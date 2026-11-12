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Bazılarını Flütle Çaldık Bazılarını da Son Ses Dinledik: Müziklerini Ezbere Bildiğimiz Efsane Yerli Diziler

Bazılarını Flütle Çaldık Bazılarını da Son Ses Dinledik: Müziklerini Ezbere Bildiğimiz Efsane Yerli Diziler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 13:22
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Bir dizi biter, karakterleri unutulur ama jeneriği kafamızda yıllarca döner durur. Kınalı Kar'dan Asmalı Konak'a, Aşk-ı Memnu'dan Çukur'a, hatta bugün hâlâ ekranda olan Kızılcık Şerbeti'ne kadar müziğiyle hafızamıza kazınan 33 yerli diziyi derledik. Flütünüzü hazırlayın, tek tek dinlemeden duramayacaksınız.

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1. Kınalı Kar deyince hemen "Sende büüüüüyük, bir ahım var!" diye devam etmiyorsan milenyumlusun. Sabahat Akkiraz'ın bu şarkısı unutulmaz.

Kınalı Kar, 2002 ile 2004 arasında Kanal D'de yayımlandı. Emrah, Özlem Conker ve Engin Şenkan'ın rol aldığı dizi 3 sezon sürdü ve 90. bölümüyle final yaptı.

Dizinin adını taşıyan Sabahat Akkiraz yorumu, aradan yirmi yıldan fazla geçmesine rağmen hâlâ dizi müziği denince ilk akla gelenlerden.

2. "Şişşşşşşt yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var, öyle misin böyle misin?" diyelim, siz devamını tamamlayın. Evdeki Yabancı'nın bu jeneriği unutulmaz!

2. "Şişşşşşşt yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var, öyle misin böyle misin?" diyelim, siz devamını tamamlayın. Evdeki Yabancı'nın bu jeneriği unutulmaz!

Evdeki Yabancı, 2000'li yılların başında Kanal D'de yayımlanan bir komedi dizisiydi. Kirasını ödeyemeyen genç bir kadın, ailesine erkek arkadaşını nişanlısı diye tanıtınca işler karışıyordu.

Jenerik şarkısı o kadar akılda kalıcıydı ki dizinin konusunu unutanlar bile 'Şişşt yabancı' kısmını ezbere söylüyor.

3. Haziran Gecesi'nin müzikleri unutulmazdı. Gökhan Kırdar'ın Yerine Sevemem ve Yağmur şarkıları bizi mahvediyordu. Çalan her şarkı, dizinin en ufak tınısı bile aklımızda.

Haziran Gecesi, ilk bölümü 13 Eylül 2004'te yayımlanan bir dram dizisiydi. Özcan Deniz, Nebahat Çehre, Naz Elmas, Burcu Kara ve Demir Karahan başrolleri paylaştı. Gerçek olaylardan yola çıkan hikâye 2 sezon sürdü ve 62. bölümde sona erdi.

Müziklerin imzası Gökhan Kırdar'a ait. Yerine Sevemem ve Yağmur, dizi bittikten sonra da radyolarda ve kaset listelerinde çalınmaya devam etti.

4. "Hatırla sevgili o eski günleri, çocuklar gibi..." Zor Yıllar'ın her şarkısı hâlâ aklımızda: Gece ve Rüzgar, Yaralı Kalbim, Kimse Bilmez...

Zor Yıllar'ın müzikleri, dizinin kendisi kadar konuşuldu. Eylem Aktaş'ın seslendirdiği Hatırla Sevgili, 2007 yılında Kalan Müzik'ten çıkan kayıtla albümün en çok bilinen şarkısı oldu.

Gece ve Rüzgar, Yaralı Kalbim ve Kimse Bilmez de aynı dönemin sevilen parçaları arasında. Birini açınca diğerleri kendiliğinden sıraya giriyor.

5. Yılan Hikayesi'nin aksiyonu ve Anadolu ezgilerini birleştiren jeneriğini unutmak imkânsız. Müzikleri o kadar sevildi ki dizinin albümü bile çıktı.

5. Yılan Hikayesi'nin aksiyonu ve Anadolu ezgilerini birleştiren jeneriğini unutmak imkânsız. Müzikleri o kadar sevildi ki dizinin albümü bile çıktı.

