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Başına Para Ödülü Koydukları Kobralar Ülkeyi Felakete Sürükledi: Plan Tam Tersine Döndü

Başına Para Ödülü Koydukları Kobralar Ülkeyi Felakete Sürükledi: Plan Tam Tersine Döndü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 17:13
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Sömürge dönemi Hindistan'ında zehirli kobraların sayısını azaltmak isteyen yönetim, öldürülen her yılan için ödeme yapmaya başladı. Planın sonucu ise beklenenin tam tersi oldu. Anlatılana göre iyi niyetle atılan bu adım, sorunu çözmek yerine çok daha büyüttü.

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Yönetim, kobra sayısını azaltmak için ölü yılan getirenlere ödül vermeye karar verdi.

Yönetim, kobra sayısını azaltmak için ölü yılan getirenlere ödül vermeye karar verdi.

Anlatılana göre Delhi'de zehirli kobralar halk için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Yönetim de çözüm olarak, öldürülen her kobra için ödeme yapılacağını duyurdu. İlk dönemde teşvik işe yarıyor gibi göründü ve ödül almak için getirilen yılan sayısı arttı.

Halk, ödülden para kazanmak için evlerinde kobra yetiştirmeye başladı.

Halk, ödülden para kazanmak için evlerinde kobra yetiştirmeye başladı.

Bir süre sonra bazı kişilerin doğadan yılan avlamak yerine evlerinde kobra yetiştirmeye başladığı fark edildi. Yetiştiriciler büyüttükleri yılanları öldürüp ödül karşılığı teslim ediyordu. Böylece ödeme yapılan yılan sayısı artarken sokaklardaki kobra sayısı azalmıyordu.

Program kaldırılınca yetiştiriciler yılanları serbest bıraktı ve sorun eskisinden büyüdü.

Program kaldırılınca yetiştiriciler yılanları serbest bıraktı ve sorun eskisinden büyüdü.

Durumu fark eden yönetim ödül programını sona erdirdi. Ödül ortadan kalkınca elindeki yılanların değerini yitirdiğini gören yetiştiriciler, onları doğaya saldı. Anlatılana göre bu durum kobra nüfusunun programdan önceki seviyenin de üzerine çıkmasına yol açtı.

Olay, iyi niyetle hazırlanan bir politikanın tam tersi sonuç doğurmasını anlatan 'Kobra Etkisi' teriminin kaynağı olarak gösteriliyor. Terimi Alman ekonomist Horst Siebert, 2001'de yayımladığı Der Kobra-Effekt adlı kitabıyla yaygınlaştırdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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