Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS 2'nin Tahtı Yerle Bir Oldu
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS 2'nin Tahtı Yerle Bir Oldu
Steam'in global en çok satanlar listesinde ortalık adeta toz duman! Zirvenin neredeyse daimi sahibi olan Counter-Strike feci düşüşü ile şaşırtırken oynaması ücretsiz oyunlar yükselişte.
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1. Apex Legends adeta roket gibi bir yükselişle liderlik koltuğunu kaptı.
2. Steam Deck satışları da yüz güldürmeye devam ediyor.
3. Listenin bir diğer battle royale oyunu ise PUBG: Battlegrounds.
4. Counter-Strike 2'den büyük şok!
5. Lethal Company ise pozisyonunu koruyan tek oyun.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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