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Başlarına Gelen Sıra Dışı Olayları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 16 Kişi

Başlarına Gelen Sıra Dışı Olayları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 16 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 20:16

Hayatımızın büyük bir çoğunluğu monotonluk içinde geçiyor. Ancak bazı anlar yaşama heyecan ve güzellik katıyor. İnsanlar başlarına gelen sıra dışı olayları paylaştı. Sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/elizabeth_co...
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1. "Kanadalı büyük amcam, 1950'lerin başlarında bir arkadaşıyla dünya turuna çıktı. Hindistan'da seyahat ederken, otellerinde birinin Kanada'daki son gezilerini anlatan bir slayt gösterisini izlediler."

1. "Kanadalı büyük amcam, 1950'lerin başlarında bir arkadaşıyla dünya turuna çıktı. Hindistan'da seyahat ederken, otellerinde birinin Kanada'daki son gezilerini anlatan bir slayt gösterisini izlediler."

'Sunumun ortalarına geldiklerinde, slayt gösterisi yapan kişi, önce amcamın yaşadığı şehri, ardından sokağını, evini ve en sonunda amcamın annesi tarafından çaya ikram edilirkenki fotoğrafları gösteriyor.'

2. "Japonya'daydım, Alaska'lı bir adamla karşılaştım. Ona yıllar önce bir süre Alaska'da çalıştığımı söyledim. Arkadaş olduk ve ona Alaska fotoğraflarımdan bazılarını gösterdim. Yüzü birden tuhaflaştı."

2. "Japonya'daydım, Alaska'lı bir adamla karşılaştım. Ona yıllar önce bir süre Alaska'da çalıştığımı söyledim. Arkadaş olduk ve ona Alaska fotoğraflarımdan bazılarını gösterdim. Yüzü birden tuhaflaştı."

'Fotoğrafta arka tarafta duran kişinin kendisi olduğunu söyledi. O, arka planda yürürken tesadüfen bir anıtın fotoğrafını çekmiştim ve bu gerçeği Japonya'dayken fark ettik. Hala beni tuhaf hissettiriyor.'

3. "Ben Asyalıyım, çocukken online oyun oynarken tanıştığım bir Amerikalı arkadaşım vardı. Beni ziyarete geldi. Bir süre sonra bağlantımız koptu. Yıllar sonra Japonya'da yaşamaya başladım ve ABD'li başka bir kişiyi tanıma fırsatım oldu. Bu kişi çocukluk fotoğrafını gösterdiğinde, yıllar önce birlikte oyun oynadığım arkadaşım olduğunu anladım."

3. "Ben Asyalıyım, çocukken online oyun oynarken tanıştığım bir Amerikalı arkadaşım vardı. Beni ziyarete geldi. Bir süre sonra bağlantımız koptu. Yıllar sonra Japonya'da yaşamaya başladım ve ABD'li başka bir kişiyi tanıma fırsatım oldu. Bu kişi çocukluk fotoğrafını gösterdiğinde, yıllar önce birlikte oyun oynadığım arkadaşım olduğunu anladım."

4. "Üniversiteye başvurduğumda, fen-sanat içerikli bir programa kabul edildim ancak yanlışlıkla beni eğitim lisans programına kaydettiler ve bunu düzeltmelerinin birkaç hafta sürebileceğini söylediler."

4. "Üniversiteye başvurduğumda, fen-sanat içerikli bir programa kabul edildim ancak yanlışlıkla beni eğitim lisans programına kaydettiler ve bunu düzeltmelerinin birkaç hafta sürebileceğini söylediler."

'Dokuz yıldır öğretmenim ve bu işi seviyorum. İnsanlar bana nasıl öğretmen olduğumu sorduğunda kazara olduğunu söylüyorum.'

