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Barcelona - Benfica Maçında Hakem İftar Saatini Karıştırdı

Barcelona - Benfica Maçında Hakem İftar Saatini Karıştırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.03.2025 - 21:41

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Benfica maçının 6. dakikasında hakem Letexier, oruç tutan futbolcuların iftarlarını açması için oyunu durdurdu, ancak yanlış zamanda. Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü hakeme 'daha vakit gelmedi' deyince maç devam etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - Benfica maçında iftar saati karıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - Benfica maçında iftar saati karıştı.

Mücadelenin 8. dakikasında, hakem François Letexier, oruçlu futbolcuların iftarını yapabilmesi için oyunu durdurdu. Ancak Orkun Kökçü, iftar vaktinin henüz gelmediğini belirterek hakemi uyardı ve oyun devam etti. 15. dakikada Letexier, bu kez doğru zamanda yeniden oyunu durdurdu. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal oruçlarını açtı. Barcelona, 3-1’lik üstünlükle soyunma odasına gitti. Barça, Raphinha (2) ve Yamal'ın golleriyle öne geçerken, Benfica'nın tek golü Otamendi'den geldi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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