Başlarına Gelen Sıra Dışı Olayları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 16 Kişi
Başlarına Gelen Sıra Dışı Olayları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 16 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/elizabeth_co...
Hayatımızın büyük bir çoğunluğu monotonluk içinde geçiyor. Ancak bazı anlar yaşama heyecan ve güzellik katıyor. İnsanlar başlarına gelen sıra dışı olayları paylaştı. Sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kanadalı büyük amcam, 1950'lerin başlarında bir arkadaşıyla dünya turuna çıktı. Hindistan'da seyahat ederken, otellerinde birinin Kanada'daki son gezilerini anlatan bir slayt gösterisini izlediler."
2. "Japonya'daydım, Alaska'lı bir adamla karşılaştım. Ona yıllar önce bir süre Alaska'da çalıştığımı söyledim. Arkadaş olduk ve ona Alaska fotoğraflarımdan bazılarını gösterdim. Yüzü birden tuhaflaştı."
3. "Ben Asyalıyım, çocukken online oyun oynarken tanıştığım bir Amerikalı arkadaşım vardı. Beni ziyarete geldi. Bir süre sonra bağlantımız koptu. Yıllar sonra Japonya'da yaşamaya başladım ve ABD'li başka bir kişiyi tanıma fırsatım oldu. Bu kişi çocukluk fotoğrafını gösterdiğinde, yıllar önce birlikte oyun oynadığım arkadaşım olduğunu anladım."
4. "Üniversiteye başvurduğumda, fen-sanat içerikli bir programa kabul edildim ancak yanlışlıkla beni eğitim lisans programına kaydettiler ve bunu düzeltmelerinin birkaç hafta sürebileceğini söylediler."
5. "Evimden yüzlerce kilometre uzakta tatil yapıyordum. Üstümde soyadımın yazılı olduğu bir tişört vardı. Biri 'üstünüzdeki soyadınız mı?' diye sordu. Evet dediğimde, amcam olduğunu söyledi."
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6. "Bir adamla tanıştım. Birkaç randevuya çıktık ve geçmiş ilişkilerimiz hakkında konuştuk. Bizi aldatan en son sevgililerimizden bahsettik. İkisinin şu an birlikte olduğunu öğrendik."
7. "Anneannem ve dedem birbirine düşman iki ailenin çocuklarıymış. Bu düşmanlık 1870'lerden 2003'e kadar devam etmiş ama hiçbirimiz bunun farkında değildik. On beş yıl evli kaldıktan sonra boşanmaları şaşırtıcı olmamış."
8. "Arkadaşım işyerinde kendisiyle aynı isme sahip bir erkekle tanıştı. Aynı kırsal bölgede üç ay arayla doğduklarını öğrendiler ve her iki aile de gençken oradan taşınmış. Arkadaşımın annesi, çocuk doğduğunda onun adını duyduğunu ve beğendiğini, bu yüzden kızına aynı adı verdiğini söylüyor. Şimdi evliler!"
9. "Bir gün üniversite kütüphanesinde çalışırken, yanımdaki adam bana cips ikram etti. Bu kişiyi daha önce hiç görmemiştim. Nazikçe teklifi reddettim."
10. "Kocamdan 36 yıl önce boşandım. Hemen başka bir kadının yanına taşındı ve o zamandan beri birlikteler. Yıllar sonra kızlarımızdan biri ailelerimizin haritasını çıkarmaya başladı. Birlikte olduğu kadının benim kuzenim olduğu ortaya çıktı."
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11. "Bir gün marketin önünde bir cüzdan buldum. İçinde adres olduğu için götürmeye karar verdim. 30 dakika sonra verdim. Kadın memnun oldu."
12. "Annem ve en iyi arkadaşı 33 yaşındayken, aynı zamanlarda hamile kalmışlardı. Arkadaşım benden bir ay sonra doğdu. Birlikte kuzen gibi büyüdük."
13. "İnternetten tişört satma fikrim vardı. Altı tane sattım. Tişörtlerin dördünü ailem ve onların beni cesaretlendirmeye çalışan arkadaşları almıştı. Ürünü satın alan bir diğer kişiyle evlendim."
14. "Ev arkadaşımla ben birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra, anneannelerimizin onlarca yıl kapı komşusu olduklarını öğrendik."
15. "Lisedeyken bir arkadaşımın çalışmayan dört renkli kalemi vardı. Sinirlenmeye başladı. O kadar sinirlendi ki kalktı ve kalemi yere fırlattı."
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16. "Her gün işe giderken bir dükkandan kahve alıyordum. Orada çalışan bir kadınla sohbet ederdim. Bazı günler, ondan garip bir his alırdım. Sanki biraz farklı görünüyormuş ya da çocuğundan bahsetmiyormuş gibi. Bir gün, her zamanki gibi onunla sohbet ederken onunla aynı görünüme sahip bir kişi geldi. İkizlerdi. On aydır ikizlerle konuşuyordum."
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