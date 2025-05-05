Aşure Günü Dini Bayram mı? Aşure Günü 2025 Yılında Resmi Tatil mi Olacak?
İslam alemi, Ramazan ve Kurban olmak üzere iki farklı dini bayram kutluyor. Ülkemizde de resmi tatil olan bu bayramlara yeni bir tatil daha eklenmesi gündeme geldi. CHP Bursa milletvekilinin Aşure Günü'nün de dini bayram olması için kanun teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Peki Aşure Günü dini bayram mı olacak, tatil mi olacak?
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Aşure Günü Dini Bayram mı?
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Aşure Günü Resmi Tatil mi Olacak?
Aşure Günü Ne Zaman 2025?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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