Başına Para Ödülü Koydukları Kobralar Ülkeyi Felakete Sürükledi: Plan Tam Tersine Döndü
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Yönetim, kobra sayısını azaltmak için ölü yılan getirenlere ödül vermeye karar verdi.
Halk, ödülden para kazanmak için evlerinde kobra yetiştirmeye başladı.
Program kaldırılınca yetiştiriciler yılanları serbest bıraktı ve sorun eskisinden büyüdü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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