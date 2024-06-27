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Ay'ın Karanlık Yüzüne Giden Çin, Uzaydan Taş Getirdi!

Ay'ın Karanlık Yüzüne Giden Çin, Uzaydan Taş Getirdi!

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 17:46

Çin'in Chang'e-6 görevi, Ay'ın uzak tarafından ilk kaya ve toz örneklerini başarıyla geri getirerek tarihe geçti. Bu başarı, Ay'ın yeni sırlarını açığa çıkarmayı ve Ay jeolojisine ilişkin anlayışımızı geliştirmeyi vaat ediyor. Ayrıntılara hadi içerikte devam edelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n675...
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Çin'in Chang'e-6 görevi Ay'ın uzak tarafından ilk kaya ve toz örneklerini başarıyla geri getirdi.

Çin'in Chang'e-6 görevi Ay'ın uzak tarafından ilk kaya ve toz örneklerini başarıyla geri getirdi.
english.news.cn

Biraz yanmış olan geri dönüş aracı Moğolistan'a iniş yaparak Ay'ın sırlarını çözme ve Ay araştırmalarını ilerletme umutlarını beraberinde getirdi.

Çin 2007'den bu yana altı Ay görevi gerçekleştirdi.

Çin 2007'den bu yana altı Ay görevi gerçekleştirdi.

Bu görevler arasında mürettebatsız bir yörünge aracı, iniş noktası tespiti için bir sonda ve 2013'te bir keşif aracıyla birlikte Chang'e-3 Ay iniş aracı yer alıyordu. Chang'e-4 2019 yılında Ay'ın uzak tarafına iniş yaparak ve Güney Kutbu-Aitken Havzasını keşfederek tarihe geçti.

Chang'e-6 3 Mayıs'ta fırlatıldı ve Güney Kutbu-Aitken Havzasından örneklerle geri döndü.

Chang'e-6 3 Mayıs'ta fırlatıldı ve Güney Kutbu-Aitken Havzasından örneklerle geri döndü.
english.news.cn

Bu görev, Ay kayalarında su tespitinde elde edilen önceki başarıyı takip etmektedir. Son görev iki günlük bir sondaj ve toplama çalışmasını tamamlayarak yaklaşık 2 kg Ay materyaliyle geri döndü.

Bilim insanları, Ay'ın kabuk kalınlığı, volkanik aktivite ve bileşimine odaklanarak Ay'ın yakın ve uzak tarafları arasındaki farklılıkları anlamayı amaçlıyor.

Bilim insanları, Ay'ın kabuk kalınlığı, volkanik aktivite ve bileşimine odaklanarak Ay'ın yakın ve uzak tarafları arasındaki farklılıkları anlamayı amaçlıyor.
english.news.cn

Bu örneklerin, bu farklılıklardan sorumlu jeolojik faaliyetler hakkında bilgi sağlaması bekleniyor.

Çin başka Ay görevleri de planlıyor.

Çin başka Ay görevleri de planlıyor.
english.news.cn

Bu son başarılı görevin ardından ilki 2026'da ve sonuncusu 2028'de bir iniş aracı, keşif aracı ve robotla olmak üzere iki Chang'e Ay uçuşunun daha yapılması bekleniyor.

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