Astronotla Oyumuz Bir mi? Meğer NASA Astronotları da Uzayda Oy Kullanmış!
Astronotla Oyumuz Bir mi? Meğer NASA Astronotları da Uzayda Oy Kullanmış!
ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Ülkemizden daha farklı işleyen seçim sürecinde, seçmenler oylarını kullandı. Ayrıca erken oy verme sürecinde oylarını posta yoluyla gönderenler de vardı. Fakat ABD seçimlerinin tek ilginç yanı bu değil. NASA'nın uzaydaki astronotları da ülkelerinin geleceğini belirlemek adına oy kullandı!
Peki uzaydaki astronotlar nasıl oluyor da oy kullanabiliyor? Oylarını kim sayıyor?
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ABD'nin yeni başkanını belirlemek için yapılan seçim, neredeyse tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Hatta dünyayı bile aştı, uzaydan da takip edildi!
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Uzaydan da takip edildi diyoruz çünkü, NASA'nın ISS'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) bulunan astronotları da geleceklerini belirlemek adına oy kullandı.
NASA, astronotların uzayda nasıl oy kullandığını, yayınladığı podcastte açıkladı.
Şimdi ise akıllarda tek bir soru var: Uzaydaki astronotla bizim oyumuz bir mi? :)
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