Barcelona - Benfica Maçında Hakem İftar Saatini Karıştırdı

Mücadelenin 8. dakikasında, hakem François Letexier, oruçlu futbolcuların iftarını yapabilmesi için oyunu durdurdu. Ancak Orkun Kökçü, iftar vaktinin henüz gelmediğini belirterek hakemi uyardı ve oyun devam etti. 15. dakikada Letexier, bu kez doğru zamanda yeniden oyunu durdurdu. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal oruçlarını açtı. Barcelona, 3-1’lik üstünlükle soyunma odasına gitti. Barça, Raphinha (2) ve Yamal'ın golleriyle öne geçerken, Benfica'nın tek golü Otamendi'den geldi.