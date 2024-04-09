Baş Aşağı Uzun Süre Asılı Kaldığımızda Ölmemiz Mümkün mü?
Baş Aşağı Uzun Süre Asılı Kaldığımızda Ölmemiz Mümkün mü?
Kaynak: https://www.iflscience.com/can-you-di...
Yüz kızarıyor, gözler eziliyor, kulaklar zonkluyor: baş aşağı asılı kalmak hoş bir deneyim değil, ama yanlış şekilde asılı kalmak gerçekten ne kadar tehlikeli olabilir? Gerçek şu ki, baş aşağı asılı kalarak ölmek mümkün çünkü bu duruş belirli organlara aşırı baskı uyguluyor aslında. İnsan vücudu gerçekten de belli bir şekilde yukarıya doğru evrimleşmiştir. Gelin bu evrim sürecine yakından bakalım...
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Baş aşağı asılı kalmanın tehlikelerine bir örnek de, mağaracılıktaki tehlikeleri vurgulayan Nutty Putty mağarası olayıdır. Utah Gölü'nün batısında yer alan mağara, adını duvarlarında bulunan, sızan ve itildiğinde şapşal macun hissi veren yapışkan kilden almıştır.
Kurtarma ekipleri ertesi gün boyunca geçitte yüzüstü yatarken onu kurtarmaya çalıştılar. İçinde bulunduğu pozisyon, genellikle yerçekiminin yardımıyla beyne kan pompalayan kalbine büyük bir yük bindirmiştir.
Mezenter adı verilen akıllı bir organ, dik durduğumuzda sindirim organlarımızı yerinde tutar ve karaciğer gibi organların altındaki organlara çarpmasını önler.
Akciğerlerimiz ve kardiyovasküler sistemimiz yerçekiminden faydalanarak işlerini kolaylaştırır, göğüslerimizin hava ile dolmasına ve kanın vücutta hareket etmesine yardımcı olur. Ancak bir insanı baş aşağı çevirdiğinizde her şey değişir.
Çalışmanın yazarları, "Bu vakalara dayanarak, yaşlı insanların ve özellikle de önceden kardiyovasküler hastalıkları olan yaşlıların baş aşağı pozisyonda ölüme diğerlerinden daha yatkın olduğu görülmektedir" diye yazdı.
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İnsan ve hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar ile gerçek ve simüle edilmiş mikro yerçekimi koşulları altında yapılan gözlemler bu varsayımı doğrulamakta ve ters vücut pozisyonunda artan hacim yükü nedeniyle kalp için uzun süreli, belirgin şekilde yüksek bir iş yükünün sonunda kalp yetmezliğinden ölüme yol açtığını göstermektedir."
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