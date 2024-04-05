Bayramda Ailenle Nereye Gitmelisin?
Bayramda Ailenle Nereye Gitmelisin?
Ailenizin büyüklüğü, yaşam tarzınız ve sevdiğiniz şeylere göre size en uygun olan tatil planını bu testin sonunda söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım👇
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1. Kaç kişilik bir aileye sahipsin?
2. Ailenizde 0- 14 yaş arası çocuk var mı?
3. Ailenle ne kadar iyi anlaşıyorsun?
4. Peki, en son onlarla birlikte ne zaman tatil yaptın?
5. Tatil anlayışın ne kadar lüks? Puanlar mısın?
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6. Tatil sizin için ne ifade ediyor?
7. Söyle bakalım, tatil için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz?
8. Son olarak, aileni tek kelimeyle tanımlamanı istesek bu ne olurdu?
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