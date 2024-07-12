Barış Alper Yılmaz'ın Babasının Restoranındaki Barış Alper Detayı Bizi Bizden Aldı!
Barış Alper Yılmaz'ın Babasının Restoranındaki Barış Alper Detayı Bizi Bizden Aldı!
Euro 2024'te yıldızı parlayan futbolcularımızdan birisi de hiç şüphesiz Barış Alper Yılmaz oldu. Sosyal medya günlerdir Barış Alper ismiyle yıkılırken, milli yıldızla ilgili bir detay ortaya çıktı!
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Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, özellikle Euro 2024'ün ardından tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Hollanda maçında Van Dijk'a karşı verdiği mücadeleyle maçın yıldızı olan isim, futbol hünerlerini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Günlerdir sosyal medyada konuşulan Barış Alper Yılmaz, kızların dilinden düşmez oldu!
Geçtiğimiz günlerde bir çocukluk fotoğrafının ortaya çıkmasıyla, Barış Alper Yılmaz ve babası bu fotoğrafın aynısını yıllar sonra canlandırdı!
Peki gururlu babanın restoranında Barış Alper'e ait bir köşe olmaz olur mu?
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