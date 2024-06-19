Görüş Bildir
Haberler
Spor
Avrupa Futbol Şampiyonalarına Damga Vurmuş 11 Efsane Futbolcu

etiket Avrupa Futbol Şampiyonalarına Damga Vurmuş 11 Efsane Futbolcu

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:44

Avrupa Futbol Şampiyonası, tarih boyunca birçok efsanevi futbolcuya sahne oldu ve futbolseverlerin uzun yıllar boyunca unutamayacağı anılar yaşattı. İşte inanılmaz performanslarıyla Avrupa Şampiyonalarına damga vurmuş ve isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmış 11 efsane futbolcu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Michel Platini

1. Michel Platini

Eski UEFA Başkanı olarak da tanıdığınız Michel Platini, 1984 Avrupa Şampiyonası'nda adeta bir gol makinesi olarak sahne almıştı. Fransa'nın ev sahibi olduğu turnuvada tam 9 gol atarak takımını şampiyonluğa taşıdı. Platini'nin bu performansı, Avrupa Şampiyonası tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak kalmıştır​.

2. Ruud Gullit

2. Ruud Gullit

1988 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı zafere taşıyan isimlerden biri olan Gullit, finalde Sovyetler Birliği'ne karşı attığı golle adını tarihe kazımıştı. Gullit'in fiziksel gücü ve tekniği, Hollanda'nın tek Avrupa Şampiyonası zaferinde büyük rol oynadı​. Kariyeri kupalarla ve başarılarla dolu olan efsanenin 1987 yılında Ballon d'Or sahibi olduğunu da belirtelim!

3. Marco van Basten

3. Marco van Basten

1988 Avrupa Şampiyonası'nda attığı muhteşem vole golüyle hafızalara kazınan Van Basten, turnuvayı 5 golle tamamlayıp gol kralı olmuştu. Finalde Sovyetler Birliği'ne attığı gol ise turnuva tarihinin en güzel gollerinden biri olarak kabul edilir​

4. Gerd Müller

4. Gerd Müller

1972 Avrupa Şampiyonası'nda Batı Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan Müller, attığı gollerle turnuvaya damga vurdu. Yarı final ve finalde attığı toplam 4 golle takımını zafere götüren Müller, turnuvanın en golcü oyuncusu oldu​ ve Avrupa Şampiyonaları tarihine ismini altın harflerle yazdırdı.

5. Oliver Bierhoff

5. Oliver Bierhoff

1996 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'nın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Bierhoff, finalde Çek Cumhuriyeti'ne karşı attığı altın golle tarihe geçti. Bu gol, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası tarihinde altın gol kuralının uygulandığı ilk gol oldu​.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Zinedine Zidane

6. Zinedine Zidane

Futbolculuğuyla olduğu kadar teknik direktörlük kariyeriyle de tarihe adını altın harflerle yazdıran bir efsane: Zinedine Zidane!  

2000 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı zafere taşıyan Zidane, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Orta sahadaki yaratıcı oyunuyla Fransa'nın hem yarı finalde hem de finalde kritik goller atmasına yardımcı olan Zidane​, Euro 2000 şampiyonluğunu Fransa'ya getiren kadronun yıldızı olarak öne çıktı!

7. Luís Figo

7. Luís Figo

Barcelona, Real Madrid, İnter gibi dev kulüplerde forma giyen ve kupalarla dolu bir kariyere sahip olan futbol efsanesi Figo, Euro 2004'e de damga vuran isimlerden biriydi. 

Figo, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'in finale kadar yükselmesinde büyük rol oynadı. Ev sahibi olarak finalde Yunanistan'a kaybetseler de, Figo'nun turnuva boyunca gösterdiği performans unutulmazdı.

8. Iker Casillas

8. Iker Casillas

Efsane denilince aklınıza yalnızca golcü futbolcular gelmesin! Efsane olmak için gol ya da goller bulmaya her zaman gerek olmadığını kanıtlayan yıldızlar da mevcut! 

İspanyol kaleci Casillas, 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda üst üste şampiyon olan İspanya takımının kaptanıydı. Özellikle 2008'deki penaltı kurtarışları ve 2012'deki güven veren performansıyla takımını zafere taşıdı.

9. Andres Iniesta

9. Andres Iniesta

Barcelona'nın altın çağının en önemli mimarlarından biri olan Iniesta, Avrupa Şampiyonalarına da damga vurmayı başardı. Xavi ile birlikte İspanya'nın orta sahasını domine etti ve 2008 ile 2012'de arka arkaya şampiyonluklar yaşadı. 2012 turnuvasında turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Iniesta, finalde İtalya'ya karşı gösterdiği performansla da hafızalara kazındı​.

10. Xavi Hernandez

10. Xavi Hernandez

İspanyol orta saha oyuncusu Xavi, 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda arka arkaya şampiyon olan İspanya takımının kalbiydi. Özellikle 2012'deki performansıyla turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve İspanya’nın dominasyonunu perçinledi​.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Cristiano Ronaldo

11. Cristiano Ronaldo

Dünya futboluna damga vuran isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde de adeta bir ikon haline gelmişti. Efsane futbolcu 2004'teki ilk turnuvasında ev sahibi Portekiz'i finale taşımış ancak Yunanistan'a kaybetmişlerdi. 2016'da ise Ronaldo Portekiz’i zafere götürdü ve finalde Fransa'yı mağlup ederek ilk büyük turnuva zaferini kazandı. 

Ronaldo'nun, Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok gol atan oyun​cusu rekorunu elinde bulundurduğunu ve Euro 2024'te de aynı hırs ve azimle mücadele etmeye devam ettiğini belirtelim!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Semih Kastoryano

saçmalayacağınızı biliyordum ama bu kadar saçmalayacağınızı bilmiyordum. futboldan anlamayan ve futbolu takip etmeyen biri tarafından yazıldığı o kadar belli... Devamını Gör