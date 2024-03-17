Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Bazen Özür Dilemek Neden Düşündüğümüzden Çok Daha Zor Olabiliyor?

Bazen Özür Dilemek Neden Düşündüğümüzden Çok Daha Zor Olabiliyor?

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 16:31

Araştırmalar bize insanların (hak edilmiş olsa bile) özür dileme konusunda isteksiz olabileceğini çünkü bunun kendimizi tehdit altında hissetmemize neden olabileceğini söylüyor. Gelin bu psikolojik ikilemi birlikte detaylıca inceleyelim...

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Özür dilemek benliği küçültmek gibi gelir. Evet, çünkü her şeyi berbat eden sizsiniz! Kendinizi kötü hissetmenize neden olur çünkü başkalarına (ve kendinize) hata yapabileceğinizi veya yanlış yapabileceğinizi kabul etmiş olursunuz.

1. Özür dilemek benliği küçültmek gibi gelir. Evet, çünkü her şeyi berbat eden sizsiniz! Kendinizi kötü hissetmenize neden olur çünkü başkalarına (ve kendinize) hata yapabileceğinizi veya yanlış yapabileceğinizi kabul etmiş olursunuz.

Kendilerini bilgili ya da ahlaklı olarak tanımlayanlar için yüz kızartıcıdır. Dürüstlüğümüzü sorgular: Kendimizi gösterdiğimiz kadar mükemmel bir insan değiliz.

2. Özür dilemek güç ve kontrolden vazgeçmektir. Evet, çünkü her şeyi berbat ettiğinizde, hatanızın bir başkasını ("kurban") küçültmüş olma ihtimali yüksektir.

2. Özür dilemek güç ve kontrolden vazgeçmektir. Evet, çünkü her şeyi berbat ettiğinizde, hatanızın bir başkasını ("kurban") küçültmüş olma ihtimali yüksektir.

Özür dilemek, bu gücü ve kontrolü, özrü kabul etmeyi ya da daha tatmin edici bir telafi yapılana kadar affetmemeyi seçebilecek olan mağdura geri verir.

Dolayısıyla, özür dilediğinizde, bu iki yönünüzü mağdurun ellerine teslim etmiş olursunuz. Mağdur bunu size karşı kullanabilir ve kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir... ya da affederek sizi suçluluk duygusundan arındırabilir ve anlık muhakeme hatanıza rağmen sizi yeniden iyi bir insan haline getirebilir.

Dolayısıyla, özür dilediğinizde, bu iki yönünüzü mağdurun ellerine teslim etmiş olursunuz. Mağdur bunu size karşı kullanabilir ve kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir... ya da affederek sizi suçluluk duygusundan arındırabilir ve anlık muhakeme hatanıza rağmen sizi yeniden iyi bir insan haline getirebilir.

Bu kendinden emin olamama -ahlaki kırılganlık- harika bir duygu değildir. Bu duygu, narsisizm ve kendini beğenmişlik düzeyi yüksek kişiler gibi kendine odaklanma düzeyi yüksek kişilerde daha da artar ve bu kişiler özür dileme konusunda özellikle isteksiz olabilirler.

İyi haber şu ki, hissettiğimiz isteksizlik genellikle yersizdir: Özür dilemenin ne kadar aşağılayıcı ve stresli hissettireceğini abartma eğilimindeyizdir.Sonuçta, özrümüzün kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlaması daha olasıdır.

İyi haber şu ki, hissettiğimiz isteksizlik genellikle yersizdir: Özür dilemenin ne kadar aşağılayıcı ve stresli hissettireceğini abartma eğilimindeyizdir.Sonuçta, özrümüzün kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlaması daha olasıdır.

Aslında haklı olduğumuzu duymayı, güç mücadelesinde bir puan kazanmayı bekliyoruz çoğu zaman.

Gerçek şu ki, özür dilemek uzlaşma için her derde deva bir ilaç değildir. Yüksek derecede incelik ve karmaşıklığa sahip bir iletişim aracıdır.

Gerçek şu ki, özür dilemek uzlaşma için her derde deva bir ilaç değildir. Yüksek derecede incelik ve karmaşıklığa sahip bir iletişim aracıdır.

Sadece ses tonumuzu veya sözsüz ifadelerimizi değiştirerek, uzlaştırıcı anlamı geçersiz kılabiliriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ama işin sonunda yapılacak en doğru şeyin özür dilemek ve çok da diretmemek olduğunu bilmeliyiz.

Ama işin sonunda yapılacak en doğru şeyin özür dilemek ve çok da diretmemek olduğunu bilmeliyiz.

Hem kendimizi hem de karşımızdaki kişiyi memnun etmek ve daha iyi bir birey haline getirmenin tek yolu bu gibi gözüküyor. Özür dilemenin de işte böyle bir gücü var. İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin!👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?