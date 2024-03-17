Bazen Özür Dilemek Neden Düşündüğümüzden Çok Daha Zor Olabiliyor?

Hem kendimizi hem de karşımızdaki kişiyi memnun etmek ve daha iyi bir birey haline getirmenin tek yolu bu gibi gözüküyor. Özür dilemenin de işte böyle bir gücü var. İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin!👇