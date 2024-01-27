BBC Türk Doktoru Gizli Kamerayla Kaydetti: “Bu Ameliyat İçin Biraz Abur Cubur Yiyin”
BBC Türk Doktoru Gizli Kamerayla Kaydetti: “Bu Ameliyat İçin Biraz Abur Cubur Yiyin”
Türkiye son yıllarda sağlık turizmde öne çıkan ülkelerin başında geliyor. Döviz fiyatlarının yüksek olması, Türkiye’deki sağlık harcamalarını yabancıların gözünde cazip hale getiriyor. BBC'nin mide ameliyatı için kilo alma tavsiyesi verirken gizli kameraya aldığı Türk doktor, İngiltere’de tartışma yarattı.
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İngiltere’den Türkiye’ye tedaviye gelen bazı kişilerin ölmesi bazlarınında ciddi rahatsızlıklar yaşamadı sebebiyle, İngiliz kamu kuruluşu olan BBC konuyla ilgili bir haber hazırladı.
Sözcü’nün aktardığına göre; Glasgow'da çekilen görüntülerde İngilizlere 'sağlık paketi' satmaya çalışan Türk doktor O. Ş., gazeteci kimliğini gizleyen kadın muhabire 'Kilo verme ameliyatı olmak için vücut kitle endeksinizi artırmanız gerekiyor o yüzden biraz abur cubur yiyin' önerisinde bulunuyor.
BBC'ye konuşan bir sağlık çalışanı böyle bir ameliyatı önermenin etik olmadığını söylerken, haberde bu tür ameliyatların geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilmişti.
Olay İngiltere'de tartışma yaratırken İngiliz Tıp Konseyi, gizli kameraya alınan Türk doktorla ilgili olarak Türkiye'yle iletişime geçeceğini açıkladı. Genel Tıp Konseyi'nden bir sözcü, yaptığı açıklamada "Türkiye Sağlık Bakanlığı'yla bu olay hakkında görüşmeyi planlıyoruz. Görüntülerdeki kişi hakkında uyarıda bulunacağız" dedi.
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