Başına Para Ödülü Koydukları Kobralar Ülkeyi Felakete Sürükledi: Plan Tam Tersine Döndü

Anlatılana göre Delhi'de zehirli kobralar halk için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Yönetim de çözüm olarak, öldürülen her kobra için ödeme yapılacağını duyurdu. İlk dönemde teşvik işe yarıyor gibi göründü ve ödül almak için getirilen yılan sayısı arttı.