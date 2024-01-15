Başakşehir’in İsrailli Futbolcusu Eden Karzev Gözaltına Alındı: İfadesinden Sonra Serbest Bırakıldı
Başakşehir’in İsrailli Futbolcusu Eden Karzev Gözaltına Alındı: İfadesinden Sonra Serbest Bırakıldı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındı.
İfadesinin ardından Karzev, serbest bırakıldı.
Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev'i gözaltına aldı.
Karzev'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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