5. "Evimden yüzlerce kilometre uzakta tatil yapıyordum. Üstümde soyadımın yazılı olduğu bir tişört vardı. Biri 'üstünüzdeki soyadınız mı?' diye sordu. Evet dediğimde, amcam olduğunu söyledi."

5. "Evimden yüzlerce kilometre uzakta tatil yapıyordum. Üstümde soyadımın yazılı olduğu bir tişört vardı. Biri 'üstünüzdeki soyadınız mı?' diye sordu. Evet dediğimde, amcam olduğunu söyledi."

'Babamla aynı yaşlardaydı. Üniversiteden sonra memleketine taşınmış. 20 yıl önce şu anki odamda konaklamış.'

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6. "Bir adamla tanıştım. Birkaç randevuya çıktık ve geçmiş ilişkilerimiz hakkında konuştuk. Bizi aldatan en son sevgililerimizden bahsettik. İkisinin şu an birlikte olduğunu öğrendik."

6. "Bir adamla tanıştım. Birkaç randevuya çıktık ve geçmiş ilişkilerimiz hakkında konuştuk. Bizi aldatan en son sevgililerimizden bahsettik. İkisinin şu an birlikte olduğunu öğrendik."

'Farklı şehirlerden geliyoruz ve ortak arkadaşımız yok. Bu yüzden bu durumu komik buldum.'

7. "Anneannem ve dedem birbirine düşman iki ailenin çocuklarıymış. Bu düşmanlık 1870'lerden 2003'e kadar devam etmiş ama hiçbirimiz bunun farkında değildik. On beş yıl evli kaldıktan sonra boşanmaları şaşırtıcı olmamış."

7. "Anneannem ve dedem birbirine düşman iki ailenin çocuklarıymış. Bu düşmanlık 1870'lerden 2003'e kadar devam etmiş ama hiçbirimiz bunun farkında değildik. On beş yıl evli kaldıktan sonra boşanmaları şaşırtıcı olmamış."

8. "Arkadaşım işyerinde kendisiyle aynı isme sahip bir erkekle tanıştı. Aynı kırsal bölgede üç ay arayla doğduklarını öğrendiler ve her iki aile de gençken oradan taşınmış. Arkadaşımın annesi, çocuk doğduğunda onun adını duyduğunu ve beğendiğini, bu yüzden kızına aynı adı verdiğini söylüyor. Şimdi evliler!"

8. "Arkadaşım işyerinde kendisiyle aynı isme sahip bir erkekle tanıştı. Aynı kırsal bölgede üç ay arayla doğduklarını öğrendiler ve her iki aile de gençken oradan taşınmış. Arkadaşımın annesi, çocuk doğduğunda onun adını duyduğunu ve beğendiğini, bu yüzden kızına aynı adı verdiğini söylüyor. Şimdi evliler!"

9. "Bir gün üniversite kütüphanesinde çalışırken, yanımdaki adam bana cips ikram etti. Bu kişiyi daha önce hiç görmemiştim. Nazikçe teklifi reddettim."

9. "Bir gün üniversite kütüphanesinde çalışırken, yanımdaki adam bana cips ikram etti. Bu kişiyi daha önce hiç görmemiştim. Nazikçe teklifi reddettim."

'Birkaç ay sonra, otobüsle farklı bir şehirden dönüyordum. Bir saat sonra önümde oturan adamı gördüm. Kütüphanedeki o adam olduğunu fark ettim. Elini uzatarak bana yine cips ikram etti.'

10. "Kocamdan 36 yıl önce boşandım. Hemen başka bir kadının yanına taşındı ve o zamandan beri birlikteler. Yıllar sonra kızlarımızdan biri ailelerimizin haritasını çıkarmaya başladı. Birlikte olduğu kadının benim kuzenim olduğu ortaya çıktı."

10. "Kocamdan 36 yıl önce boşandım. Hemen başka bir kadının yanına taşındı ve o zamandan beri birlikteler. Yıllar sonra kızlarımızdan biri ailelerimizin haritasını çıkarmaya başladı. Birlikte olduğu kadının benim kuzenim olduğu ortaya çıktı."

