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Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Başına Gelmeyen Kalmadı: İstasyon'da Sızıntı Alarmı!

Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Başına Gelmeyen Kalmadı: İstasyon'da Sızıntı Alarmı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.11.2024 - 10:04

NASA'nın iki astronotu, Haziran ayında yeni görevleri için uzaya fırlatılmış fakat uzay aracında yaşanan teknik arıza sebebiyle uzayda mahsur kalmışlardı. Şubat ayına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki astronotun başına yine bir olay geldi.

ISS'te sızıntı alarmı verildi!

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NASA'nın iki astronotu, Haziran ayının başlarında yeni uzay görevlerine başlamıştı.

NASA'nın iki astronotu, Haziran ayının başlarında yeni uzay görevlerine başlamıştı.

Boeing şirketinin Starliner aracıyla başarıyla bir fırlatış gerçekleştirilmişti. Astronotların, Temmuz ayında Dünya'ya dönmesi planlanmıştı. Ancak Starliner aracının dönüş için uygun olmadığı, arızalandığı açıklanmıştı.

Uluslarası Uzay İstasyonu'nda evlerine dönmeyi bekleyen astronotların dönüşleri birkaç kez ertelendi.

Uluslarası Uzay İstasyonu'nda evlerine dönmeyi bekleyen astronotların dönüşleri birkaç kez ertelendi.

Starliner aracı, geçtiğimiz aylarda insansız bir şekilde Dünya'ya iniş yaptı. Astronotların dönmesi için ise yeni bir uzay aracının İstasyon'a gönderilmesi gerekiyordu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, NASA'nın astronotlarını yeni görevleri için Uluslarası Uzay İstasyonu'na götürmeyi başardı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, NASA'nın astronotlarını yeni görevleri için Uluslarası Uzay İstasyonu'na götürmeyi başardı.

Daha önce mahsur kalan iki astronot ve yeni görevlerine giden beş astronotun birlikte Şubat ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Fakat talihsiz astronotlar bu kez de İstasyon'da bir sorunla karşılaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda meydana gelen sızıntı, astronotların tahliye edilmesi gerektiği korkusuna yol açtı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda meydana gelen sızıntı, astronotların tahliye edilmesi gerektiği korkusuna yol açtı.

Astronotların 50 'endişe verici alan' ve Rus yapımı bir modüldeki dört çatlak nedeniyle İstasyon'un yalnızca ABD tarafına geçmek zorunda kaldı.

Sızıntının ciddi boyutlara ulaşması halinde, uzay istasyonunun ciddi şekilde basınç ve oksijen kaybedeceği belirtiliyor. Bu durumda ise astoronotların bir an önce istasyonu terk etmesi gerekecek.

Tehdit alarmı verildiği anda, astonotların sızıntı olan bölgeyi acilen kapatması ve tahliye araçlarına geçmesi gerekiyor. Elbette bunun için hızlı bir şekilde uygun kıyafetlerini giymeleri, uzay araçlarını dakikalar içinde kaldırmaları gerekiyor.

Tehdit alarmı verildiği anda, astonotların sızıntı olan bölgeyi acilen kapatması ve tahliye araçlarına geçmesi gerekiyor. Elbette bunun için hızlı bir şekilde uygun kıyafetlerini giymeleri, uzay araçlarını dakikalar içinde kaldırmaları gerekiyor.

SpaceX'in Dragon aracının ise acil durumlarda güvenilir olduğu belirtiliyor. Ana sızıntının, Rusya'nın modülündeki istasyonun yaşam alanlarını, yaşam destek sistemlerini, uçuş kontrol ve itiş sistemlerini sağlayan bir hizmet modülünde tespit edildiği belirtiliyor.

Bu noktada, ISS'e gelen Amerikalı astronotlar gerektiğinde SpaceX'in kapsülüyle kaçmaya hazırlar. Ekstra bir koltuğu daha olan SpaceX aracı, Rus astronotların da kaçması için uygun. 

Fakat bu durum da, Rusya ile ABD arasında bir gerginliğe sebep olabilir.

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NASA'nın şu anda herhangi bir tahliye planı bulunmuyor. Ayrıca istasyonda astronotların bir süreliğine güvende kalabileceği sığınaklar bulunuyor.

NASA'nın şu anda herhangi bir tahliye planı bulunmuyor. Ayrıca istasyonda astronotların bir süreliğine güvende kalabileceği sığınaklar bulunuyor.

ISS'deki bu sızıntı, 2019'dan beri devam ediyor. Herhangi bir acil durum olmasa bile, sızıntı bu şekilde devam ederse istasyonun planlanandan daha erken kapatılması gündemde olacak.

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