Barcelona - Benfica Maçında Hakem İftar Saatini Karıştırdı
Barcelona - Benfica Maçında Hakem İftar Saatini Karıştırdı
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Benfica maçının 6. dakikasında hakem Letexier, oruç tutan futbolcuların iftarlarını açması için oyunu durdurdu, ancak yanlış zamanda. Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü hakeme 'daha vakit gelmedi' deyince maç devam etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - Benfica maçında iftar saati karıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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