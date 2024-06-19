Avrupa Futbol Şampiyonalarına Damga Vurmuş 11 Efsane Futbolcu

Efsane denilince aklınıza yalnızca golcü futbolcular gelmesin! Efsane olmak için gol ya da goller bulmaya her zaman gerek olmadığını kanıtlayan yıldızlar da mevcut!

İspanyol kaleci Casillas, 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda üst üste şampiyon olan İspanya takımının kaptanıydı. Özellikle 2008'deki penaltı kurtarışları ve 2012'deki güven veren performansıyla takımını zafere taşıdı.