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Bahar Candan Kimdir, Kaç Yaşında? Bahar Candan Ne İş Yapıyor?

Bahar Candan Kimdir, Kaç Yaşında? Bahar Candan Ne İş Yapıyor?

Kimdir
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 15:14

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bahar Candan, magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olarak yerini koruyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla adından söz ettiren Bahar Candan, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan fenomenler arasında yer aldı. Candan ailesi son olarak Nihal Candan'ın hastalığı nedeniyle gündeme geldi.

Peki Bahar Candan kimdir, nereli? Bahar Candan ne iş yapıyor?

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Bahar Candan Kimdir?

Bahar Candan Kimdir?

Bahar Candan, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan bir sosyal medya fenomenidir. Bahar Candan, kardeşi Nihal Candan ile birlikte tanınmıştır ve sosyal medyada 'Candan Kardeşler' olarak ünlenmişlerdir. Bahar Candan, Nihal Candan'ın küçük kız kardeşidir.

Bahar Candan Kaç Yaşında?

1998 yılında dünyaya gelen Bahar Candan, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

Bahar Candan Nereli?

Bahar Candan İstanbul'da dünyaya gelmiştir ancak babası aslen Karamanlıdır.

Bahar Candan Ne İş Yapıyor?

Bahar Candan Ne İş Yapıyor?

Tıpkı ablası Nihal Candan gibi bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla tandığımız Bahar Candan da hukuk öğrencisidir. Avukat olmak istediğini söyleyen Bahar Candan, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine devam etmektedir. Candan, sık sık sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle magazin dünyasında kendisine yer bulur.

Bahar Candan'ın Şarkıları

Bahar Candan'ın Şarkıları

Bahar Candan, moda programlarında yalnızca stiliyle değil kendine has tarzıyla da dikkat çekmiştir. Candan, 2017 yılında 'Dondurma Gibisin' şarkısıyla o dönem oldukça ilgi görmüştür.

Bahar Candan daha sonra 'Dom Pérignon' adlı bir şarkı daha çıkarmış ve İşte Benim Stilim'in ardından benzer tattaki Doya Doya Moda yarışmasında da adından söz ettirmiştir.

Bahar Candan Neden Gözaltına Alındı?

Bahar Candan Neden Gözaltına Alındı?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, lüks hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti. Candan kardeşler, 14 Kasım 2023 tarihinde “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” (kara para aklama) suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. 

Bahar ve Nihal Candan, 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargı süreci, tutuksuz bir şekilde devam ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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