'Sonra eski kocamla uzaktan akraba olduğumu öğrendik.'

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11. "Bir gün marketin önünde bir cüzdan buldum. İçinde adres olduğu için götürmeye karar verdim. 30 dakika sonra verdim. Kadın memnun oldu."

11. "Bir gün marketin önünde bir cüzdan buldum. İçinde adres olduğu için götürmeye karar verdim. 30 dakika sonra verdim. Kadın memnun oldu."

'Birkaç yıl sonra üniversiteden bir kızla görüşmeye başladım. İlk kez onun evine gittiğimde, yıllar önce cüzdanını geri verdiğim kadının kızı olduğunu öğrendim. Ne heyecan verici bir tesadüf!'

12. "Annem ve en iyi arkadaşı 33 yaşındayken, aynı zamanlarda hamile kalmışlardı. Arkadaşım benden bir ay sonra doğdu. Birlikte kuzen gibi büyüdük."

12. "Annem ve en iyi arkadaşı 33 yaşındayken, aynı zamanlarda hamile kalmışlardı. Arkadaşım benden bir ay sonra doğdu. Birlikte kuzen gibi büyüdük."

'34 yaşında ilk kez hamile olduğumu söyledim. O da bana eşinin hamile olduğunu söyledi. Dolayısıyla, annem ve en iyi arkadaşı birlikte anne oldular ve şimdi birlikte torun sahibi oluyorlar.'

13. "İnternetten tişört satma fikrim vardı. Altı tane sattım. Tişörtlerin dördünü ailem ve onların beni cesaretlendirmeye çalışan arkadaşları almıştı. Ürünü satın alan bir diğer kişiyle evlendim."

13. "İnternetten tişört satma fikrim vardı. Altı tane sattım. Tişörtlerin dördünü ailem ve onların beni cesaretlendirmeye çalışan arkadaşları almıştı. Ürünü satın alan bir diğer kişiyle evlendim."

14. "Ev arkadaşımla ben birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra, anneannelerimizin onlarca yıl kapı komşusu olduklarını öğrendik."

14. "Ev arkadaşımla ben birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra, anneannelerimizin onlarca yıl kapı komşusu olduklarını öğrendik."

15. "Lisedeyken bir arkadaşımın çalışmayan dört renkli kalemi vardı. Sinirlenmeye başladı. O kadar sinirlendi ki kalktı ve kalemi yere fırlattı."

15. "Lisedeyken bir arkadaşımın çalışmayan dört renkli kalemi vardı. Sinirlenmeye başladı. O kadar sinirlendi ki kalktı ve kalemi yere fırlattı."

'Kalem yere düştü, zıpladı, 360 derece döndü ve arkadaşımın masasına düştü. Tüm sınıf kahkaha atarken arkadaşım lanetli kalemine inanamayarak sandalyesine oturdu.'

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16. "Her gün işe giderken bir dükkandan kahve alıyordum. Orada çalışan bir kadınla sohbet ederdim. Bazı günler, ondan garip bir his alırdım. Sanki biraz farklı görünüyormuş ya da çocuğundan bahsetmiyormuş gibi. Bir gün, her zamanki gibi onunla sohbet ederken onunla aynı görünüme sahip bir kişi geldi. İkizlerdi. On aydır ikizlerle konuşuyordum."

16. "Her gün işe giderken bir dükkandan kahve alıyordum. Orada çalışan bir kadınla sohbet ederdim. Bazı günler, ondan garip bir his alırdım. Sanki biraz farklı görünüyormuş ya da çocuğundan bahsetmiyormuş gibi. Bir gün, her zamanki gibi onunla sohbet ederken onunla aynı görünüme sahip bir kişi geldi. İkizlerdi. On aydır ikizlerle konuşuyordum."

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