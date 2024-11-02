Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Başına Gelmeyen Kalmadı: İstasyon'da Sızıntı Alarmı!
Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Başına Gelmeyen Kalmadı: İstasyon'da Sızıntı Alarmı!
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NASA'nın iki astronotu, Haziran ayının başlarında yeni uzay görevlerine başlamıştı.
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Uluslarası Uzay İstasyonu'nda evlerine dönmeyi bekleyen astronotların dönüşleri birkaç kez ertelendi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, NASA'nın astronotlarını yeni görevleri için Uluslarası Uzay İstasyonu'na götürmeyi başardı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda meydana gelen sızıntı, astronotların tahliye edilmesi gerektiği korkusuna yol açtı.
Tehdit alarmı verildiği anda, astonotların sızıntı olan bölgeyi acilen kapatması ve tahliye araçlarına geçmesi gerekiyor. Elbette bunun için hızlı bir şekilde uygun kıyafetlerini giymeleri, uzay araçlarını dakikalar içinde kaldırmaları gerekiyor.
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NASA'nın şu anda herhangi bir tahliye planı bulunmuyor. Ayrıca istasyonda astronotların bir süreliğine güvende kalabileceği sığınaklar bulunuyor.
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