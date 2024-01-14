Bahçeli'nin 'Emekliye 7 Bin Lira Zam' Talebi Mehmet Şimşek'e Takıldı: 'Emekliye Kötülük Olacağını Söylemiş'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Emekliye en az 7 bin TL seyyanen zam yapılması' talebine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıcak bakmadığı öğrenildi. Kısa Dalga yazarı Metin Güleç 'Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş' ifadelerini kullandı.