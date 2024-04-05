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Bayramda Ailenle Nereye Gitmelisin?

etiket Bayramda Ailenle Nereye Gitmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 17:01

Ailenizin büyüklüğü, yaşam tarzınız ve sevdiğiniz şeylere göre size en uygun olan tatil planını bu testin sonunda söyleyeceğiz. 

Hazırsan başlayalım👇

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1. Kaç kişilik bir aileye sahipsin?

2. Ailenizde 0- 14 yaş arası çocuk var mı?

3. Ailenle ne kadar iyi anlaşıyorsun?

4. Peki, en son onlarla birlikte ne zaman tatil yaptın?

5. Tatil anlayışın ne kadar lüks? Puanlar mısın?

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6. Tatil sizin için ne ifade ediyor?

7. Söyle bakalım, tatil için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz?

8. Son olarak, aileni tek kelimeyle tanımlamanı istesek bu ne olurdu?

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İtalya!

Bu bayram tatilinde kafanı ve ruhunu dinlendirmenin tam zamanı. Farklı yerler keşfetmek istiyorsun ve buna biraz da bütçe ayırmış görünüyorsun. Hem deniz, kum, güneş keyfi yapmak istiyorsun hem de kültürel bir seyahat deneyimi yaşamak istiyorsun. İtalya, tam da bu isteklerini karşılayabilecek bir destinasyon gibi duruyor. Enfes lezzetlerini tadacak, yeni kültürler keşfedecek ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacaksınız. Hem sen hem de ailen bu tatilden büyük keyif alacaksınız.

Antalya!

Verdiğin cevaplara göre, bu bayramda senin ve ailenin 5 yıldızlı bir otel tatiline ihtiyacı var gibi görünüyor. Son zamanlarda zihinsel olarak oldukça yoğun bir dönem geçirmiş olmalısınız. Bu yüzden detaylarla uğraşmadan rahatlayabileceğiniz bir Antalya tatili, sizin için en mantıklı seçenek olacaktır.

İzmir!

İzmir!

Verdiğin cevaplara göre, bu bayram ailenle birlikte bir doğa tatiline çıkman gerekiyor. Çünkü siz ailecek doğa ile iç içe olunca huzur bulan bir insanlarsınız. Yeşilden, maviden asla kopamıyorsunuz çünkü tabiat size çok büyük bir huzur veriyor. Bu sebeple, önümüzdeki bayram tatilinde ailenle birlikte, İzmir' de bir kamp organize edebilir ya da bungalov tatili seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

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