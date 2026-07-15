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Aynaya Baktığında Göremediğin Gizli Mesajı Söylüyoruz!

etiket Aynaya Baktığında Göremediğin Gizli Mesajı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.07.2026 - 17:01
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Cildini sevenler ve koruyanlar buraya! Aynaya baktığında göremediğin o şeyi biz sana söylüyoruz. Neye ihtiyacın olduğunu öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz.

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1. Sabah uyanır uyanmaz aynaya baktığında ilk ne hissediyorsun?

2. Peki gün içinde ne sıklıkla su içiyorsun?

3. Gün içinde çok stresli misin?

4. Güneş kremi senin için ne ifade ediyor?

5. Peki cildini sabah akşam temizliyor musun?

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6. Cilt bakım rutininde kaç adım var?

7. Gece uyumadan önce makyajını temizler misin?

8. Son olarak vücut bakımı senin için ne kadar önemli?

Dengeyi bulman gerek!

İçindeki dinamik enerji harika ama cildin şu an biraz karmaşa içinde diyebiliriz. Resmen sana beni biraz sakinleştir ve dengele diyor... Cildin muhtemelen karma veya yağlıya dönük olduğu için gün içinde parlamalar ve gözenek problemleriyle savaşıyorsun. Bu durumu kontrol altına almak adına, gözeneklerin derinliklerine nüfuz eden Salisilik Asit (BHA) içerikli temizleyicileri rutinine dahil edebilirsin. Nemlendirme adımında cildini ağırlaştırmayacak su bazlı, yağsız jel formülleri tercih ederek sebum üretimini dengeleyebilirsin. Haftada bir uygulayacağın gözenek sıkılaştırıcı kil maskeleri, özellikle T bölgesindeki fazla yağlanmayı gözle görülür şekilde azaltacaktır.

Biraz daha ışıltı!

Kendine bakmayı ve değer vermeyi çok iyi biliyorsun. Bu yüzden de ayna sana resmen böyle devam et parlıyorsun diyor. Harika kurduğun dengeli bakım rutini sayesinde cildin şu an oldukça sağlıklı, canlı ve ışıltılı görünüyor. Bu mükemmel durumu korumak ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek için C Vitamini ve antioksidan içerikli serumları sabah rutininin demirbaşı yapmalısın. Geniş spektrumlu bir güneş kremini yaz-kış demeden her gün düzenli kullanarak bu sağlıklı bariyeri lekelerden koruyabilirsin. Haftalık bakımında cildini neme doyuracak Hiyalüronik Asit maskeleriyle var olan o doğal parlaklığı bir üst seviyeye taşıyabilirsin!

Canlanman gerek!

Son zamanlarda kendini biraz ihmal etmiş olabilir misin? Çünkü aynadaki silüetin biraz şımartılmak istiyor.  Yoğun tempo, uykusuzluk veya düzensiz beslenme nedeniyle cildin şu sıralar biraz solgun, nemsiz ve yorgun düşmüş görünüyor. Cildine eski canlılığını ve taze görünümünü geri kazandırmak için Ginseng ve Kafein içeren canlandırıcı bakım ürünlerine yönelmelisin. Özellikle sabahları göz altı morluklarını hafifletmek ve kan dolaşımını hızlandırmak için soğuk uygulanmış dua sha veya roller gibi yüz masaj aletlerinden destek alabilirsin. Hücrelerin oksijenlenmesini artırmak adına gün içinde mutlaka en az 2 litre su içmeyi ve antioksidan zengini beslenmeyi de ihmal etme!

Biraz şefkat ve bol nem desteği!

Dış dünyaya karşı güçlü duruyorsun ama cildin şu an çok hassas ve korunmasız. Sana biraz beni sarmalar mısın diye soruyor. Cildin şu günlerde pul pul dökülme, kızarıklık ve yoğun kuruluk hissiyle bariyerinin zayıfladığına dair ciddi sinyaller veriyor. Bu hassas dönemi atlatmak için alkol, parfüm ve agresif asitler içeren tüm sert ürünleri bakım rutininden acilen uzaklaştırmalısın. Cilt bariyerini yeniden inşa edecek Seramid, Centella Asiatica ve Hiyalüronik Asit içeren yoğun, yatıştırıcı kremler senin kurtarıcın olacaktır.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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