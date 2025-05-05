Aşure Günü Dini Bayram mı? Aşure Günü 2025 Yılında Resmi Tatil mi Olacak?

Aşure Günü şu anda resmi tatil değildir. Ancak CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını önerdi. Bu öneride Aşure Günü'nün önemi vurgulandı ve bu önemli günün dini bayram ve resmi tatil olması teklif edildi.

Önerinin TBMM tarafından kabul edilmesi halinde Ramazan ve Kurban Bayramlarının yanısıra Aşure Günü de dini bayram ve resmi tatil olacak.