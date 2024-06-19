Avrupa Futbol Şampiyonalarına Damga Vurmuş 11 Efsane Futbolcu
Avrupa Futbol Şampiyonalarına Damga Vurmuş 11 Efsane Futbolcu
Avrupa Futbol Şampiyonası, tarih boyunca birçok efsanevi futbolcuya sahne oldu ve futbolseverlerin uzun yıllar boyunca unutamayacağı anılar yaşattı. İşte inanılmaz performanslarıyla Avrupa Şampiyonalarına damga vurmuş ve isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmış 11 efsane futbolcu!
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1. Michel Platini
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2. Ruud Gullit
3. Marco van Basten
4. Gerd Müller
5. Oliver Bierhoff
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6. Zinedine Zidane
7. Luís Figo
8. Iker Casillas
9. Andres Iniesta
10. Xavi Hernandez
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saçmalayacağınızı biliyordum ama bu kadar saçmalayacağınızı bilmiyordum. futboldan anlamayan ve futbolu takip etmeyen biri tarafından yazıldığı o kadar belli... Devamını Gör