Bahar Candan Kimdir, Kaç Yaşında? Bahar Candan Ne İş Yapıyor?
İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bahar Candan, magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olarak yerini koruyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla adından söz ettiren Bahar Candan, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan fenomenler arasında yer aldı. Candan ailesi son olarak Nihal Candan'ın hastalığı nedeniyle gündeme geldi.
Peki Bahar Candan kimdir, nereli? Bahar Candan ne iş yapıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar Candan Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar Candan Ne İş Yapıyor?
Bahar Candan'ın Şarkıları
Bahar Candan Neden Gözaltına Alındı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın