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Bağdat Caddesi'nin Ortasına Tuvaletini Yapan Adam Esnafı Çıldırttı: "Bir Daha Görürsem Sana Tattıracağım!"

Bağdat Caddesi'nin Ortasına Tuvaletini Yapan Adam Esnafı Çıldırttı: "Bir Daha Görürsem Sana Tattıracağım!"

themyscira - Misafir Editör
14.04.2024 - 14:47

İstanbul Bağdat Caddesi'nin ortasına defalarca kez tuvaletini yapan adam esnafı deliye döndürdü.

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İstanbul'un en işlek ve en popüler yerlerinden biri olan Bağdat Caddesi, hiç beklenmedik bir konuyla gündem oldu.

İstanbul'un en işlek ve en popüler yerlerinden biri olan Bağdat Caddesi, hiç beklenmedik bir konuyla gündem oldu.

Caddeye defalarca kez tuvaletini yapan bir adam sonunda esnafı çıldırttı.

Caddeye defalarca kez tuvaletini yapan bir adam sonunda esnafı çıldırttı.

Tuvaletin üzerine yazılan notu görenler soluğu goygoyda aldılar.

Tuvaletin üzerine yazılan notu görenler soluğu goygoyda aldılar.
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