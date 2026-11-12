Bazılarını Flütle Çaldık Bazılarını da Son Ses Dinledik: Müziklerini Ezbere Bildiğimiz Efsane Yerli Diziler
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Bir dizi biter, karakterleri unutulur ama jeneriği kafamızda yıllarca döner durur. Kınalı Kar'dan Asmalı Konak'a, Aşk-ı Memnu'dan Çukur'a, hatta bugün hâlâ ekranda olan Kızılcık Şerbeti'ne kadar müziğiyle hafızamıza kazınan 33 yerli diziyi derledik. Flütünüzü hazırlayın, tek tek dinlemeden duramayacaksınız.
1. Kınalı Kar deyince hemen "Sende büüüüüyük, bir ahım var!" diye devam etmiyorsan milenyumlusun. Sabahat Akkiraz'ın bu şarkısı unutulmaz.
2. "Şişşşşşşt yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var, öyle misin böyle misin?" diyelim, siz devamını tamamlayın. Evdeki Yabancı'nın bu jeneriği unutulmaz!
3. Haziran Gecesi'nin müzikleri unutulmazdı. Gökhan Kırdar'ın Yerine Sevemem ve Yağmur şarkıları bizi mahvediyordu. Çalan her şarkı, dizinin en ufak tınısı bile aklımızda.
4. "Hatırla sevgili o eski günleri, çocuklar gibi..." Zor Yıllar'ın her şarkısı hâlâ aklımızda: Gece ve Rüzgar, Yaralı Kalbim, Kimse Bilmez...
5. Yılan Hikayesi'nin aksiyonu ve Anadolu ezgilerini birleştiren jeneriğini unutmak imkânsız. Müzikleri o kadar sevildi ki dizinin albümü bile çıktı.
6. Çukur, son yılların müzikleriyle en öne çıkan dizilerinden. Toygar Işıklı'nın dizi müzikleri de, dizide çalınıp efsaneleşen şarkılar da iz bıraktı. Türkçe rap'in yükselişine katkısını inkâr etmek ayıp olur.
7. Kıraç bir dönem harika dizi müzikleri yapıyordu. En iyi işlerinden biri de Aliye'ydi.
8. "Bana bir masal anlat baba, içimde bütün oyunlarım. Kurtla koyun olsun, şekerle bal..." Süper Baba'yı unutacağımızı sanmadınız umarız. Hâlâ flütle çalabilenler burada mı?
9. Müzikleri en unutulmaz, en başarılı dizilerden biriydi Muhteşem Yüzyıl. Savaşta, aşk sahnelerinde, idamda, ayaklanmada, fitnede fesatta ne çalındığını tek tek biliyoruz.
10. "Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. Elalem utansın, o beni terk etmemiş." Oynamaya başladınız değil mi? Bunu ezbere söylemenin ne kadar zevkli olduğunu biliyoruz, hadi!
11. Yonca Evcimik'in Çılgın Bediş jeneriğinin sadece müziği değil, klibi de unutulmazlardan.
12. Herhalde Avrupa Yakası'nın nerede olduğunu biliyorsunuz? Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sağda. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa Yakası.
13. Kıraç gerçekten de bir dönem dizi dünyasına damgasını vurmuş. Zerda'daki dokunuşları ve Taş Duvarlar bunun kanıtı.
14. "Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de peri; masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli ama bizimkisi bir peri." ve Sihirli Annem...
15. Düğününde Aşk-ı Memnu jeneriğini çaldırarak havalı bir giriş yapmayı düşünenler var mı? Toygar Işıklı her bir bestesini aklımıza tek tek işledi.
16. Toygar Işıklı'nın harika iş çıkardığı dizilerden biri de Dudaktan Kalbe'ydi. Kemanın sesine kurban...
17. Doktorlar jeneriğinden ziyade içinde çalan şarkılarla hatırlanıyor. Şeref yoksunu Levent'in Ela'ya çektirdiklerini hep bu müziklerle hatırlayacağız.
18. Zaten şarkıcı olan Keremcem, Aşk Oyunu dizisinde tüm şarkılarını bize sevdirmişti. Kadife Kelepçe, o dönemin en meşhur şarkılarından biri oldu.
19. Aynı gemide yol alıp ayrı dümen tutanların dizisi Çocuklar Duymasın'ın jeneriğini unutmak için ancak beynimizi sıfırlamamız lazım.
20. Bizimkiler'e bu listeyi okuyan herkes yetişemedi ama yetişenler hemen mırıldanmaya başladı bile.
21. "Taksinin rengi buğday sarısı" ve Çiçek Taksi...
22. Kiralık Aşk, yaz dizisi olarak başlayıp gelmiş geçmiş en büyük hayran kitlesine sahip dizilerden biri oldu. Dizide çalan her şarkı anında popüler oldu, Aydilge'nin "Sen Misin İlacım?" şarkısı ise en meşhuruydu.
23. Kurtlar Vadisi müzikleri yine bir Gökhan Kırdar eseri. Jeneriği ya da Elif, Hekimoğlu, Asiye türkülerini bilmeyen var mı?
24. Ah o kanunun çalınışı, o udu çalan kişinin yüreğimizi kıpırdatışı... İkinci Bahar gibisi gelmedi, gelmez.
25. Müthiş gaza getirici ve Anadolu ezgileriyle bezenmiş Asmalı Konak jeneriği tüyleri diken diken ediyor. Unutursak başımıza bir iş gelmiştir kesin.
26. Ezel'in müziklerini hatırlamak için Eyşan'ı anmak yeter. Toygar Işıklı'nın jeneriği ve "Eyşan Unutamıyorum" parçası dizinin kimliği oldu.
27. Kuzey Güney'in jeneriğini duyunca hâlâ Kuzey ile Güney'in kavgasını hatırlıyoruz. Toygar Işıklı'nın bir başka unutulmaz bestesi.
28. Leyla ile Mecnun'un jeneriği, dizinin absürt komedi ruhunu bir dakikada anlatıyor. Müziğin kendisi de en az diziler kadar eğlenceli.
29. Yargı'nın jeneriği ve "İçimdeki Çığlık" parçası, yeni dönemin en çok dinlenen dizi müziklerinden. Toygar Işıklı yine fark yarattı.
30. Yalı Çapkını'nın jeneriğini Seyran ile Ferit'in hikâyesinden bağımsız dinleyenler de var. Güldiyar Tanrıdağlı'nın bu bestesi 1 milyondan fazla kez dinlendi.
31. Gönül Dağı'nın jeneriği, Anadolu ezgilerinin ekranda ne kadar sevildiğini gösteriyor. Bir dakikalık bu parça uzun süre aklımızdan çıkmadı.
32. Kuruluş Osman'ın jeneriği, Diriliş Ertuğrul'dan beri süren destansı müzik geleneğinin devamı. Bu parçayı dinleyip sırtınız ürpermediyse sizi tebrik ederiz.
33. Hâlâ ekranda olan Kızılcık Şerbeti de jeneriğiyle bu listeye girmeyi hak ediyor. Listeyi güncel bir dizi müziğiyle bitiriyoruz.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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