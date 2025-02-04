Beckham'ın İstanbul'a Gelen Oğlundan Jenner'ın Tarzına 4 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Beckham'ın İstanbul'a Gelen Oğlundan Jenner'ın Tarzına 4 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Emma Roberts
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Cardi B
SZA
Rosie Huntigton
Heidi Klum
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Sabrina Carpenter
Jennifer Lopez
Kylie Jenner
Rosie Huntigton
Hailey Bieber
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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