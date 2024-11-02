Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Başına Gelmeyen Kalmadı: İstasyon'da Sızıntı Alarmı!

SpaceX'in Dragon aracının ise acil durumlarda güvenilir olduğu belirtiliyor. Ana sızıntının, Rusya'nın modülündeki istasyonun yaşam alanlarını, yaşam destek sistemlerini, uçuş kontrol ve itiş sistemlerini sağlayan bir hizmet modülünde tespit edildiği belirtiliyor.

Bu noktada, ISS'e gelen Amerikalı astronotlar gerektiğinde SpaceX'in kapsülüyle kaçmaya hazırlar. Ekstra bir koltuğu daha olan SpaceX aracı, Rus astronotların da kaçması için uygun.

Fakat bu durum da, Rusya ile ABD arasında bir gerginliğe sebep olabilir.