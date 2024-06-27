Ay'ın Karanlık Yüzüne Giden Çin, Uzaydan Taş Getirdi!
Ay'ın Karanlık Yüzüne Giden Çin, Uzaydan Taş Getirdi!
Kaynak: https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n675...
Çin'in Chang'e-6 görevi, Ay'ın uzak tarafından ilk kaya ve toz örneklerini başarıyla geri getirerek tarihe geçti. Bu başarı, Ay'ın yeni sırlarını açığa çıkarmayı ve Ay jeolojisine ilişkin anlayışımızı geliştirmeyi vaat ediyor. Ayrıntılara hadi içerikte devam edelim...👇
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Çin'in Chang'e-6 görevi Ay'ın uzak tarafından ilk kaya ve toz örneklerini başarıyla geri getirdi.
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Çin 2007'den bu yana altı Ay görevi gerçekleştirdi.
Chang'e-6 3 Mayıs'ta fırlatıldı ve Güney Kutbu-Aitken Havzasından örneklerle geri döndü.
Bilim insanları, Ay'ın kabuk kalınlığı, volkanik aktivite ve bileşimine odaklanarak Ay'ın yakın ve uzak tarafları arasındaki farklılıkları anlamayı amaçlıyor.
Çin başka Ay görevleri de planlıyor.
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