BBC Türk Doktoru Gizli Kamerayla Kaydetti: “Bu Ameliyat İçin Biraz Abur Cubur Yiyin”

Sözcü’nün aktardığına göre; Glasgow'da çekilen görüntülerde İngilizlere 'sağlık paketi' satmaya çalışan Türk doktor O. Ş., gazeteci kimliğini gizleyen kadın muhabire 'Kilo verme ameliyatı olmak için vücut kitle endeksinizi artırmanız gerekiyor o yüzden biraz abur cubur yiyin' önerisinde bulunuyor.