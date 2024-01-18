Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS 2'nin Tahtı Yerle Bir Oldu

Battle royale türünün hala en popüler yapımlarından olan PUBG: Battlegrounds geçtiğimiz yıllarda oynaması tamamen ücretsiz modele geçiş yapmıştı. Hem globalde hem de ülkemizde ilk beşten düştüğünü pek de görmediğimiz oyun bu hafta ise bir sıra yükselişle kendini CS'nin önünde bulanlardan oldu.