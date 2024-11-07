Astronotla Oyumuz Bir mi? Meğer NASA Astronotları da Uzayda Oy Kullanmış!

ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Ülkemizden daha farklı işleyen seçim sürecinde, seçmenler oylarını kullandı. Ayrıca erken oy verme sürecinde oylarını posta yoluyla gönderenler de vardı. Fakat ABD seçimlerinin tek ilginç yanı bu değil. NASA'nın uzaydaki astronotları da ülkelerinin geleceğini belirlemek adına oy kullandı!

Peki uzaydaki astronotlar nasıl oluyor da oy kullanabiliyor? Oylarını kim sayıyor?

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