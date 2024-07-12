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Barış Alper Yılmaz'ın Babasının Restoranındaki Barış Alper Detayı Bizi Bizden Aldı!

Barış Alper Yılmaz'ın Babasının Restoranındaki Barış Alper Detayı Bizi Bizden Aldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 20:02

Euro 2024'te yıldızı parlayan futbolcularımızdan birisi de hiç şüphesiz Barış Alper Yılmaz oldu. Sosyal medya günlerdir Barış Alper ismiyle yıkılırken, milli yıldızla ilgili bir detay ortaya çıktı!

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Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, özellikle Euro 2024'ün ardından tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, özellikle Euro 2024'ün ardından tüm dikkatleri üzerine çekti.

Milli maçlarımızda üstün bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, futbolseverlerin takdirini topladı.

Hollanda maçında Van Dijk'a karşı verdiği mücadeleyle maçın yıldızı olan isim, futbol hünerlerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Hollanda maçında Van Dijk'a karşı verdiği mücadeleyle maçın yıldızı olan isim, futbol hünerlerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Ünlü futbol kulüplerinin de dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, sadece futbol başarısıyla anılmakla kalmadı!

Günlerdir sosyal medyada konuşulan Barış Alper Yılmaz, kızların dilinden düşmez oldu!

Günlerdir sosyal medyada konuşulan Barış Alper Yılmaz, kızların dilinden düşmez oldu!

Gerek yakışıklılığı, gerek karizması gerek sempatik tavırlarıyla dikkat çeken isim, günlerdir gündemimizden düşmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde bir çocukluk fotoğrafının ortaya çıkmasıyla, Barış Alper Yılmaz ve babası bu fotoğrafın aynısını yıllar sonra canlandırdı!

Geçtiğimiz günlerde bir çocukluk fotoğrafının ortaya çıkmasıyla, Barış Alper Yılmaz ve babası bu fotoğrafın aynısını yıllar sonra canlandırdı!

Daha sonra öğrendik ki aslında Barış Alper Yılmaz'ın babasının bir et restoranı var. Muhtemelen bu küçüklük fotoğrafı da babasının restoranında çekilmişti yıldız ismin.

Peki gururlu babanın restoranında Barış Alper'e ait bir köşe olmaz olur mu?

Peki gururlu babanın restoranında Barış Alper'e ait bir köşe olmaz olur mu?

Hem de en güzelinden var!

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