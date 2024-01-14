Bahçeli'nin 'Emekliye 7 Bin Lira Zam' Talebi Mehmet Şimşek'e Takıldı: 'Emekliye Kötülük Olacağını Söylemiş'
Bahçeli'nin 'Emekliye 7 Bin Lira Zam' Talebi Mehmet Şimşek'e Takıldı: 'Emekliye Kötülük Olacağını Söylemiş'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Emekliye en az 7 bin TL seyyanen zam yapılması' talebine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıcak bakmadığı öğrenildi. Kısa Dalga yazarı Metin Güleç 'Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetin Güleç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekliye en az 7 bin TL seyyanen zam yapılması konusundaki talebi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletildiğini ancak kabul görmediğini iddia etti.
Çetingüleç yazısının ilgili kısmında, 'Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş' ifadelerini kullandı.
Mehmet Şimşek'in dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammı daha faydalı bulduğunu söyleyen Çetingüleç, 'Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış.' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Lan git, güneşte beklemiş patlıcan kurusu seni, boş boş anır sen
O yüzden şükretmeye devam.
Bir ayakları zaten çukurda. Seçime yetişirler mi belli değil. Boş ver ne zammı :)