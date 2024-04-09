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Baş Aşağı Uzun Süre Asılı Kaldığımızda Ölmemiz Mümkün mü?

Baş Aşağı Uzun Süre Asılı Kaldığımızda Ölmemiz Mümkün mü?

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 18:02

Yüz kızarıyor, gözler eziliyor, kulaklar zonkluyor: baş aşağı asılı kalmak hoş bir deneyim değil, ama yanlış şekilde asılı kalmak gerçekten ne kadar tehlikeli olabilir? Gerçek şu ki, baş aşağı asılı kalarak ölmek mümkün çünkü bu duruş belirli organlara aşırı baskı uyguluyor aslında. İnsan vücudu gerçekten de belli bir şekilde yukarıya doğru evrimleşmiştir. Gelin bu evrim sürecine yakından bakalım...

Kaynak: https://www.iflscience.com/can-you-di...
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Baş aşağı asılı kalmanın tehlikelerine bir örnek de, mağaracılıktaki tehlikeleri vurgulayan Nutty Putty mağarası olayıdır. Utah Gölü'nün batısında yer alan mağara, adını duvarlarında bulunan, sızan ve itildiğinde şapşal macun hissi veren yapışkan kilden almıştır.

Baş aşağı asılı kalmanın tehlikelerine bir örnek de, mağaracılıktaki tehlikeleri vurgulayan Nutty Putty mağarası olayıdır. Utah Gölü'nün batısında yer alan mağara, adını duvarlarında bulunan, sızan ve itildiğinde şapşal macun hissi veren yapışkan kilden almıştır.

2009 yılında John Edward Jones ve kardeşi Josh kaybolmuş ve kendilerini mağaranın haritalanmamış bir bölümünde bulmuşlardır. John aşağıya doğru 70 derece açılı bir açıklığa sürünerek girmiş, ancak sıkışmış ve dışarı çıkamamıştır.

Kurtarma ekipleri ertesi gün boyunca geçitte yüzüstü yatarken onu kurtarmaya çalıştılar. İçinde bulunduğu pozisyon, genellikle yerçekiminin yardımıyla beyne kan pompalayan kalbine büyük bir yük bindirmiştir.

Kurtarma ekipleri ertesi gün boyunca geçitte yüzüstü yatarken onu kurtarmaya çalıştılar. İçinde bulunduğu pozisyon, genellikle yerçekiminin yardımıyla beyne kan pompalayan kalbine büyük bir yük bindirmiştir.

Kurtarma ekipleri onu bir makara sistemi kullanarak çıkarmaya çalıştılar, ancak makara gevşedi ve başarısız oldu. John 27 saat sonra kalp durması nedeniyle öldü ve ölümünden bir hafta sonra mağara hala içerideyken kapatıldı.

Mezenter adı verilen akıllı bir organ, dik durduğumuzda sindirim organlarımızı yerinde tutar ve karaciğer gibi organların altındaki organlara çarpmasını önler.

Mezenter adı verilen akıllı bir organ, dik durduğumuzda sindirim organlarımızı yerinde tutar ve karaciğer gibi organların altındaki organlara çarpmasını önler.

Mezenter, karın boşluğunun arkasından bağırsaklara kadar uzanır ve bu nedenle yapışkan parçalarımızı bir dereceye kadar sabitleyebilse de, yerçekimine meydan okumak için yeterli değildir.

Akciğerlerimiz ve kardiyovasküler sistemimiz yerçekiminden faydalanarak işlerini kolaylaştırır, göğüslerimizin hava ile dolmasına ve kanın vücutta hareket etmesine yardımcı olur. Ancak bir insanı baş aşağı çevirdiğinizde her şey değişir.

Akciğerlerimiz ve kardiyovasküler sistemimiz yerçekiminden faydalanarak işlerini kolaylaştırır, göğüslerimizin hava ile dolmasına ve kanın vücutta hareket etmesine yardımcı olur. Ancak bir insanı baş aşağı çevirdiğinizde her şey değişir.

Baş aşağı pozisyonda ölen 10 kişi üzerinde yapılan araştırma, baş aşağı sıkışan kişilerde kalp yetmezliğinin ölüme en çok katkıda bulunan faktör olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın yazarları, "Bu vakalara dayanarak, yaşlı insanların ve özellikle de önceden kardiyovasküler hastalıkları olan yaşlıların baş aşağı pozisyonda ölüme diğerlerinden daha yatkın olduğu görülmektedir" diye yazdı.

Çalışmanın yazarları, "Bu vakalara dayanarak, yaşlı insanların ve özellikle de önceden kardiyovasküler hastalıkları olan yaşlıların baş aşağı pozisyonda ölüme diğerlerinden daha yatkın olduğu görülmektedir" diye yazdı.

'Bu durum, serebral veya pulmoner disfonksiyondan ziyade nihai kalp yetmezliğinin ölüme neden olduğunu düşündürmektedir.'

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İnsan ve hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar ile gerçek ve simüle edilmiş mikro yerçekimi koşulları altında yapılan gözlemler bu varsayımı doğrulamakta ve ters vücut pozisyonunda artan hacim yükü nedeniyle kalp için uzun süreli, belirgin şekilde yüksek bir iş yükünün sonunda kalp yetmezliğinden ölüme yol açtığını göstermektedir."

İnsan ve hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar ile gerçek ve simüle edilmiş mikro yerçekimi koşulları altında yapılan gözlemler bu varsayımı doğrulamakta ve ters vücut pozisyonunda artan hacim yükü nedeniyle kalp için uzun süreli, belirgin şekilde yüksek bir iş yükünün sonunda kalp yetmezliğinden ölüme yol açtığını göstermektedir."

Yani uzun ve sağlıklı bir yaşam için ayakta kalmanın faydası var. İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.👇

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