Yılan Hikayesi, 1999 ile 2002 arasında Kanal D'de yayımlanan dram, komedi ve polisiye türünde bir diziydi. Meltem Cumbul, Memet Ali Alabora ve Çetin Tekindor'un başrolleri paylaştığı yapım 3 sezon sürdü, 90. bölümüyle ekranlara veda etti.

Jenerikteki Anadolu ezgileri hem dizinin sert hem esprili havasını anlatıyor hem de kulağa bir kez yerleşince çıkmıyor.

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6. Çukur, son yılların müzikleriyle en öne çıkan dizilerinden. Toygar Işıklı'nın dizi müzikleri de, dizide çalınıp efsaneleşen şarkılar da iz bıraktı. Türkçe rap'in yükselişine katkısını inkâr etmek ayıp olur.

Çukur, 23 Ekim 2017'de yayına girdi. Ay Yapım imzalı aksiyon ve dram dizisi 4 sezon sürdü, 7 Haziran 2021'de 131. bölümüyle final yaptı.

Final yapalı beş yıldan fazla oldu ama Toygar Işıklı'nın jeneriği hâlâ dizi müziği listelerinin başında. Dizide kullanılan şarkılar da sahnelerle birlikte hafızaya yerleşti.

7. Kıraç bir dönem harika dizi müzikleri yapıyordu. En iyi işlerinden biri de Aliye'ydi.

Aliye, 2004 ile 2006 arasında atv'de yayımlandı. TMC Film imzalı dizi 3 sezon sürdü ve 76. bölümüyle ekranlara veda etti.

Kıraç'ın dizi için yaptığı müzik, 'Vakit tamam seni terk ediyorum' dizeleriyle hatırlanıyor.

8. "Bana bir masal anlat baba, içimde bütün oyunlarım. Kurtla koyun olsun, şekerle bal..." Süper Baba'yı unutacağımızı sanmadınız umarız. Hâlâ flütle çalabilenler burada mı?

Süper Baba, 1993 ile 1997 arasında atv'de yayımlandı. Şevket Altuğ ve Jülide Kural'ın başrollerini paylaştığı dizi 4 sezon sürdü, 137 bölüm yayımlandı.

Jeneriğin şarkısını Yeni Türkü ile Oya Küçümen'in sesinden dinliyoruz. Aradan otuz yıl geçmesine rağmen flüt çalmayı öğrenen herkesin ilk denediği parçalardan biri olmaya devam ediyor.

9. Müzikleri en unutulmaz, en başarılı dizilerden biriydi Muhteşem Yüzyıl. Savaşta, aşk sahnelerinde, idamda, ayaklanmada, fitnede fesatta ne çalındığını tek tek biliyoruz.

9. Müzikleri en unutulmaz, en başarılı dizilerden biriydi Muhteşem Yüzyıl. Savaşta, aşk sahnelerinde, idamda, ayaklanmada, fitnede fesatta ne çalındığını tek tek biliyoruz.

Muhteşem Yüzyıl, 2011'de ekrana geldi ve Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlattı. Dizinin müziklerini Fahir Atakoğlu besteledi.

Jenerik, dizinin soundtrack albümünün ilk parçası olarak da yayımlandı. Tüyleri diken diken eden o ana tema, aradan yıllar geçse de dizinin imzası olmayı sürdürüyor.

10. "Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. Elalem utansın, o beni terk etmemiş." Oynamaya başladınız değil mi? Bunu ezbere söylemenin ne kadar zevkli olduğunu biliyoruz, hadi!

10. "Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. Elalem utansın, o beni terk etmemiş." Oynamaya başladınız değil mi? Bunu ezbere söylemenin ne kadar zevkli olduğunu biliyoruz, hadi!

Ruhsar'ın jeneriği, 90'lar nostaljisinin en çok mırıldanılan parçalarından. Sözleri bir kez duyunca devamı kendiliğinden geliyor.

'Elalem utansın' dizesini söylerken kolların ve omuzların kıpırdamaya başlaması da cabası.

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11. Yonca Evcimik'in Çılgın Bediş jeneriğinin sadece müziği değil, klibi de unutulmazlardan.

Çılgın Bediş, Özden Öğrük'ün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizdiği aynı adlı karikatür bandının dizisiydi. Liseyi yıllardır bitiremeyen Bediş'in ve çevresindekilerin başından geçen komik olaylar, bu sefer ekranda anlatıldı.

Yonca Evcimik'in seslendirdiği jenerik, klibiyle birlikte dönemin en çok hatırlanan dizi tanıtımlarından biri oldu.

