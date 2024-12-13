Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü, Türkiye'nin AB Şansını Açıkladı
Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü, Türkiye'nin AB Şansını Açıkladı
Türkiye'nin uzun yıllardır süren Avrupa Birliği süreci bir süredir çıkmaza girmiş durumda. Zaman zaman 'üyelik' söylentileri yerini yeniden sessizliğe bırakıyor. Ancak bugün Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan farklı bir açıklama geldi. Amor, Türkiye'nin üyeliğinin önündeki engelleri anlattı. Demokrasi vurgusu yapılan açıklamada Amor, Osman Kavala'nın durumuna değindi.
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Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili umutsuz söylemleri bir yenisi de bugün Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldi.
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'nin üyeliğinin önünde bazı engeller olduğunu söyledi.
Amor, B üyeliği konusunda temel prensibin demokrasi olduğunu söyleyerek Türkiye'ye "demokrasi" eleştirilerinde bulundu.
Amor, “Mesele burada dronlar değil Kavala, Etiyopya Somali arasındaki anlaşma değil basın özgürlüğü." açıklaması yaptı.
Amor, "Üyelik için bir kısa yol bulabilmek adına başka konuları ortaya sürmemek gerek. Çünkü Avrupa Birliği hala bir demokrasiler kulübü. AB içerisinde daha az olgun veya olgunlaşmamış demokrasileri istemiyoruz." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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