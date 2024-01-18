Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS 2'nin Tahtı Yerle Bir Oldu

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS 2'nin Tahtı Yerle Bir Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.01.2024 - 15:53

Steam'in global en çok satanlar listesinde ortalık adeta toz duman! Zirvenin neredeyse daimi sahibi olan Counter-Strike feci düşüşü ile şaşırtırken oynaması ücretsiz oyunlar yükselişte.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Apex Legends adeta roket gibi bir yükselişle liderlik koltuğunu kaptı.

1. Apex Legends adeta roket gibi bir yükselişle liderlik koltuğunu kaptı.

Oynaması tamamen ücretsiz olan takım bazlı battle royale oyunu Apex Legends oyuncular tarafından büyük rağbet görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya göre tam yedi sıra birden yükselerek genellikle CS'yi görmeye alıştığımız birincilik koltuğuna oturan Apex Legends pek çok diğer popüler yapımı da gerisinde bırakmayı başardı.

2. Steam Deck satışları da yüz güldürmeye devam ediyor.

2. Steam Deck satışları da yüz güldürmeye devam ediyor.

Valve tarafından oyunculara sunulan Steam Deck neredeyse tüm Steam kütüphanesini taşınabilir cihazla avuçlarımızın içine sığdırmayı vadediyor. Ülkemizde henüz resmi satışı olmayan cihaz buna karşın dünya genelinde hayli popüler.

3. Listenin bir diğer battle royale oyunu ise PUBG: Battlegrounds.

3. Listenin bir diğer battle royale oyunu ise PUBG: Battlegrounds.

Battle royale türünün hala en popüler yapımlarından olan PUBG: Battlegrounds geçtiğimiz yıllarda oynaması tamamen ücretsiz modele geçiş yapmıştı. Hem globalde hem de ülkemizde ilk beşten düştüğünü pek de görmediğimiz oyun bu hafta ise bir sıra yükselişle kendini CS'nin önünde bulanlardan oldu.

4. Counter-Strike 2'den büyük şok!

4. Counter-Strike 2'den büyük şok!

Her hafta ilk sırada görmeye alıştığımız, ikinciliğe düştüğünde dahi şaşırdığımız Counter-Strike 2 bu hafta büyük düşüşte. Diğer oynaması ücretsiz oyunlar karşısında bu hafta yıkılan Counter-Strike 2 bir süredir liderlik pozisyonunu görmekte zorlanıyor. Bakalım bu durum kalıcı olacak mı?

5. Lethal Company ise pozisyonunu koruyan tek oyun.

5. Lethal Company ise pozisyonunu koruyan tek oyun.

Listedeki yapımlar bu haftayı düşüşler ve yükselişler ile geçirirken co-op korku oyunu Lethal Company istikrarını korumaya devam ediyor. Ülkemizde de dünya genelindeki gibi hayli sevilen yapım hem mütevazi sistem gereksinimleri hem de fiyatı ile oyuncuları cezbediyor. Elbette sunduğu içerik kalitesi de cabası!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Baldur's Gate 3

  • Call of Duty

  • War Thunder

  • Dota 2

  • Warframe

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?