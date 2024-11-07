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Astronotla Oyumuz Bir mi? Meğer NASA Astronotları da Uzayda Oy Kullanmış!

Astronotla Oyumuz Bir mi? Meğer NASA Astronotları da Uzayda Oy Kullanmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 10:31

ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Ülkemizden daha farklı işleyen seçim sürecinde, seçmenler oylarını kullandı. Ayrıca erken oy verme sürecinde oylarını posta yoluyla gönderenler de vardı. Fakat ABD seçimlerinin tek ilginç yanı bu değil. NASA'nın uzaydaki astronotları da ülkelerinin geleceğini belirlemek adına oy kullandı!

Peki uzaydaki astronotlar nasıl oluyor da oy kullanabiliyor? Oylarını kim sayıyor? 

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ABD'nin yeni başkanını belirlemek için yapılan seçim, neredeyse tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Hatta dünyayı bile aştı, uzaydan da takip edildi!

ABD'nin yeni başkanını belirlemek için yapılan seçim, neredeyse tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Hatta dünyayı bile aştı, uzaydan da takip edildi!

Aylardır süren seçim heyecanı artık sona erdi. Milyonlarca seçmen ABD'nin yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sürecinde duyup şaşırdığımız birçok detay vardı.

Uzaydan da takip edildi diyoruz çünkü, NASA'nın ISS'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) bulunan astronotları da geleceklerini belirlemek adına oy kullandı.

Uzaydan da takip edildi diyoruz çünkü, NASA'nın ISS'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) bulunan astronotları da geleceklerini belirlemek adına oy kullandı.

Bildiğiniz üzere, Haziran ayında uzay görevine başlayan iki NASA astronotu, uzay araçlarının arıza vermesinin ardından Dünya'ya dönememişti. Daha sonra başka bir görev için giden astronotlarla birlikte, şu anda ISS'de tam 7 astronot bulunuyor.

NASA, astronotların uzayda nasıl oy kullandığını, yayınladığı podcastte açıkladı.

NASA, astronotların uzayda nasıl oy kullandığını, yayınladığı podcastte açıkladı.

Astronot, ISS'de elektronik bir oy pusulasını doldurur. Belge NASA'nın İzleme ve Veri Aktarım Uydu Sistemi üzerinden ajansın New Mexico'daki White Sands Test Tesisi'ndeki bilgisayara yüklenir. 

Oy pusulası, daha sonra New Mexico'dan NASA'nın Johnson'daki Görev Kontrol Merkezi'ne aktarılır. 

Oy, son olarak oylamayı yapmakla sorumlu ilçe memuruna aktarılır.

Oylamanın bütünlüğünü korumak için oy pusulası şifrelenir. Bu şifreyi yalnızca astronot ve görevli memur görebilir.

Şimdi ise akıllarda tek bir soru var: Uzaydaki astronotla bizim oyumuz bir mi? :)

Şimdi ise akıllarda tek bir soru var: Uzaydaki astronotla bizim oyumuz bir mi? :)

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