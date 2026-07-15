Aynaya Baktığında Göremediğin Gizli Mesajı Söylüyoruz!
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Cildini sevenler ve koruyanlar buraya! Aynaya baktığında göremediğin o şeyi biz sana söylüyoruz. Neye ihtiyacın olduğunu öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz.
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1. Sabah uyanır uyanmaz aynaya baktığında ilk ne hissediyorsun?
2. Peki gün içinde ne sıklıkla su içiyorsun?
3. Gün içinde çok stresli misin?
4. Güneş kremi senin için ne ifade ediyor?
5. Peki cildini sabah akşam temizliyor musun?
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6. Cilt bakım rutininde kaç adım var?
7. Gece uyumadan önce makyajını temizler misin?
8. Son olarak vücut bakımı senin için ne kadar önemli?
Dengeyi bulman gerek!
Biraz daha ışıltı!
Canlanman gerek!
Biraz şefkat ve bol nem desteği!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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