12. Herhalde Avrupa Yakası'nın nerede olduğunu biliyorsunuz? Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sağda. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa Yakası.

Avrupa Yakası, 11 Ocak 2004'ten 24 Haziran 2009'a kadar atv'de yayımlandı. Gülse Birsel'in yarattığı komedi dizisi, beş buçuk yıl boyunca replikleriyle ve jeneriğiyle televizyon tarihine geçti.

Jenerikteki o meşhur tarif, dizinin mizah anlayışını da tek cümlede özetliyor.

13. Kıraç gerçekten de bir dönem dizi dünyasına damgasını vurmuş. Zerda'daki dokunuşları ve Taş Duvarlar bunun kanıtı.

Zerda, 26 Eylül 2002'de ekrana geldi. Ece Uslu'nun başrolünde oynadığı dizi yaklaşık 50 bölüm sürdü. Dizinin müziklerini Kıraç hazırladı.

Taş Duvarlar, Kıraç'ın resmi YouTube kanalında 50 milyonun üzerinde izlenmeyle dizi müzikleri arasında rekor sayılabilecek bir yere ulaştı.

14. "Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de peri; masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli ama bizimkisi bir peri." ve Sihirli Annem...

Sihirli Annem, 2003'ten 2012'ye uzanan yayın hayatıyla çocukluğumuzun ve ailece izlediğimiz dizilerin başında geliyor. Dizi 2021'de Exxen'de yeni bir kadroyla yeniden çekildi.

Yeni versiyon geldi geçti, ama jenerik hâlâ bildiğimiz ilk haliyle aklımızda.

15. Düğününde Aşk-ı Memnu jeneriğini çaldırarak havalı bir giriş yapmayı düşünenler var mı? Toygar Işıklı her bir bestesini aklımıza tek tek işledi.

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de yayımlandı. Dizi 79 bölümde final yaptı. Müziklerini Toygar Işıklı hazırladı.

Bihter'in hikâyesi bittikten sonra bile Toygar Işıklı'nın o ağır ve dramatik jeneriği, nostalji listelerinden ve düğün playlist'lerinden eksik olmadı.

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16. Toygar Işıklı'nın harika iş çıkardığı dizilerden biri de Dudaktan Kalbe'ydi. Kemanın sesine kurban...

Dudaktan Kalbe, Reşat Nuri Güntekin'in 1925'te yazdığı aynı adlı romandan uyarlandı. Ay Yapım imzalı dizi 2007 ile 2009 arasında Show TV'de yayımlandı. Aslı Tandoğan ve Burak Hakkı başrolleri paylaştı.

Toygar Işıklı'nın dizi için bestelediği jenerik, kemanın öne çıktığı duygusal havasıyla romanın ruhunu müziğe taşıdı.

17. Doktorlar jeneriğinden ziyade içinde çalan şarkılarla hatırlanıyor. Şeref yoksunu Levent'in Ela'ya çektirdiklerini hep bu müziklerle hatırlayacağız.

Doktorlar, 28 Aralık 2006'da Show TV'de yayına başladı. Medyapım yapımı dizi, ABD yapımı Grey's Anatomy'den uyarlandı ve 30 Mart 2009'da 87. bölümüyle final yaptı. Tekrarlarına gösterilen ilgi nedeniyle 2010'un sonunda yeniden ekrana döndü.

Dizi, sahnelerde çalan şarkılarla özdeşleşti. Ağla Kalbim Ağla da bunların başında geliyor.

18. Zaten şarkıcı olan Keremcem, Aşk Oyunu dizisinde tüm şarkılarını bize sevdirmişti. Kadife Kelepçe, o dönemin en meşhur şarkılarından biri oldu.

Aşk Oyunu, 2005 yazında atv'de başladı ve 2006'da sona erdi. Dizi 47 bölüm sürdü. Keremcem, dizide Sarp Teksoy karakterini canlandırdı.

Dizide Keremcem'in şarkılarını dinlemek, hikâyenin bir parçasıydı. Kadife Kelepçe de bu şarkılar arasında en çok akılda kalanı oldu.

19. Aynı gemide yol alıp ayrı dümen tutanların dizisi Çocuklar Duymasın'ın jeneriğini unutmak için ancak beynimizi sıfırlamamız lazım.

Çocuklar Duymasın, 2002'de başlayıp 2019'a kadar uzanan yayın hayatıyla uzun soluklu aile komedilerinden biri oldu. MinT Motion Pictures'ın yapımı olan dizinin senaryosunu Birol Güven yazdı.

