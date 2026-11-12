Bazılarını Flütle Çaldık Bazılarını da Son Ses Dinledik: Müziklerini Ezbere Bildiğimiz Efsane Yerli Diziler

Yılan Hikayesi, 1999 ile 2002 arasında Kanal D'de yayımlanan dram, komedi ve polisiye türünde bir diziydi. Meltem Cumbul, Memet Ali Alabora ve Çetin Tekindor'un başrolleri paylaştığı yapım 3 sezon sürdü, 90. bölümüyle ekranlara veda etti.

Jenerikteki Anadolu ezgileri hem dizinin sert hem esprili havasını anlatıyor hem de kulağa bir kez yerleşince çıkmıyor.