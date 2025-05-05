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Aşure Günü Dini Bayram mı? Aşure Günü 2025 Yılında Resmi Tatil mi Olacak?

Aşure Günü Dini Bayram mı? Aşure Günü 2025 Yılında Resmi Tatil mi Olacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 16:46

İslam alemi, Ramazan ve Kurban olmak üzere iki farklı dini bayram kutluyor. Ülkemizde de resmi tatil olan bu bayramlara yeni bir tatil daha eklenmesi gündeme geldi. CHP Bursa milletvekilinin Aşure Günü'nün de dini bayram olması için kanun teklifinde bulunduğu öğrenildi. 

Peki Aşure Günü dini bayram mı olacak, tatil mi olacak?

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Aşure Günü Dini Bayram mı?

Aşure Günü Dini Bayram mı?

Aşure Günü, dini bayram olarak kabul edilmiş bir gün değildir. Ancak İslam tarihinde Aşure Günü'nün büyük bir önemi vardır. Öncelikle, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulmasıyla birlikte gemideki tüm besinlerin karıştırılarak aşure yapıldığına inanılır. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen yani Aşure Günü, özel bir anlama sahiptir. Aşure Günü'nde ayrıca birçok önemli anın yaşandığına inanılır. Bu inanca göre, Aşure Günü'nde

- Hz. Hüseyin Kerbela'da şehit edilmiş,

- Hz. Musa Kızıldeniz'i geçmiş,

- Hz. Davut'un tövbesi kabul edilmiş,

- Hz. Yunus ise balığın karnından çıkarılmıştır.

Aşure Günü Resmi Tatil mi Olacak?

Aşure Günü Resmi Tatil mi Olacak?

Aşure Günü şu anda resmi tatil değildir. Ancak CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını önerdi. Bu öneride Aşure Günü'nün önemi vurgulandı ve bu önemli günün dini bayram ve resmi tatil olması teklif edildi.

Önerinin TBMM tarafından kabul edilmesi halinde Ramazan ve Kurban Bayramlarının yanısıra Aşure Günü de dini bayram ve resmi tatil olacak.

Aşure Günü Ne Zaman 2025?

Aşure Günü Ne Zaman 2025?

Aşure Günü, her yıl Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Aşure Günü, Muharrem Ayı'nın 10. gününe denk geliyor ve her yıl bu günün denk geldiği tarih değişiyor. 

2025 yılında Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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