Birbirine katlanamayan ama çocukları yüzünden evli kalmak zorunda olan bir çiftin hikâyesini anlatan dizinin jeneriği, evin içindeki kaosu iki dakikaya sığdırıyordu.

20. Bizimkiler'e bu listeyi okuyan herkes yetişemedi ama yetişenler hemen mırıldanmaya başladı bile.

Bizimkiler, 1989'dan 2002'ye kadar 15 sezon boyunca kesintisiz yayımlandı. Toplam 460 bölüme ulaşan dizi, en çok sezona sahip ikinci Türk dizisi olarak kayıtlara geçti.

Bu kadar uzun süre ekranda kalan bir dizinin jeneriği, kuşaklar arasında ortak hafıza oluşturdu.

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21. "Taksinin rengi buğday sarısı" ve Çiçek Taksi...

Çiçek Taksi, 27 Eylül 1995'te atv'de yayına başladı. Dizi burada 4 sezon ve 169 bölüm sürdükten sonra 2001'de TRT 1'e geçti. 27 Aralık 2003'te yayımlanan 367. bölümle 7 sezonluk yolculuğunu tamamladı.

Erler Film imzalı dizinin jeneriği, bugün bile 'buğday sarısı' dizesiyle birlikte aklımıza geliyor.

22. Kiralık Aşk, yaz dizisi olarak başlayıp gelmiş geçmiş en büyük hayran kitlesine sahip dizilerden biri oldu. Dizide çalan her şarkı anında popüler oldu, Aydilge'nin "Sen Misin İlacım?" şarkısı ise en meşhuruydu.

Kiralık Aşk, 19 Haziran 2015'te Star TV'de yayına başladı ve 20 Ocak 2017'ye kadar ekranda kaldı. Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun başrolde olduğu romantik komedi 2 sezon sürdü.

Aydilge'nin seslendirdiği 'Sen Misin İlacım?' şarkısı dizinin en çok anılan parçası oldu ve dizi bittikten sonra da dinlenmeye devam etti.

23. Kurtlar Vadisi müzikleri yine bir Gökhan Kırdar eseri. Jeneriği ya da Elif, Hekimoğlu, Asiye türkülerini bilmeyen var mı?

Kurtlar Vadisi 2003'te ekrana geldi. Dizinin müziklerini Gökhan Kırdar yaptı. Kırdar, 2004'te dizinin iki müzik albümünü yayımladı.

Jenerik, İstanbul Mix ve Hekimoğlu gibi parçalar, aradan yıllar geçse de en çok dinlenen dizi müzikleri arasında.

24. Ah o kanunun çalınışı, o udu çalan kişinin yüreğimizi kıpırdatışı... İkinci Bahar gibisi gelmedi, gelmez.

İkinci Bahar, 29 Ekim 1998'de atv'de yayına girdi. Şener Şen ile Türkan Şoray'ın başrolleri paylaştığı dizi, Antep Sofrası'nda çalışmaya başlayan gururlu Hanım ile Ali Haydar arasındaki sevdayı anlattı.

Tema müziğini Vedat Sakman besteledi. Kanun ve ud sesiyle açılan jenerik, Türk televizyonunun en çok anılan melodilerinden biri.

25. Müthiş gaza getirici ve Anadolu ezgileriyle bezenmiş Asmalı Konak jeneriği tüyleri diken diken ediyor. Unutursak başımıza bir iş gelmiştir kesin.

Asmalı Konak, 11 Mart 2002'den 16 Haziran 2003'e kadar atv'de yayımlandı. Çağan Irmak'ın yönettiği dizi 54 bölüm sürdü.

Jenerik müziğini Cem Erman yaptı. Parçayı Cem Erman ile Cihan Okan birlikte seslendirdi.

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26. Ezel'in müziklerini hatırlamak için Eyşan'ı anmak yeter. Toygar Işıklı'nın jeneriği ve "Eyşan Unutamıyorum" parçası dizinin kimliği oldu.

Ezel, 28 Eylül 2009'da Show TV'de yayına başladı ve 20 Haziran 2011'de atv'de yayımlanan 71. bölümüyle final yaptı. Alexandre Dumas'nın Monte Kristo Kontu romanından uyarlanan dizi 2 sezon sürdü.

