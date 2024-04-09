Baş Aşağı Uzun Süre Asılı Kaldığımızda Ölmemiz Mümkün mü?

Yüz kızarıyor, gözler eziliyor, kulaklar zonkluyor: baş aşağı asılı kalmak hoş bir deneyim değil, ama yanlış şekilde asılı kalmak gerçekten ne kadar tehlikeli olabilir? Gerçek şu ki, baş aşağı asılı kalarak ölmek mümkün çünkü bu duruş belirli organlara aşırı baskı uyguluyor aslında. İnsan vücudu gerçekten de belli bir şekilde yukarıya doğru evrimleşmiştir. Gelin bu evrim sürecine yakından bakalım...