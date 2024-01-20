Bekleyiş Son Buluyor! Hellblade 2 İçin Yeni Oynanış Görüntüleri ve Çıkış Tarihi Yayınlandı!
Bekleyiş Son Buluyor! Hellblade 2 İçin Yeni Oynanış Görüntüleri ve Çıkış Tarihi Yayınlandı!
2019 yılında ilk defa gördüğümüz Hellblade 2, yıllardır merakla bekleniyor. Özellikle geliştirici ekibin oyun için ketum davranması, Hellblade'e olan merağı bir hayli artırdı.
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Hellblade 2 ile ilgili birçok detay, Xbox Developer Direct sunumu ile birlikte ortaya çıktı.
Görsel anlamda üst düzey bir oyun bizleri bekliyor.
Combat sistemine de büyük değişiklikler geliyor!
Seuna'nın serüvenini devam ettirecek oyun, 21 Mayıs 2024'de bizlerle buluşacak.
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