Müziklerini Toygar Işıklı hazırladı. Eyşan temalı parça YouTube'da 20 milyonun üzerinde izlenerek dizi bittikten yıllar sonra bile dinlenmeye devam ediyor.

27. Kuzey Güney'in jeneriğini duyunca hâlâ Kuzey ile Güney'in kavgasını hatırlıyoruz. Toygar Işıklı'nın bir başka unutulmaz bestesi.

Kuzey Güney, 7 Eylül 2011'de Kanal D'de yayına başladı. Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel'in başrolde olduğu dizi, 1976 yapımı Rich Man, Poor Man adlı mini diziden uyarlandı.

2 sezon süren dizi 26 Haziran 2013'te 80. bölümüyle final yaptı. Müziklerini Toygar Işıklı yaptı.

28. Leyla ile Mecnun'un jeneriği, dizinin absürt komedi ruhunu bir dakikada anlatıyor. Müziğin kendisi de en az diziler kadar eğlenceli.

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film imzalı absürt komedi dizisi. 2011'den 2013'e kadar TRT 1'de yayımlandı, 2021'den 2023'e kadar da Exxen'de yeni sezonlarla devam etti. Toplam 7 sezon sürdü.

Dizinin müziğinin imzasında Alper Atakan ve Mehmet Erdem var. Jeneriği dinleyince dizinin kendine özgü mizahı hemen akla geliyor.

29. Yargı'nın jeneriği ve "İçimdeki Çığlık" parçası, yeni dönemin en çok dinlenen dizi müziklerinden. Toygar Işıklı yine fark yarattı.

Yargı, 19 Eylül 2021'de Kanal D'de yayına başladı. Ay Yapım imzalı dizi, 26 Mayıs 2024'te 95. bölümüyle final yaptı.

Toygar Işıklı'nın müziklerini yaptığı dizide 'İçimdeki Çığlık / Kalbimdeki Sancı' parçası YouTube'da 7 milyonun üzerinde izlendi. Dizi bitti ama müzik hâlâ playlist'lerde.

30. Yalı Çapkını'nın jeneriğini Seyran ile Ferit'in hikâyesinden bağımsız dinleyenler de var. Güldiyar Tanrıdağlı'nın bu bestesi 1 milyondan fazla kez dinlendi.

Yalı Çapkını, 23 Eylül 2022'de Star TV'de yayına girdi. OGM Pictures'ın yapımı dizi, 4 Nisan 2025'te yayımlanan 101. bölümüyle final yaptı.

Dizinin jenerik müziğinin imzası Güldiyar Tanrıdağlı'na ait. Orijinal soundtrack albümünün ilk parçası olarak yayımlanan jenerik, YouTube'da 1 milyondan fazla kez izlendi.

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31. Gönül Dağı'nın jeneriği, Anadolu ezgilerinin ekranda ne kadar sevildiğini gösteriyor. Bir dakikalık bu parça uzun süre aklımızdan çıkmadı.

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020'de TRT 1'de yayına başladı. Yahya Samancı'nın yönettiği dizi, dram ve komediyi bir araya getiriyor.

Resmi kanalında yayımlanan jenerik videosu 440 binin üzerinde izlendi. Uzun versiyonu da ayrıca sevilen bir parça.

32. Kuruluş Osman'ın jeneriği, Diriliş Ertuğrul'dan beri süren destansı müzik geleneğinin devamı. Bu parçayı dinleyip sırtınız ürpermediyse sizi tebrik ederiz.

Kuruluş Osman, 20 Kasım 2019'da yayına başladı. Bozdağ Film imzalı dizi, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde. 6 sezon süren dizi, 4 Haziran 2025'te yayımlanan 194. bölümüyle final yaptı.

Dizinin müziklerinde Alpay Göltekin ve Zeynep Alasya'nın imzası var. Resmi kanalındaki jenerik videosu 7 milyonun üzerinde izlendi.

33. Hâlâ ekranda olan Kızılcık Şerbeti de jeneriğiyle bu listeye girmeyi hak ediyor. Listeyi güncel bir dizi müziğiyle bitiriyoruz.

Kızılcık Şerbeti, Gold Film yapımı ve Show TV'de yayımlanan bir dizi. Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizi şu anda 5. sezonunda ve ekrandaki yerini koruyor.

Dizi hâlâ devam ettiği için jeneriği bu listenin en güncel parçası. Yıllar sonra bugünü anmak için dinleyeceğimiz melodilerden biri olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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