve Xbox platformlarına gelecek. Sadece dijital olarak satılacak olan oyunun fiziksel bir sürümü olmayacak. Ayrıca Hellblade 2, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

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