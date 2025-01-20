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Astronomi Hakkında Ne Kadar Bilgin Var?

Astronomi Hakkında Ne Kadar Bilgin Var?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 18:03

Gökyüzü ve evrenin sırları her zaman insanlığın merakını cezbetmiştir. Yıldızlardan gezegenlere, kuyruklu yıldızlardan galaksilere kadar uzanan bu uçsuz bucaksız evren bizlere hem bilimsel hem de görsel bir şölen sunuyor. Peki astronomi bilginizi test etmeye ne dersiniz? 

Hazırsanız, evrenin büyüleyici detaylarına doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruzzz!

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1. Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen hangisidir?

1. Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen hangisidir?

2. Ay tutulması hangi durumda gerçekleşir?

2. Ay tutulması hangi durumda gerçekleşir?

3. Bir yıldızın rengi neyi ifade eder?

3. Bir yıldızın rengi neyi ifade eder?

4. Kuyruklu yıldızların yoğun şekilde bulunduğu bölgeye ne ad verilir?

5. Samanyolu Galaksisi hangi tür galaksidir?

5. Samanyolu Galaksisi hangi tür galaksidir?
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6. Işık yılı nedir?

6. Işık yılı nedir?

7. Hangi gezegen Kızıl Gezegen olarak bilinir?

7. Hangi gezegen Kızıl Gezegen olarak bilinir?

8. Güneş Sistemi’ndeki en sıcak gezegen hangisidir?

8. Güneş Sistemi’ndeki en sıcak gezegen hangisidir?

9. Dünya’ya en yakın yıldız hangisidir?

9. Dünya’ya en yakın yıldız hangisidir?

10. Ay’ın yüzeyinde oluşan çukurlara ne ad verilir?

10. Ay’ın yüzeyinde oluşan çukurlara ne ad verilir?
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11. Büyük Patlama (Big Bang) teorisi evrenin hangi özelliğini açıklar?

11. Büyük Patlama (Big Bang) teorisi evrenin hangi özelliğini açıklar?

12. Halley Kuyruklu Yıldızı kaç yılda bir Dünya’dan gözlemlenir?

13. Hangi gezegenin etrafında en fazla uydu bulunur?

13. Hangi gezegenin etrafında en fazla uydu bulunur?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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