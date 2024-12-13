Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü, Türkiye'nin AB Şansını Açıkladı

Türkiye'nin uzun yıllardır süren Avrupa Birliği süreci bir süredir çıkmaza girmiş durumda. Zaman zaman 'üyelik' söylentileri yerini yeniden sessizliğe bırakıyor. Ancak bugün Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan farklı bir açıklama geldi. Amor, Türkiye'nin üyeliğinin önündeki engelleri anlattı. Demokrasi vurgusu yapılan açıklamada Amor, Osman Kavala'nın durumuna değindi.